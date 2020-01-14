«Буквально каждого героя хочется убить»: Что западные зрители пишут о сериале «Эпидемия»

В октябре на Netflix вышла российская «Эпидемия» (или To The Lake, «К озеру», как шоу назвали на английском). Сериал не только попал в топ-10 самых популярных проектов в российском сегменте стрим-сервиса, но и заинтересовал западных зрителей. Историю о подмосковной семье, которая спасается от эпидемии смертельного вируса, похвалил писатель Стивен Кинг («чертовски хороший сериал!»).

Мнение зрителей

В соцсетях разделяют мнение Кинга и тоже хвалят сериал. Особенно пользователи отмечают пророческий сюжет (хотя «Эпидемия» вышла задолго до того, как началась пандемия коронавируса). Но многих раздражают герои. Зрители отмечают, что ни одному персонажу в сериале не хочется сопереживать.

Перевод: «Можно побольше человек посмотрят „Эпидемию“ на Netflix, чтобы могли обсудить ее? Герои, которые тебе нравятся, превращаются в тех, кого ты ненавидишь, а те, кого ты ненавидел, — в любимых. Удивительно».

Перевод: «Только что закончил запойный просмотр „Эпидемии“, российского сериала на Netflix. В целом впечатлен. Некоторые моменты, которые поразили меня: 1) государство изображается либо беспомощным, либо жестоким (вплоть до массовых убийств); 2) Москва; 3) множество намеков на коррупцию и падение в элитах (от наркозависимости до самоубийства)».

Перевод: «Очень рекомендую „Эпидемию“ Netflix. Жуткое сходство с текущей ситуацией, только хуже».

Перевод: «Только что посмотрел „Эпидемию“ на Netflix. За долгое время, кажется, мое любимое шоу об апокалипсисе и выживании. Слишком мрачный порой, но достаточно волнующий и юморной, чтобы держать баланс. Отличные каст и сценарий, выглядит потрясающе».

Перевод: «На первой серии „Эпидемии“. Буквально каждого героя хочется убить. Я ненавижу их всех. Что это за сериалы, построенные вокруг персонажей с нулевой привлекательностью? Дальше немного получше: они убивают говнюков, которые еще хуже, чем они сами».

Перевод: «Мрачный и тоскливый воскресный запойный просмотр „Эпидемии“ на Netflix. Можно почувствовать себя лучше по поводу текущей пандемии, так как та, что в сериале, куда хуже».

Перевод: «Только что закончил смотреть первый сезон „Эпидемии“, российского постчумного апокалипсиса. Не прекрасный, но хороший. Я бы обязательно посмотрел второй сезон».

Перевод: «Начала смотреть сериал „Эпидемия“. Он о внезапной пандемии гриппа в России и о том, как все превращается в „Безумного Макса“ меньше чем за 48 часов. Вышел в 2020-м. Достойно, но нервирует».

Перевод: «Забавно, как российский сериал „Эпидемия“ на Netflix, рассказывающий, как вирус с похожими на COVID-19 поразил Москву, вышел за два месяца до начала эпидемии. Хорошо, что сторонники теорий заговора не знают о существовании этого сериала».

Мнение критиков

Для критиков западный релиз «Эпидемии» прошел почти незаметно. В основном о нем пишут в блогах, посвященных апокалипсис-фильмам и хоррорам.

Джоэль Келлер из Decider считает, что в «Эпидемии» очень хороший сторителлинг, который, несмотря на медленную завязку, захватывает зрителя. Также журналист отметил работу сценаристов Романа Кантора и Яны Вагнер. «Посмотрите это. Отлично проработанные персонажи и завязка без зомби выделяет „Эпидемию“ на фоне других апокалиптичных драм. Жаль, что уставшие от пандемии зрители будут слишком напуганы, чтобы смотреть подобное», — подытожил Келлер.

Автор издания BGR Крис Смит признается, что не может перестать смотреть «Эпидемию», несмотря на то что это сериал о пандемии, которая его пугает. Он описывает шоу как микс «Заражения» и «Ходячих мертвецов» и советует смотреть сериал на русском языке с субтитрами. «Актеры „Эпидемии“ не так известны, как звезды, например, „Заражения“, но зато Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Александр Робак, Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова и весь остальной актерский состав делают сериал по-настоящему ярким», — пишет Смит.

В итальянском GQ также отмечают, что «Эпидемия» совмещает в себе и элементы фильма-катастрофы вроде «Заражения», и антиутопический мир, как в «Ходячих мертвецах», и за счет этого смотрится свежо и интересно.