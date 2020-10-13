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Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт сыграют в приквеле «Дороги ярости»

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Джордж Миллер нашел актеров для приквела фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости». Роль Фуриосы исполнит Аня Тейлор-Джой, вместе с ней в картине снимутся Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»).

Лента получила название «Фуриоса». Миллер не только выступит ее режиссером, но и напишет сценарий.

Кого сыграют Хемсворт и Абдул-Матин II, пока не известно. Сюжет фильма будет посвящен юности Фуриосы, которую в «Дороге ярости» играла Шарлиз Терон

Первый фильм франшизы «Безумный Макс» вышел в 1979 году и рассказывал о Максе Рокатански, офицере полиции, который после трагедии в семье бросает работу и становится кочевником. Картину поставил Миллер, он же позднее снял четыре сиквела. В «Дороге ярости», четвертой части, Макс объединился с бывшей военачальницей Фуриосой и помог ей победить Несмертного Джо, жестокого главу большого поселения.

«Дорога ярости» вышла в 2015 году и получила десять номинаций на «Оскар», в шести из которых одержала победу. 

«Фуриосу» продюсирует компания Миллера Kennedy Miller Mitchell совместно с Warner Bros. Дата премьеры фильма пока не известна.

Источник: THR
Фото: Getty Images 

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