Что смотреть дома: «Борат 2», «Шерлок в России» и «Ход королевы»

Даже те, кто не интересуется уличным искусством, слышали про Бэнкси, про бешеные суммы, за которые продают его работы, и многочисленные теории, кто же скрывается за этим псевдонимом. Фильм Элио Эспаны не добавляет новых штрихов к портрету художника, но через него рассказывает о самом движении стрит-арта, его политическом и творческом подтексте, подспудно размышляя о том, почему искусство всегда будет в конфликте с законом и общественными устоями.

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