Что смотреть дома: «Борат 2», «Шерлок в России» и «Ход королевы»

Мини-сериал с Аней Тейлор-Джой в роли гениальной шахматистки, Максим Матвеев в образе сыщика с Бейкер-стрит и новый фильм про самого дорогого уличного художника в мире — рассказываем о самых громких новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Борат 2»
Саша Барон Коэн снова всех троллит.
Где смотреть: Amazon Prime
За 14 лет, которые прошли после событий первого фильма, журналист Борат Сагдиев (Коэн) стал звездой Казахстана и решил показать дочери прелести американской жизни, попутно выдав ее замуж. Продолжение «Бората» заочно громят в Twitter за расизм, но сам Коэн считает, что его новый фильм гротескно описывает ужасы авторитаризма и опасные парадоксы американского мышления. Впрочем, главный вопрос: актуален ли сегодня комедийный язык нулевых и действительно ли Борат-Коэн бичует нравы, а не оскорбляет всех направо и налево?
Вспоминаем первую часть
«Последняя капля»
София Коппола об отцах и детях.
Где смотреть: Apple TV+
Лаура (Рашида Джонс) вроде бы счастлива в браке с Дином (Марлон Уайанс), но в последнее время он подозрительно часто остается на работе по ночам. За консультацией по семейному вопросу она обращается к отцу-ловеласу Феликсу (Билл Мюррей), который предлагает устроить слежку за потенциально неверным мужем. Стриминговые сервисы давно пытались очаровать Копполу творческой свободой, но если для Netflix она сняла безделушку «Очень мюрреевское Рождество», то для Apple — фирменную семейную драму про трудности диалога между поколениями и не только.
«Скользкий путь», мини-сериал
Хью Лори играет двуличного политика-карьериста.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Питер Лоуренс (Лори) любит нарушать правила, манипулировать избирателями и вести двойную игру — короче, воплощает собой расхожее представление о безнравственных политиках. Новость о внебрачной дочери, которая сидит в тюрьме, может поставить под угрозу и его брак, и перспективы возглавить правительство. Британскую драму, написанную Дэвидом Хэа («Чтец», «Часы»), сравнивают с «Карточным домиком» и «Последним министром», но эта история, кажется, располагается где-то посередине — не такая циничная и не такая абсурдистская.
Рецензия на сериал
«Ход королевы», мини-сериал
Аня Тейлор-Джой в роли наркозависимой шахматистки.
Где смотреть: Netflix
Середина XX века. Сирота Бет Хармон (Тейлор-Джой) обнаруживает талант к шахматам, при помощи которого старается проложить путь на вершину. Соперничество с мальчишками и мужчинами, одиночество и наркотическая зависимость — на этой доске много фигур. «Ход королевы» — экранизация одноименного романа Уолтера Тевиса, за которую взялся Скотт Фрэнк, соратник Стивена Содерберга, режиссер «Забытых Богом» и сценарист «Логана». Но ферзь мини-сериала Netflix, конечно, сама Аня Тейлор-Джой — звезда «Эммы.» и будущая Фуриоса из приквела «Безумного Макса».
«Ведьмы»
Страшная сказка Роберта Земекиса.
Где смотреть: HBO Max
30 лет назад роман Роальда Даля «Ведьмы» экранизировал оператор-виртуоз Николас Роуг. Теперь пришла пора более олдскульной и близкой к тексту версии Земекиса, который расскажет о шабаше ведьм и их плане превратить всех детей в мышей. Главную злодейку играет Энн Хэтэуэй, а сама коллизия обещает высмеять плотоядность белого аристократического общества.
«Ребекка»
Лили Джеймс и Арми Хаммер в готическом триллере Бена Уитли.
Где смотреть: Netflix
Компаньонка богатой дамы (Джеймс) знакомится с изысканным аристократом Максимилианом (Хаммер) и вскоре выходит за него замуж. Но в его роскошном поместье все вокруг напоминает о покойной жене — загадочной Ребекке. Одноименная адаптация романа Дафны Дю Морье стала первым американским фильмом Альфреда Хичкока; с тех пор книгу экранизировали еще минимум семь раз, версия Уитли — восьмая. Для смурного уроженца Эссекса, экспериментирующего с жанрами («Список смертников», «Высотка», «Перестрелка»), это большой вызов: какой англичанин не хочет потягаться с автором «Леди исчезает» в саспенсе?
«Шерлок в России»
Британский сыщик ловит Джека-потрошителя в Петербурге.
Где смотреть: START
Макабрическая фантазия о приключениях Шерлока Холмса (Максим Матвеев) в Российской империи продолжает волну отечественных мистических триллеров — «Гоголя» и «Девятой». Холмс прибывает в Санкт-Петербург, чтобы поймать Джека-потрошителя, который решил прокатиться по Европе с гастролями. Ватсон ранен и остался дома, но остальные компоненты на месте: вместо королевы — Александр III, в роли Лестрейда — человек по фамилии Трудный (Павел Майков), на подхвате — доктор Карцев (Владимир Мишуков), а ехидного брата Майкрофта заменяет обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов).
Banksy
Как уличное искусство попало в галереи.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi, Wink
Даже те, кто не интересуется уличным искусством, слышали про Бэнкси, про бешеные суммы, за которые продают его работы, и многочисленные теории, кто же скрывается за этим псевдонимом. Фильм Элио Эспаны не добавляет новых штрихов к портрету художника, но через него рассказывает о самом движении стрит-арта, его политическом и творческом подтексте, подспудно размышляя о том, почему искусство всегда будет в конфликте с законом и общественными устоями.
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«Театр трупов»
Норвежский постапокалиптический триллер.
Где смотреть: Netflix
После ядерной войны города превратилась в груду развалин, где люди привыкли выживать. В этих условиях кто-то устраивает торжественное благотворительное мероприятие во дворце, чтобы объяснить людям, что это такое — быть человеком. Второй полный метр Джаранда Хердала обещает микс «С широко закрытыми глазами» (золотые маски) и «Голодных игр» (до финала доживут явно не все). Интрига же состоит в том, насколько сочетаются морозная скандинавская манера и лобовой гуманистический пафос.
«Воспоминания о поездке в Литву»
Травелог режиссера-авангардиста Йонаса Мекаса.
Где смотреть: Mubi
Экспериментальный трехчастный фильм Йонаса Мекаса — лидера нью-йоркского авангарда, который скончался в начале прошлого года. В «Воспоминаниях о поездке в Литву» Мекас показывает жизнь Нью-Йорка 1950-х, поездку на малую родину и последующее путешествие по Австрии, экспериментируя с потоком изображения, его протяженностью и темпом. На монтаже он отсекает все лишнее, чтобы оставить чистые ощущения от встречи с утерянным домом.
Автор: Алексей Филиппов