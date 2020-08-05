Принцесса Диана в «Короне» и в жизни: 7 культовых нарядов

Иногда художница делала точные реплики костюмов, а иногда вдохновлялась сразу несколькими реальными образами принцессы и объединяла их в один. Но в сцене исторического события на экранной Диане можно увидеть наряд, отсылающий к совершенно другому мероприятию в реальности. Главное, что во всех нарядах Дианы, созданных Робертс, мгновенно считывается ДНК стиля принцессы. Зритель наблюдает эволюцию характера героини от скромной девушки в ярких свитерах с забавными принтами до уверенно чувствующей себя перед вспышками камер леди Ди в кутюрных нарядах.

Мы выбрали семь самых ярких и значимых экранных образов принцессы и рассказываем, какие из них наиболее точно соответствуют оригиналу, а какие совершенно не похожи на то, что носила в тот день принцесса Уэльская.