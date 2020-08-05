Принцесса Диана в «Короне» и в жизни: 7 культовых нарядов

Историк кинокостюма Катерина Крупнова посмотрела четвертый сезон и разобрала самые знаковые образы экранной леди Ди, ставшей главной иконой британского стиля.
Сыгравшая Диану молодая актриса Эмма Коррин удивительно похожа на «королеву людских сердец». Это сходство подчеркивается в том числе благодаря первоклассной работе художницы по костюмам Эми Робертс. Она уже работала над историческими проектами — «Оливером Твистом», «Грозовым перевалом», «Вверх и вниз по лестнице», «Трактиром „Ямайка“», — а также одевала членов королевской семьи в третьем сезоне «Короны» — и получила за это «Эмми» и номинацию на награду Гильдии художников по костюмам. Ее предшественница Мишель Клэптон («Игра престолов»), одевавшая героев во втором сезоне, и шоураннер Питер Морган выступали за оптимальный баланс между исторической достоверностью и стилизацией. Как мы уже рассказывали, вольность в создании костюмов прощается, если речь идет о каком-то не очень значимом и памятном событии из жизни королевской семьи. Поэтому Робертс, тщательно изучив тонны фото- и видеоархивов, решила не повторять буквально все костюмы Дианы, а придумать на их основе собственные варианты, очень близкие к оригиналу.
Иногда художница делала точные реплики костюмов, а иногда вдохновлялась сразу несколькими реальными образами принцессы и объединяла их в один. Но в сцене исторического события на экранной Диане можно увидеть наряд, отсылающий к совершенно другому мероприятию в реальности. Главное, что во всех нарядах Дианы, созданных Робертс, мгновенно считывается ДНК стиля принцессы. Зритель наблюдает эволюцию характера героини от скромной девушки в ярких свитерах с забавными принтами до уверенно чувствующей себя перед вспышками камер леди Ди в кутюрных нарядах.
Мы выбрали семь самых ярких и значимых экранных образов принцессы и рассказываем, какие из них наиболее точно соответствуют оригиналу, а какие совершенно не похожи на то, что носила в тот день принцесса Уэльская.
1
Помолвка Дианы и Чарльза
Букингемский дворец, Лондон, 1981
1
Помолвка Дианы и Чарльза
Букингемский дворец, Лондон, 1981
Наряды Дианы, как и большинства настоящих или будущих представительниц королевской семьи, тщательно продумывали и готовили заранее. Но для такого знакового события, как официальное объявление о помолвке с принцем Чарльзом, ансамбль Дианы был составлен буквально накануне, причем его история похожа на анекдот. Сначала Диана отправилась в престижный бутик Bellville Sassoon, но консультант там просто не узнал будущую принцессу и порекомендовал ей обратиться в более бюджетный магазин (ничего не напоминает?). Она отправилась в универмаг Harrods, где купила костюм Cojana оттенка «королевский синий», который прекрасно сочетался с ее помолвочным кольцом с цейлонским сапфиром, а также элегантную шелковую белую блузу с бантом и синим принтом в виде птиц. Позже, когда владелец бутика Дэвид Сассун узнал об оплошности, допущенной его сотрудником, он загладил вину перед леди Ди, став регулярным поставщиком эффектных нарядов для ее светских выходов.
Эми Робертс воспроизвела этот канонический образ дословно. Разве что сумки-клатчи немного отличаются по форме и размеру, и на запястье Эммы Коррин не видно часов.
2
Свадьба Чарльза и Дианы
Лондон, 1981
2
Свадьба Чарльза и Дианы
Лондон, 1981
Наряду со свадьбой Грэйс Келли и князя Ренье III свадьба Дианы и Чарльза стала одной из самых медийных и красивых церемоний XX века. Платье леди Ди, в котором угадывались как отголоски свадебной моды 1830-х (рукава буфы), так и черты подвенечного наряда королевы Виктории, создали британские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Оно воплощало представление об идеальном наряде для сказочной принцессы: шелк и тафта цвета слоновой кости, антикварное кружево, тысячи натуральных жемчужин и гигантский шлейф длиной в 25 футов (7,5 метра).
Эми Робертс призналась, что стремилась не столько сделать точную реплику, сколько добиться эффекта узнавания и восторга, который испытывали очевидцы свадебной церемонии в 1981 году. В качестве консультантов создателям сериала удалось привлечь авторов оригинального наряда, и вместе они подолгу обсуждали детали оригинальных рисунков и эскизов. Именно Дэвид Эмануэль помог с выбором нужного оттенка тафты — ведь на фото и видео церемонии цвет платья получился разным.
В итоге для создания экранного свадебного наряда Дианы потребовались три человека, 600 часов и пять примерок с Эммой Коррин. На пошив ушло 95 метров ткани и 100 метров кружева, которое было изготовлено мастерами из Ноттингема, трудившимися и над оригиналом. Десять человек помогали Коррин облачиться в этот сложносочиненный и тяжелый наряд, но, когда актриса появилась в нем на съемочной площадке, все буквально замерли от восхищения. Да и сама Эмма утверждает, что из всех ее экранных нарядов именно свадебное платье больше всего воплотило в себе дух Дианы.
3
Прием в Wentworth Hotel
Сидней, 1983
3
Благотворительный прием в Wentworth Hotel
Сидней, 1983
Достоверно в сериале воспроизведен и образ принцессы Дианы во время благотворительного приема в Wentworth Hotel в Сиднее, где они с принцем Чарльзом были в рамках австралийского тура в 1983 году. Одним из самых запоминающихся романтических моментов стал танец принца и принцессы: Диана была в воздушном голубом платье с металлическим отливом Bruce Oldfield с оборками и широким серебристым поясом.
По признанию Эми Робертс, этот наряд — один из важнейших во всем четвертом сезоне, в нем героиня ощущает себя по-настоящему счастливой и уверенной в себе: «Было что-то особенное в Диане в этом платье. Ты смотришь на нее и понимаешь, что она станет значительным человеком».
4
Визит в Перт
Западная Австралия, 1983
4
Визит в Перт
Западная Австралия, 1983
За время австралийского турне Чарльза и Дианы принцесса сменила 17 нарядов, и для Эми Робертс стало настоящим вызовом подобрать для них аутентичные ткани. Платья Дианы 1980-х в основном были из шелка, элегантно струящегося по фигуре. От современных тканей добиться такого эффекта сложно, поэтому Эми и ее команде пришлось всерьез охотиться за винтажем.
В Перте на Диане был знаменитый ансамбль Donald Campbell цвета фуксии в белый горох, дополненный белыми лодочками и сумкой-конвертом. Венчал образ головной убор, созданный главным королевским шляпником Джоном Бойдом. В этом наряде Диана вместе с Чарльзом приветствовала жителей Перта. Робертс воссоздала его максимально близко к оригиналу, но с небольшими вариациями. Главное отличие экранной версии — черный горох и отделка позолоченной нитью, которая придает костюму металлический блеск.
Кстати, сама Диана была сторонницей осознанного потребления и часто появлялась в одном и том же наряде по несколько раз, привнося в образ новое прочтение благодаря аксессуарам. Так, в апреле 1985 года она присутствовала в соборе Святого Петра в Ватикане в этом же ансамбле, но без шляпы, зато в красных туфлях и с красной сумкой через плечо. В 2020 году Кейт Миддлтон, которая нередко косплеит звездные образы своей свекрови, появилась на приеме в Дублине в винтажном платье Oscar de La Renta, явно перекликающемся с этим знаменитым нарядом Дианы.
5
Прием в отеле Wrest Point
Хобарт, Тасмания, 1983
5
Прием в отеле Wrest Point
Хобарт, Тасмания, 1983
В сцене, где Чарльз публично признается жене в любви и восхищении, Эми Робертс объединила два реальных образа Дианы. За основу взято блестящее красное шифоновое платье на бретелях Bellville Sassoon, в котором принцесса посещала Ковент-Гарден в 1982 году. В тот вечер 1983 года, показанный в сериале, Диана также выступала в амплуа lady in red, но в более закрытом наряде Bruce Oldfield. Однако украшения — семейная тиара Спенсеров, бриллиантовые серьги с жемчугом (подарок эмира Катара), ожерелье — и Королевский семейный орден королевы Елизаветы II на груди перекочевали на экран как раз из реального образа Дианы на приеме.
6
Празднование дня рождения Чарльза
Королевский театр Ковент-Гарден, Лондон, 1985
6
Празднование дня рождения Чарльза
Королевский театр Ковент-Гарден, Лондон, 1985
В сценах в автомобиле, на красной дорожке и королевской ложе Ковент-Гардена, предвосхищающих скандально известный танец Дианы с Уэйном Слипом под Uptown Girl в 1985 году, на Эмме Коррин эффектное сиреневое платье-бюстье с блестящими узорами. Это снова фантазийная комбинация двух знаковых нарядов леди Ди. Что касается цвета, он вдохновлен лавандовым платьем Donald Campbell, в котором принцесса посетила гала-концерт в Окленде в 1983 году. А фасон наряда отсылает к культовому выходу Дианы в нежно-голубом шифоновом платье с палантином Catherine Walker. В нем принцесса снова появлялась дважды: на Каннском кинофестивале в 1987-м и на показе мюзикла «Мисс Сайгон» в Лондоне в 1989-м. А сам наряд Catherine Walker, в свою очередь, — отсылка к кинокостюму Грэйс Келли из хичкоковского фильма «Поймать вора».
7
Визит в больницу Гарлема
Королевский театр Ковент-Гарден, Лондон, 1985
6
Визит в больницу Гарлема
Нью-Йорк, 1989
Одна из самых вольных костюмных фантазий Эми Робертс — в сцене, когда Диана навещает больных СПИДом детей в больнице Гарлема во время своего знаменитого одиночного визита в Нью-Йорк. В действительности на Диане в тот день был красный шерстяной костюм из жакета на черных пуговицах и юбки авторства Catherine Walker. Однако героиня Эммы Коррин предстает в радужном костюме с принтом «гусиная лапка». Если как следует порыться в гардеробе исторической леди Ди, то больше всего этот экранный наряд напоминает ее костюм Moschino. Впервые в ансамбле из жакета в красно-белую гусиную лапку она появилась на крещении принцессы Евгении, дочери герцога и герцогини Йоркских в Сандрингеме в декабре 1990-го. Затем Диана надевала его во время визита в Торонто в 1991-м. Именно в этом костюме она запечатлена на одной из самых теплых семейных фотографий вместе с сыновьями на борту королевской яхты «Британия».
Верная наследница стилистических традиций леди Ди, Кейт Миддлтон надела во время визита в Швецию пальто Catherine Walker в красно-белую гусиную лапку, мгновенно вызвав в памяти фанатов Дианы незабвенный образ всенародно любимой принцессы.
Автор: Катерина Крупнова