Рэтчед, Гага и Электра: Самые стильные героини сериалов Райана Мёрфи

Каждый сериал Райана Мёрфи превращается в событие благодаря не только позициям, которые в них вкладывает шоураннер, но и из-за невероятного визуального стиля. «Рэтчед», вышедшая недавно на Netflix, сразу же собрала наибольшее количество пользователей платформы, обогнав и «Академию „Амбрелла“», и «Сексуальное просвещение». В честь юбилея великого шоураннера и визионера (9 ноября ему исполнилось 55 лет) историк кинокостюма Катерина Крупнова посмотрела историю кровавой медсестры и предыдущие работы Мёрфи и разбирает его самых стильных и знаковых героинь.
Слагаемые визуального успеха всех сериалов Райана Мёрфи — собственный вкус и художница по костюмам Лу Эйрич, ставшая настоящей единомышленницей шоураннера. Они нашли друг друга в 1999 году на съемках молодежного сериала «Лучшие». Оба — контрол-фрики: Мёрфи всегда на сто процентов знает, чего хочет добиться, Эйрич готова проводить бесконечные ресерчи, чтобы даже мельчайшая деталь костюма соответствовала не только характеру персонажа, но и многочисленным смыслам, которые Мёрфи закладывает в его поступки.
До начала съемок шоураннер приходит к Эйрич с уже готовыми идеями и референсами того, что должно быть в кадре — от цвета салфеток на обеденном столе и картин на стенах до стиля одежды всех героев. В этом плане, уверяет дизайнер, работать с Мёрфи очень легко: «Единственная проблема — стараться не отставать от него!» Однако масштабы работы привели к тому, что после «Вражды» Эйрич была вынуждена нанимать себе помощниц, дабы со всем справиться. Так она стала продюсером дизайна костюмов и отныне руководит собственной небольшой стильной армией в каждом сериале Мёрфи.
Такое плодотворное сотрудничество принесло Лу Эйрич 5 премий «Эмми» и 8 наград Гильдии художников по костюмам, а зрителям — целую плеяду безумно стильных героинь и новые костюмы для Хеллоуина. Каждый персонаж Мёрфи достоин отдельного рассказа. Разберем семь самых ярких и культовых.
1
Графиня Элизабет (Леди Гага)
«Американская история ужасов» (2011—2019)
1
Графиня Элизабет (Леди Гага)
«Американская история ужасов» (2011—2019)
За 8 лет работы на одном из самых успешных сериалов Мёрфи Лу Эйрич (в титрах девятого сезона она значится уже исключительно в качестве продюсера) одела множество невероятных персонажей — от соблазнительной Мойры в униформе горничной из «Дома-убийцы» до гипнотической Эльзы в голубом костюме а-ля Дэвид Боуи и Марлен Дитрих в одном флаконе из «Фрик-шоу». Но интереснее и при этом тяжелее всего ей пришлось работать над персонажем Леди Гага из пятой части «Отель» (2016).
Графиня Элизабет Джонсон — жена первого владельца отеля «Кортез», которую еще в двадцатые обратил в вампира первая большая любовь и звезда немого кино Рудольф Валентино. 115-летняя Элизабет придерживается строгой диеты, состоящей из секса и крови. Бессмертная и ненасытная, она постоянно меняет любовников и наряды, отражающие тренды разных модных эпох — от «ревущих двадцатых» до бэдээсэмных девяностых. Леди Гага была буквально рождена для этой роли, за которую и получила премию «Золотой глобус». Но Лу Эйрич пришлось решить непростую задачу — одеть Элизабет так, чтобы даже в самых смелых образах графини зритель не отождествлял ее с эпатажной исполнительницей роли.
«Вдохновляйся гламуром старого Голливуда, но придай ему современную интерпретацию», — посоветовал дизайнеру Мёрфи. Поэтому главными референсами для героини Леди Гага стали творения Адриана, знаменитого художника по костюмам студии MGM, одевавшего главных американских кинодив 1930-х (мы уже рассказывали о нем подробнее), а также звездные выходы светской львицы Дафны Гиннесс.
Именно в модном арсенале наследницы империи Guinness Мёрфи и Эйрич нашли вдохновение для смертоносного аксессуара графини — перчатки с выдвигающимся ногтем, которым Элизабет перерезает горло своим жертвам. В оригинале эта драгоценная перчатка-кольчуга, которую Дафна заказала своему другу-ювелиру Шону Лейну, выполнена из белого золота и усыпана бриллиантами. Но для сериала ювелир Майкл Шмидт сделал несколько более демократичных вариантов с использованием 11 тыс. кристаллов Swarovski, а мастер спецэффектов Брайан Роджерс придумал механизм с выдвижением острого ногтя.
По меткому замечанию Лу Эйрич, «графиня всегда роскошна и безупречна и относится к той категории женщин, что могут в середине дня поливать цветы в платье Balenciaga, и никому это не покажется странным». Часть вещей для ее внушительного гардероба была куплена в винтажных магазинах, многие наряды были взяты в аренду у таких крупных модных домов, как Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, Yohji Yamamoto и Vivienne Westwood, а некоторые и вовсе принадлежат самой Леди Гага. Так, певица принесла на съемки платье Alexander McQueen, которое было выпущено еще при жизни дизайнера. Его в свое время Гага купила на аукционе той самой Дафны Гиннесс.
Один из самых эффектных нарядов графини — платье цвета фуксии в духе Скиапарелли, которое было специально сшито всего за один день в модном доме Майкла Костелло. Сделано это было по запросу Райана Мёрфи, который вдруг захотел, чтобы на героине было непременно платье со шлейфом. Декор в виде пряжек с драконами, предложенный Эйрич, органично дополняет гламурный вампирский образ.
Отдельное удовольствие для киноманов — угадывать в бессчетных луках графини черты известных киногероинь. Так, зеленый ансамбль с тюрбаном и меховой горжеткой (любимый у Эйрич) отсылает к Фанни Брайс (Барбра Стрейзанд) из мюзикла «Смешная девчонка», а красная шляпка-пилотка с вуалью — к другой вампирше, Мириам (Катрин Денёв) из культового эротического хоррора «Голод».
2
Джоан Кроуфорд (Джессика Лэнг)
«Вражда» (2017)
2
Джоан Кроуфорд (Джессика Лэнг)
«Вражда» (2017)
История войны между двумя дивами золотого века Голливуда — Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд (их сыграли нынешние живые легенды Сьюзен Сарандон и Джессика Лэнг) — позволила Райану Мёрфи затронуть важные вопросы о положении женщин в Голливуде 1960-х, темы сексизма и эйджизма. Сделал он это с присущим ему перфекционизмом в визуальном плане, потребовав максимально воссоздать эпоху, включая костюмы — за них Лу Эйрич в очередной раз была удостоена номинаций на премии «Эмми» и Гильдии художников по костюмам. По признанию дизайнера, около 40 процентов костюмов было отшито с нуля, остальные шестьдесят — подлинные винтажные вещи, купленные или взятые в аренду. Многие наряды были найдены в магазинчиках Канады, Сан-Франциско и Восточного побережья. Не обошлось и без интернет-шопинга на eBay.
Джоан Кроуфорд, возможно, по масштабу актерского таланта и уступала Бетт Дэвис, но вот по части стиля была абсолютным лидером. Если Дэвис в обычной жизни особо не заботилась о том, как выглядит, то Кроуфорд была буквально помешана на своей внешности, омолаживающих процедурах и модных нарядах. Даже способ замаскировать недостатки ее фигуры обернулся настоящим фешен-трендом. Легендарный художник по костюмам Адриан одевал актрису в фильме «Летти Линтон» (1932) и, чтобы скрыть ее широкие плечи, акцентировал на них внимание еще больше, придумав пышные многослойные рукава. Платье из фильма стало культовым, ушло на подиумы и в масс-маркет, а Джоан и в 1940-е выглядела сногсшибательно в нарядах с подплечниками и подчеркнуто тонкой талией.
При разработке костюмов Лу Эйрич тщательно изучала фотографии, фильмы, записи интервью и многочисленные ток-шоу с участием Кроуфорд. В 1960-е Джоан в исполнении Лэнг активно носит ансамбли из платьев-футляров и летних пальто и, в отличие от фанатки капри Бетт, не любит брюки. По контрасту с костюмами теплых земляных тонов Дэвис большей частью Кроуфорд одета в холодные оттенки голубого, зеленого и розового. Иногда кажется, что ее наряды, особенно с кричащими цветочными принтами, немного не по возрасту, но так актриса хочет продлить уходящую молодость.
Одним из самых запоминающихся луков Кроуфорд-Лэнг стало шикарное серебристое платье, в котором в 1963 году Джоан, не номинированная, в отличие от Дэвис, на «Оскар» за «Что случилось с Бэби Джейн?», все же поднялась на сцену, чтобы получить заветную статуэтку, пусть и за другую актрису-победительницу — отсутствующую Энн Бэнкрофт. Лу Эйрич сделала реплику наряда, созданного легендой голливудского дизайнерского цеха Эдит Хэд. Художница нашла максимально подходящую ткань, декорированную камнями, но, правда, она была белого цвета, и ее пришлось красить. Воссоздали в сериале и посеребренную прическу Кроуфорд (Эдит Хэд придумала этот ход для полноты образа актрисы), и массивные оскаровские украшения (их восстанавливали по фотографиям). Остальные же ювелирные изделия и бижутерия для героини Джессики Лэнг купили в одном из старейших лос-анджелесских винтажных магазинов — Sherman Oaks Antique Mall.
3
Донателла Версаче (Пенелопа Крус)
«Американская история преступлений: Убийство Версаче» (2018)
3
Донателла Версаче (Пенелопа Крус)
«Американская история преступлений: Убийство Версаче» (2018)
Работа над этим сериалом стала настоящим вызовом для Мёрфи и Эйрич. В основу сезона легла книга Морин Орт «Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США», которая не только расследовала убийство знаменитого итальянского дизайнера, но и подробно рассказывала о личной и профессиональной жизни Версаче, включая отношения с сестрой Донателлой. Семья кутюрье назвала книгу сборником слухов и сплетен, от проекта Мёрфи открестилась и отказала в какой-либо поддержке. Так что Лу Эйрич и ее помощница Эллисон Лич (напомним, после «Вражды» Эйрич стала привлекать к работе помощников) не имели ни допуска к архивным материалам модного дома, ни предоставления аутентичных нарядов из коллекций Versace 1990-х. Более того, по закону об авторских правах в кино запрещается копировать известные дизайнерские наряды. Поэтому за пять недель и при весьма ограниченном бюджете команде Эйрич пришлось не только сшить с нуля похожие на Versace наряды (самым грандиозным было воспроизведение показа зимней коллекции модного дома 1997 года), но и скупить на eBay, Etsy и First Dibs максимальное количество винтажных вещей бренда. Позже все страдания окупились премией «Эмми» и наградой Гильдии художников по костюмам.
Изначально Донателлу, сестру, музу и соратницу Джанни Версаче, должна была сыграть Леди Гага, но в результате эта роль досталась Пенелопе Крус, которая дружит с Донателлой и часто носит Versace как в жизни, так и на красных дорожках. В сериале мы видим эволюцию героини от романтичной девушки в розовом жакете Versace c цветочным принтом до уверенной в себе бизнес-леди в total black look, и черный тут не только знак траура по убитому брату: реальная Донаттела отдает предпочтение именно этому цвету.
Чтобы воссоздать характерный для Донателлы силуэт с узкой талией и пышной грудью, художницы специально подбирали для Пенелопы корсетное и моделирующее белье. Экранной Донателле достались и подлинные наряды Versace, но в основном художницам пришлось выкручиваться и придумывать творческие реплики по мотивам оригиналов. Например, шелковое ярко-розовое платье с золотыми английскими булавками, в котором актриса красовалась на постерах, — явная отсылка к знаменитому творению Версаче из его коллекции 1994 года. Модель и тогда еще подруга Хью Гранта Элизабет Хёрли надела его на лондонскую премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» и проснулась знаменитой.
Одна из ключевых сцен сериала — Джанни и Донателла совместно создают новый вариант маленького черного платья, которое произвело фурор на Met Gala 1996 года. Используя свой ремень как элемент декора, Джанни создает шедевр. Это платье также пришлось воссоздавать как можно ближе к оригиналу. «Труднее всего было подобрать кожаные элементы для драпировки, — вспоминает Эйрич. — Нам также удалось найти в Майами подлинные ремень и ботинки Versace, которые были на Донателле в тот вечер».
4
Электра (Доминик Джексон)
«Поза» (2018—2019)
4
Электра (Доминик Джексон)
«Поза» (2018—2019)
Сериал Мёрфи о вог-культуре Нью-Йорка 1980-х с ее квир-королевами и яркими костюмированными состязаниями-балами в подпольных клубах — настоящий модный удар по зрителю. Над этим шоу Лу Эйрич работала вместе с дизайнером Аналусией МакГорти: они черпали вдохновение из документального фильма «Париж горит» про вог-культуру 1980-х, из видеозаписей балов, доступных на YouTube, и общения с консультантами, в том числе бывшими членами легендарного Дома Экстраваганза, которых пригласил Райан Мёрфи. По словам Эйрич, примерно 60% костюмов для сериала было найдено в винтажных магазинах, остальное пришлось шить. Несмотря на обилие аутентичных вещей 1980-х, было очень сложно разыскать достойные экземпляры, а не просто «смехотворные образцы дурного вкуса, процветавшего в тот модный период».
Каждый герой «Позы» заслуживает отдельного модного разбора, но самый колоритный персонаж сериала и любимица самого Мёрфи — это, конечно же, Электра, глава (в вог-культуре — мать) Дома Абанданс, а потом и Дома Винтур. Сыграла ее Доминик Джексон — трансгендерная модель и актриса родом из Республики Тринидад и Тобаго. После конфликта с родителями и множественных попыток самоубийства Джексон переехала в Штаты и в начале 1990-х сама примкнула к бальному сообществу, где ее впервые восприняли не как человека с изъяном, а как настоящую красавицу. Манерность, эксцентричность и фразы типа «Я слишком хорошо выгляжу, чтобы быть незамеченной» актриса переняла у реальных матерей, с которыми ей приходилось сталкиваться.
В качестве референсов для художников по костюмам Райан Мёрфи сразу предложил культовую мыльную оперу «Династия» с ее роскошными нарядами, мехами и шляпами, а также знаменитый фильм «Красное дерево» (1975), в котором королева диско Дайана Росс не только сыграла главную роль, но и разработала дизайн всех костюмов своей героини.
Большую часть бальных нарядов Электры пришлось шить с нуля, и художницы постарались оторваться. Например, придумали прописанный в сценарии фешен-гэг — костюм Марии-Антуанетты, снабженный механизмом, имитирующим гильотину.
По признанию Эйрич и МакГорти, их самый любимый образ Электры вне бала — элегантный темно-синий костюм с изящной кремовой шляпой и серебристым платком под головным убором (привет «Династии» и «Красному дереву»). А среди бальных нарядов однозначный фаворит — золотое платье в стиле Клеопатры с характерными для 1980-х гипертрофированными рукавами.
Вообще на высокой Джексон с ее прекрасной фигурой силуэты 1980-х с объемными плечами и тонкой талией смотрятся отлично. 75% гардероба Электры — это подлинный винтаж, включая вещи таких марок, как Thierry Mugler и YSL. Любоваться можно бесконечно.
5
Джорджина Хобарт (Гвинет Пэлтроу)
«Политик» (2019—2020)
5
Джорджина Хобарт (Гвинет Пэлтроу)
«Политик» (2019—2020)
В своем первом проекте для Netflix Райан Мёрфи высмеивает современное американское общество и в частности систему выборов в стране. Ключевым визуальным референсом для шоураннера стали работы американского фотографа Слима Ааронса, известного своими снимками красивой жизни американской элиты прошлого века. Чтобы придать истории универсальный характер, Мёрфи призвал художниц по костюмам (Эйрич на этот раз работала вместе с Клэр Паркинсон) создать эклектику из модных трендов 1970-х и 1990-х годов. И потребовал использовать только яркие цвета, максимально избегая черного и коричневого.
Символом золотой молодежи Санта-Барбары стала Джорджина Хобарт — эксцентричная приемная мать главного героя, неожиданно делающая блестящую политическую карьеру. Мёрфи видел Джорджину так: она богата, эксцентрична и разодета с головы до пят в любой, даже самой бытовой ситуации. Неудивительно, что на эту роль он пригласил Гвинет Пэлтроу: актриса не только представительница золотой голливудской молодежи (ее мать — актриса Блайт Даннер, отец — режиссер, сценарист и продюсер Брюс Пэлтроу), но и бьюти-блогерша, бизнес-леди и заправская модница. Помимо прочего, Пэлтроу — подруга Мёрфи и жена его соавтора Брэда Фалчука. Несмотря на это, актриса не сразу согласилась участвовать в проекте, но шоураннер был красноречив.
«Райан был настолько одержим тем, как я буду выглядеть в кадре, что пару раз его даже приходилось выгонять из примерочной», — шутила Гвинет над тем, как велась работа над созданием образа Джорджины. Трудиться над ним Лу Эйрич помогала личная стилистка актрисы Элизабет Зальтцман, чьи связи с модными домами были очень кстати для производства сериала. Зальцман договаривалась о предоставлении вещей из новейших коллекций люксовых брендов, от Tom Ford до Gucci, которые составили основу роскошного гардероба героини. Также художницы решили, что в гардеробе Джорджины будет много красного: этот цвет — глубокий, насыщенный, сильный и прямолинейный — должен сразу же создать у нас представление о характере героини.
Джорджина любит шик и повсеместно его демонстрирует: пишет картину у бассейна в богемном кафтане Aeryne из зеленого шелка и массивных золотых украшениях или же работает в саду в роскошном алом платье в пол Carolina Herrera, сделанных на заказ перчатках и винтажной соломенной шляпе Halston. Даже во время обычного домашнего ужина она не может обойтись без эффектного салатового топа и внушительных серег. На важную встречу с юристами Джорджина надевает романтичный пудровый брючный костюм из крепа с жакетом-кейпом Duro Olowu. Она бежит из Санта-Барбары в Бутан, чтобы воссоединиться со своей возлюбленной, в игривом тренче с тигром Valentino, что отражает ее авантюрный характер. Кстати, украшения, которые носит героиня Пэлтроу, — подлинные изделия ювелирного дома Harry Winston общей стоимостью около 10 млн долларов, и доставлялись они на съемочную площадку в бронированных фургонах в сопровождении охраны.
6
Эйвис Эмберг (Пэтти ЛюПон)
«Голливуд» (2020)
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Эйвис Эмберг (Пэтти ЛюПон)
«Голливуд» (2020)
Несмотря на то, что в этом сериале разворачивается альтернативная история Голливуда, где аутсайдеры конца 1940-х получают заслуженный хеппи-энд, его визуальная сторона абсолютно достоверна. Эпоха золотого века Голливуда передана здесь с точностью до пуговицы, и в этой работе Лу Эйрич помогала Сара Эвелин, до этого уже работавшая с нею над седьмым сезоном сериала «Американская история ужасов: Культ». Художницы уверяют, что посмотрели практически все фильмы той эпохи — от классики вроде «Касабланки» до малоизвестных фильмов категории Б, чтобы проникнуться гламуром тех времен. Традиционно не обошлось без сложностей: одновременно с «Голливудом» в Лос-Анджелесе снималось еще пять сериалов, время действия которых приходилось на 30—40-е годы XX века, поэтому ткани и готовые наряды из винтажных магазинов и прокатных ателье стали настоящим дефицитом. К тому же, как поясняли Эйрич и Эвелин, пропорции современных фигур отличаются от распространенных в конце 1940-х, а подгонять под актеров подлинные хрупкие вещи — дело рискованное. Так что большую часть одежды для персонажей опять пришлось отшивать с нуля.
В «Голливуде» хватает тонких и звонких героинь-старлеток и роскошных кинодив, но его главная модница — это, безусловно, Эйвис Эмберг (блистательная и острохарактерная Пэтти ЛюПон), в прошлом — актриса немого кино, а ныне жена босса Ace Studios. Выйдя замуж, Эйвис оставила карьеру и ушла в тень, но, когда ее супруга хватает удар во время утех с любовницей, ей приходится взять на себя управление студией. И вот тут-то Эйвис с подачи своей прогрессивной подруги и первой леди Элеоноры Рузвельт принимает неслыханные и смелые для консервативного Голливуда решения.
Главными историческими референсами для стиля Эйвис стали голливудские дивы Барбара Стэнвик и Джоан Кроуфорд. По словам Эйрич, костюмы с широкими плечами и подчеркнутой талией не только полностью соответствуют силуэту 1940-х, но и отлично отражают баланс женственности и маскулинности. Носить такие наряды непросто, но Пэтти ЛюПон помогла справиться бродвейская выучка: актриса самоотверженно шла на любые модные эксперименты.
Художницы по костюмам признаются, что именно над образами Эйвис им было работать интереснее всего — показать через перемены в ее гардеробе переход героини от дрейфующей по жизни избалованной домохозяйки до деловой дамы, руководящей крупнейшей голливудской киностудией.
Вот, например, первое появление Эйвис в сериале: мы сразу видим ее в леопардовом принте, фаворите среди гламурных дам той эпохи. Это претензия на звание женщины-вамп и отсылка к самой известной в кино любительнице леопардовых ансамблей — Норме Десмонд из «Сансет бульвара» Билли Уайлдера. Что интересно, Пэтти ЛюПон в свое время блистала в бродвейском мюзикле «Сансет бульвар», адаптации нуара с Глорией Суонсон в главной роли.
Встав у руля Ace Studios, Эйвис облачается в более сдержанные, хотя и не менее элегантные, power suits, неизбежно вызывающие ассоциации с героинями Джоан Кроуфорд. Игривая леопардовая шляпка-таблетка и пеньюары с перьями уступают место более строгим костюмам с подчеркнутой линией плеч, декорированным камнями и мехами, а также платьям с объемными рукавами.
В сцене первого любовного свидания с Джеком Кастелло (Дэвид Коренсвет) на Эйвис тот самый пеньюар с перьями. Это вещь известного бренда Boudoir by D’Lish, слегка модифицированная Сарой Эвелин. Став боссом, Эйвис носит дома уже более сдержанные шелковые халаты.
7
Милдред Рэтчед (Сара Полсон)
«Рэтчед» (2020)
7
Милдред Рэтчед (Сара Полсон)
«Рэтчед» (2020)
Своеобразный приквел «Пролетая над гнездом кукушки» можно упрекнуть в натянутости сюжетных линий и прямолинейной драматургии, но только не в отсутствии стиля. Новый сериал Райана Мёрфи, как всегда, торжество визуала и костюмов персонажей. На этот раз Лу Эйрич помогала художница Ребекка Гуцци. Вместе они одели героев в соответствии с модой 1947 года. Для создания атмосферы нуара им снова пришлось пересмотреть классику 1940-х годов вроде «Вперед, путешественник» с Бетт Дэвис. Однако перед дизайнерами не стояло задачи полностью сымитировать стиль конца 1940-х. Они активно использовали ткани и цветовую палитру, характерные для более поздних периодов.
Эстафету в изображении сестры Рэтчед у оскароносной Луизы Флетчер переняла любимая актриса Райана Мёрфи Сара Полсон. Все, что она носит на экране, — подлинный винтаж, за исключением туфель, которые были приобретены в магазине Remix в Лос-Анджелесе, где продается современная обувь, имитирующая ретростиль. Ее героиня одета по последней моде диоровского new look. Так, на собеседование к доктору Ганноверу она приходит в ансамбле из горчичного крепа — на него Эйрич и Гуцци вдохновил легендарный жакет «бар» из коллекции Christian Dior 1947 года. Узкие очки, замысловатые шляпки, изысканные и тщательно продуманные аксессуары, сумочки строгих форм, уложенные локоны — Милдред Рэтчед словно сошла со страниц Vogue, старые подборки которого художницы изучили с пристрастием. Даже удивительно, как такой обстоятельный гардероб уместился в двух небольших чемоданах из зеленой кожи под рептилию.
Первое появление Рэтчед полно символизма. Воротник ее бежевого кейпа украшает брошь в виде алой буквы «R», на губах — кровавая помада, на руках — длинные красные перчатки, как бы намекающие зрителю, что героине предстоит не раз обагрить свои руки кровью. Далее за весь сериал зловещая медсестра лишь пару раз наденет что-нибудь красное — платок или пальто, не больше. Именно такие цветовые ограничения поставил художницам сам Мёрфи: никакого красного, оранжевого и фиолетового. «Единственный красный — помада или кровь».
В гардеробе Милдред и других ключевых персонажей доминирует зеленый цвет. Все потому, что Райан Мёрфи — большой фанат визуальной части «Головокружения» Альфреда Хичкока, где зеленый символизирует похоть, зависть, подавление и насилие. Поэтому и медсестры в клинике одеты не в белоснежную, а в светло-зеленую униформу, а сама Милдред катается на машине цвета тиффани.
Эйрич и Гуцци объясняют, что столь эффектно Милдред одевается не просто так: одежда помогает ей подчинять себе волю других людей и манипулировать ими. Даже в затрапезной комнате придорожного отеля на Рэтчед шелковый халат и соблазнительная ночная рубашка. Милдред виртуозно дополняет свои монохромные луки яркими аксессуарами, как это рекомендовал делать Vogue середины 1940-х. Так, один из самых запоминающихся образов — темно-синий кейп, разбавленный шляпкой, перчатками, массивной брошью и сумочкой разных оттенков зеленого. Такие тщательно продуманные, сложносочиненные наряды героини — это еще и фасад, который скрывает немало тайн ее темного прошлого.
Автор: Катерина Крупнова