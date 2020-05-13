Рэтчед, Гага и Электра: Самые стильные героини сериалов Райана Мёрфи

Слагаемые визуального успеха всех сериалов Райана Мёрфи — собственный вкус и художница по костюмам Лу Эйрич, ставшая настоящей единомышленницей шоураннера. Они нашли друг друга в 1999 году на съемках молодежного сериала «Лучшие». Оба — контрол-фрики: Мёрфи всегда на сто процентов знает, чего хочет добиться, Эйрич готова проводить бесконечные ресерчи, чтобы даже мельчайшая деталь костюма соответствовала не только характеру персонажа, но и многочисленным смыслам, которые Мёрфи закладывает в его поступки.

До начала съемок шоураннер приходит к Эйрич с уже готовыми идеями и референсами того, что должно быть в кадре — от цвета салфеток на обеденном столе и картин на стенах до стиля одежды всех героев. В этом плане, уверяет дизайнер, работать с Мёрфи очень легко: «Единственная проблема — стараться не отставать от него!» Однако масштабы работы привели к тому, что после «Вражды» Эйрич была вынуждена нанимать себе помощниц, дабы со всем справиться. Так она стала продюсером дизайна костюмов и отныне руководит собственной небольшой стильной армией в каждом сериале Мёрфи.

