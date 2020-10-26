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Netflix сделал виртуальную выставку костюмов из сериалов «Корона» и «Ход королевы»

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Стрим-сервис Netflix совместно с Бруклинским музеем организовал виртуальную выставку, на которой любой желающий может посмотреть наряды из сериалов «Ход королевы» и «Корона». Для каждого костюма, который носят на экране героини, были созданы трехмерные модели. Прямо с сайта музея можно перейти на страницу проекта на Netflix.

Все модели сопровождаются дополнительными фотографиями, пояснениями и даже клипами со сценами из сериалов. Можно также послушать комментарии дизайнеров, которые в деталях расскажут о создании нарядов.

Кроме костюмов, на виртуальной выставке представлены разные сопутствующие предметы, например древние шахматы или потрет королевы Елизаветы из пластика.

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