«Универсал 69», белая муфта и перламутровые пуговицы: 9 модных образов советского кино

В начале 1970-х годов в Советском Союзе стремление одеваться красиво уже не считается стыдным. В стране вовсю работают ателье индивидуального пошива, а на модный олимп врывается молодой дизайнер Вячеслав Зайцев, чья коллекция, выставленная в Музее Гуггенхайма (крупнейшем музее современного искусства в Нью-Йорке), прогремела на весь мир. Зайцев положил начало модной индустрии в СССР — неудивительно, что именно его в 1973 году Леонид Гайдай привлекает для работы над картиной «Иван Васильевич меняет профессию». Результатом сотрудничества становятся оригинальные наряды Натальи Селезневой (Зиночка), прославившие в итоге и актрису, и Зайцева на весь Советский Союз.

Самым известным стало розовое платье-миди, в котором мгновенно угадываются фирменный почерк Вячеслава Зайцева и основные модные тенденции начала 1970-х. Что интересно, дизайнер использует сразу две длины одновременно — мини конца 1960-х и миди начала 1970-х. Силуэт отсылает к невероятно модному в тот период Пьеру Кардену, а белые геометричные линии — еще и к творчеству другого именитого кутюрье, Андре Куррежа. Этот наряд — легкий намек на ретрофутуризм, а розовый цвет эффектно выделяет героиню Селезневой на фоне советских интерьеров.