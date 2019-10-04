«Универсал 69», белая муфта и перламутровые пуговицы: 9 модных образов советского кино

Как Диор и Карден повлияли на советское кино? Кто придумал знаменитый халатик — «такой же, но с перламутровыми пуговицами»? Насколько сегодня ужасна Мымра? Художник по костюмам, историк кинокостюма Анна Баштовая рассказывает о создании самых культовых модных образов советской классики.
Мы привыкли к советской классике: сто раз смотрели эти фильмы, знаем наизусть все цитаты, воспринимаем либо как кино на праздник, либо как нечто знакомое и потому проходное, но уж точно не как источник чего-то нового, особенно в мире моды. И совершенно зря: многие образы из отечественной киноклассики актуальны и сегодня, а в свое время они произвели настоящую революцию среди советских модниц. При этом многие из них были придуманы совершенно случайно, а некоторые и вовсе создавались в настоящих муках безденежья и отсутствия каких-либо материалов.
Вспоминаем самые яркие костюмы, оказавшие наибольшее влияние на отечественную моду.
1
Черное платье от Диора
«Карнавальная ночь»
1
Черное платье от Диора
«Карнавальная ночь»
Первый по-настоящему знаковый наряд в истории советского кино — черное платье Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь». Выход картины в 1956 году совпал, с одной стороны, с концом сталинской эпохи и началом оттепели, а с другой — с появлением в моде диоровского new look: хрупкого романтичного силуэта, который достигался с помощью узкого корсета и пышной юбки. Так известный кутюрье отреагировал на мрачные и безликие послевоенные костюмы.
Несмотря на то, что Кристиан Диор разработал этот стиль в конце 1940-х, среди модниц Советского Союза он стал популярен только во второй половине 1950-х и во многом благодаря фильму Эльдара Рязанова. За весь фильм Леночка Крылова, героиня Гурченко, шесть раз меняет платья силуэта new look, которые затем копировали все продвинутые девушки СССР. Самым популярным стало черное платье с воротником-стойкой и белой меховой муфтой — в нем Леночка пела не менее знаменитую сегодня песенку про хорошее настроение. После выхода «Карнавальной ночи» о таком платье грезила каждая советская модница. Ходили слухи, что его для Гурченко сшил сам Диор, но в реальности и над черным, и над всеми остальными платьями актрисы и костюмами фильма трудилась команда дизайнеров во главе с Константином Ефимовым, работавшим ранее на других знаковых картинах — «Весна» и «Волга-Волга». Примечательно, что годом позже вышел мультфильм «Снежная королева», где в одном из эпизодов у Герды появляется точно такая же муфта, как у Леночки Крыловой.
2
Водолазка и костюм-трансформер
«Бриллиантовая рука»
2
Водолазка и костюм-трансформер
«Бриллиантовая рука»
Несмотря на успех «Карнавальной ночи», далеко не все могли позволить себе платья главной героини (и тем более муфту), да и стиль new look не успел прижиться и был вытеснен модой 1970-х. Поэтому серьезное влияние советского кинематографа на отечественные гардеробы началось чуть позже благодаря комедиям Леонида Гайдая. «Бриллиантовая рука», выйдя в 1969 году, стала не только самым кассовым, но и самым модным фильмом Советского Союза. Отечественные художники по костюмам во главе с Константином Савицким вдохновлялись другим знаменитым дизайнером — Пьером Карденом. В 1967 году он ввел в свою коллекцию летней одежды белые мужские водолазки, а уже два года спустя контрабандист Геша Козодоев в исполнении Андрея Миронова научил советских мужчин носить их в сочетании с однобортными пиджаками. Именно после «Бриллиантовой руки» водолазка проникла в шкафы каждого советского гражданина. Белая водолазка и серебристый костюм из японской дакроновой ткани были приобретены на чеки в валютном магазине «Березка», а вот голубая — собственность актера: по его просьбе «голубенькую битловочку, как у Табакова», ему с гастролей привез однокурсник.
Знаменитый белый костюм-трансформер шили на Миронова в костюмерном цехе «Мосфильма». «Летний комбинированный костюм „Универсал 69“. Поощрительная премия на Межобластном форуме современной одежды в Житомире», — так представляет этот костюм ведущая советского показа мод. В нем пиджак становится курткой, а легким движением руки брюки превращаются… брюки превращаются… превращаются брюки… в элегантные шорты. Сегодня подобный брючный костюм можно встретить во многих актуальных мужских коллекциях, от Zara и Massimo Dutti до Dior Homme и Ralph Lauren, разве что брюки в них остаются брюками.
3
Эротический халатик
«Бриллиантовая рука»
3
Эротический халатик
«Бриллиантовая рука»
Роковая героиня Светланы Светличной на протяжении всей картины носит лишь белоснежные брючные костюмы. Исключение составляет только легендарный розовый халатик — один из самых знаковых нарядов в отечественном кино и однозначно самый смелый женский образ тех лет. Светличная рассказывает, что, когда ее пригласили на роль Анны Сергеевны, блондинки с сомнительной репутацией, она сначала испугалась: «Что такое в 1968 году сниматься полуобнаженной в павильоне в присутствии огромного количества мужчин, работающих в съемочной группе?» Актрису выручил Юрий Никулин: «Он отозвал меня в сторонку и сказал: „Светка, чего ты дрожишь? Смотри на меня — я свой человек“». Кстати, и халатик, и пуговицы к нему, и купальник Светличная нашла для своей героини сама.
4
Вызывающие мини от Кардена и Зайцева
«Иван Васильевич меняет профессию»
4
Вызывающие мини от Кардена и Зайцева
«Иван Васильевич меняет профессию»
В начале 1970-х годов в Советском Союзе стремление одеваться красиво уже не считается стыдным. В стране вовсю работают ателье индивидуального пошива, а на модный олимп врывается молодой дизайнер Вячеслав Зайцев, чья коллекция, выставленная в Музее Гуггенхайма (крупнейшем музее современного искусства в Нью-Йорке), прогремела на весь мир. Зайцев положил начало модной индустрии в СССР — неудивительно, что именно его в 1973 году Леонид Гайдай привлекает для работы над картиной «Иван Васильевич меняет профессию». Результатом сотрудничества становятся оригинальные наряды Натальи Селезневой (Зиночка), прославившие в итоге и актрису, и Зайцева на весь Советский Союз.
Самым известным стало розовое платье-миди, в котором мгновенно угадываются фирменный почерк Вячеслава Зайцева и основные модные тенденции начала 1970-х. Что интересно, дизайнер использует сразу две длины одновременно — мини конца 1960-х и миди начала 1970-х. Силуэт отсылает к невероятно модному в тот период Пьеру Кардену, а белые геометричные линии — еще и к творчеству другого именитого кутюрье, Андре Куррежа. Этот наряд — легкий намек на ретрофутуризм, а розовый цвет эффектно выделяет героиню Селезневой на фоне советских интерьеров.
Вызывающее курортное мини-платье-рубашка с полосатой вставкой и намеком на морскую тематику (вся сцена была выстроена на фоне моря) — второй по популярности среди советских модниц наряд из картины. Именно в подобных платьях потом было принято прогуливаться по сочинской или крымской набережным, желательно в компании условного Якина. Сегодня фасоны 1960-х и геометрические принты 1970-х снова в моде и появляются как в коллекциях люксовых брендов, так и в масс-маркете.
5
Злодейки в белом
«Иван Васильевич меняет профессию»
5
Злодейки в белом
«Иван Васильевич меняет профессию»
Благодаря Светлане Светличной в «Бриллиантовой руке», а затем и Наталье Селезневой в «Иване Васильевиче» все женщины Советского Союза узнали, что для роскошного и западного вида достаточно иметь в гардеробе белый брючный костюм. Зайцев при этом пошел еще дальше и украсил костюм Натальи Кустинской (подруга режиссера Якина) белоснежными перьями — невиданная до этого на советских экранах роскошь. Интересно, что в случае с «Бриллиантовой рукой» и «Иваном Васильевичем» белый цвет носят исключительно отрицательные персонажи, будь то преступники, изменщицы или женщины легкого поведения.
6
Костюм Мымры
«Служебный роман»
6
Костюм Мымры
«Служебный роман»
В 1977 году один из самых главных советских ромкомов, «Служебный роман», вдохновил многих женщин на смену гардероба, став своего рода первым makeover-шоу про преображения героинь. Платье в клетку гинем с полуотложным воротничком, в которое в финале переодевается Людмила Прокофьевна Калугина, стало настоящим хитом. Его единственное сшили на заказ специально для Алисы Фрейндлих. «Когда картина вышла, я получила массу писем, в которых женщины писали: «После вашего фильма я сразу отправилась в парикмахерскую, сделала себе такую же прическу, сшила себе такое же платье и вообще привела себя в порядок», — рассказывает актриса.
40 лет спустя «Служебный роман» с точки зрения стиля смотрится все так же актуально, но во многом с точностью до наоборот. Коричневый костюм «а-ля Мымра» есть во многих коллекциях модных брендов, лаковые лоферы на квадратном каблуке — одна из самых популярных моделей последних сезонов. А ведь когда-то Фрейндлих с Рязановым «облазили все костюмерные, выбирая самые гунявые платья, туфли и плащи», чтобы создать образ «настоящей советской замученной жизнью женщины». Теперь же эти «гунявые» вещи появляются на подиумах, в глянцевых журналах и наших гардеробах. Ежедневная униформа Людмилы Прокофьевны — коричневая двойка производства фабрики «Большевичка», приводящая в ужас сослуживцев и особенно секретаршу Верочку, — давно и прочно вошла в деловые гардеробы. То, что на Калугиной он выглядит так ужасно, объясняется просто: костюм был 52-го размера, и миниатюрная Фрейндлих в нем просто утонула.
Расставание со старыми очками — своеобразная киношная калька, последний штрих, прежде чем современная Золушка превратится с симпатичную модную девушку. «Служебный роман» не стал исключением. По легенде, Рязанов долго не мог подобрать для Мымры подходящие очки, которые скрывали бы глаза за толстыми стеклами и добавляли Алисе Фрейндлих строгости и формальности. В итоге нужная оправа по счастливой случайности нашлась у оператора Владимира Нахабцева — он принес на площадку очки своего отца. Спустя 40 лет «очки отца» в грубой роговой оправе, напротив, стали модным аксессуаром и добавляют скорее элегантности, чем формальности.
Отличительной чертой директрисы среди всех ее коллег были широкие брови, которые секретарша Верочка считала «признаком неприличия» и деликатно советовала выщипать. Тонкие брови-ниточки, «удивленно приподнятые» по рецепту Верочки, на долгие годы уступили позиции естественным густым бровям Людмилы Прокофьевны и лишь в 2020-м отвоевывают место на лицах модниц.
К слову, о Верочке: по задумке режиссера неугомонная секретарша являлась карикатурным собирательным образом читательниц женских журналов, которые всегда в курсе последних тенденций. Именно поэтому ее наряды являются воплощением всего модного и прозападного, с очевидным влиянием хрестоматийных 1970-х периода хиппи.
7
Твид, капрон и белые носки
«Москва слезам не верит»
7
Твид, капрон и белые носки
«Москва слезам не верит»
В конце 1970-х в СССР царил тотальный дефицит, при этом художникам по костюмам разрешалось использовать только советские материалы. В редких случаях киностудия покупала вещи в особой секции ГУМа, но такая возможность была лишь у тех картин, где по сюжету герои были иностранцами. Так что большинство костюмерных цехов выкручивались как могли, создавая от безысходности совершенно уникальные костюмы — такие, что западные коллеги не могли понять, из чего и как они изготовлены. Так, работая над картиной «Москва слезам не верит», художница по костюмам Жанна Мелконян прибегала к самым нестандартным решениям. Она хотела сделать из Катерины (Вера Алентова) деловую женщину в сером твидовом костюме-тройке, но твид было невозможно достать. Из него шили только мужские брюки ужасного качества, а отдельно ткань не продавалась. Тогда Мелконян пошла на хитрость: взяла двенадцать пар твидовых мужских брюк, которые мастера пошивочного цеха аккуратно разрезали по швам, сшили в полотно и раскроили костюм. В итоге серый костюм Катерины стал самым стильным нарядом кинематографа того времени и породил массу подражаний по всей стране.
Капроновая кофточка на Людмиле (Ирина Муравьева) — результат очередного нестандартного решения Мелконян. «Такие кофточки были мечтой каждой, но приобрести их было нереально — капроновую ткань давно сняли с производства. В итоге мы нашли ее в небольшом провинциальном городке, в маленьком пошивочном цехе. Из нее шили школьные воротнички. Большого труда стоило отвоевывать этот кусок капрона — нельзя было просто так приехать и забрать, потому что у них все по метражу было расписано». В результате Людмила в кадре очаровала всех, а ее кофточка пошла в народ.
В народ пошли и белые носочки, которые героини носят в молодости с туфлями и босоножками. Так как на пошив обуви для картины не было средств, ее пришлось собирать по костюмерным складам, но носить такую обувь было очень сложно: со временем кожа огрубела и скукожилась. Ситуацию спасло неожиданное решение — надеть с босоножками белые носки, отсылающие к 1950-м. Этот ход не только придал пикантности образам, но и стал дико модным, причем по обе стороны океана. Американская пресса после просмотра фильма писала: русские вернули моду на белые носки. Сегодня носки с туфлями и босоножками — тоже писк моды, причем носки можно носить не только белые, но и самых разных цветов.
8
Джинсы и легинсы
«Интердевочка»
8
Джинсы и легинсы
«Интердевочка»
Конец 1980-х ознаменовался смягчением цензуры и выходом на широкие экраны «Интердевочки» — одной из первых картин в Советском Союзе, где были затронуты табуированные темы и показана заграница. Зрители штурмовали кассы кинотеатров, чтобы посмотреть фильм «про это» и о том, как живут «там», а также на импортные костюмы, которые в СССР было не достать. По признанию художника по костюмам Алины Будниковой, Петр Тодоровский потребовал все костюмы и ткани закупать в Стокгольме, поскольку в Советском Союзе на прилавках невозможно было найти ничего подходящего. Особенный ажиотаж вызвала покупка заграничного нижнего белья, в котором щеголяют интердевочки. Для Елены Яковлевой Будникова подбирала белье под остальную одежду — черное платье-сбрую и чулки с серебряными стрелками. «Но оператор заявил, что из-за освещения белье должно быть светлым. Так что верхняя и нижняя одежда, к сожалению, не сочетаются. Мы выбирали трусы с поясом на бедрах из качественного тонкого шелка. В меру открытые, непрозрачные, без всяких рюшек, но многие актрисы видели подобные красивые и дорогие вещи впервые. А Елена Яковлева была в таком восторге, что часть белья после съемок режиссер предложил ей оставить себе».
Именно костюмы в картине проводят черту между жизнью «там» и жизнью «здесь», разделяя СССР и заграницу, добропорядочных работниц и валютных тружениц. Шведские наряды, купленные для главных героинь, вызвали сильный шок у отечественных зрительниц, так как мода 1980-х в СССР сильно отличалась от той, что бушевала в мире: у нас носили в основном вещи скучного кроя и цвета, сшитые из того, что можно было найти. Жакеты оверсайз, большие плечи, джинсовые костюмы, легинсы, ажурные чулки, куртки и кардиганы с большими плечами, леопардовый принт, обилие массивных украшений — все это было совершенно немыслимым на советских гражданках до «Интердевочки». Больше всего фурор произвели джинсовые комплекты, ставшие символом успешной жизни и предметом мечтаний каждой девчонки. Сима, героиня Ирины Розановой, носит то джинсовые платья, то джинсовые рубашки, подчеркивая тем самым свой достаток. Зина, персонаж Любови Полищук, и вовсе одета в белоснежную куртку из денима со стразами. Все это после фильма в том или ином виде перекочевало в гардеробы советских девушек, не только перевернув модные тенденции Советского Союза, но и во многом определив их на долгие годы.
9
Комбинезон-2020
«Через тернии к звездам»
8
Комбинезон-2020
«Через тернии к звездам»
Весной 1980 года в советский прокат вышла картина «Через тернии к звездам» и мгновенно завоевала статус «лучшей советской фантастики», получив позже Государственную премию СССР. Отдельный успех имели правдоподобные костюмы людей будущего. Художник по костюмам Людмила Чекулаева не стала изобретать фантастические одежды, а взяла за основу такой привычный для советского человека предмет гардероба, как рабочий комбинезон. И тем самым буквально угадала моду будущего (а для нас — настоящего), с главными тенденциями последнего времени в виде утилитарности и fashion-аскетизма. Через два года такой же прием — одеть людей будущего в максимально привычную одежду людям настоящего — использует дизайнер Майкл Каплан в «Бегущем по лезвию». Это не случайность: после выхода в прокат «Через тернии к звездам» Ридли Скотт приезжал в Москву и общался с авторами фильма, а позже использовал их наработки в своей картине.
Невероятно, но одежда да и весь внешний вид гуманоида Нийи (ее сыграла манекенщица из ГУМа Елена Метелкина) актуальны именно сегодня: в гардеробах модниц-2020 царят бежевые костюмы и комбинезоны без каких-либо лишних украшений, а унисекс-образы давно пользуются популярностью.
Автор: Анна Баштовая