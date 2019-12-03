Как 4-й сезон «Короны» снова пробудил интерес к принцессе Диане

Почему большинство героев «Короны» вызывают одновременно и раздражение, и сочувствие? Можно ли упрекать сериал в однобокости, действительно ли он показывает события только с точки зрения Дианы? Как талантливые художественные произведения влияют на наше восприятие истории и почему именно по «Короне» будут помнить царствование Елизаветы II? И как меняется отношение к сериалу по мере того, как описываемые в нем события все больше приближаются к настоящему времени?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают четвертый сезон сериала Netflix о жизни Елизаветы II и ее семьи (со спойлерами). Обсуждение предыдущих трех сезонов можно найти в нашем прошлогоднем выпуске.

А в следующий раз мы обсудим российский сериал «Перевал Дятлова» (ТНТ/PREMIER), в котором рассказывается об одной из самых загадочных историй советской эпохи — гибели группы туристов на Северном Урале в 1959 году.

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