Как 4-й сезон «Короны» снова пробудил интерес к принцессе Диане

КиноПоиск
В предыдущих сериях

ПодкастКак 4-й сезон «Короны» снова пробудил интерес к принцессе Диане

Обсудить0

Почему большинство героев «Короны» вызывают одновременно и раздражение, и сочувствие? Можно ли упрекать сериал в однобокости, действительно ли он показывает события только с точки зрения Дианы? Как талантливые художественные произведения влияют на наше восприятие истории и почему именно по «Короне» будут помнить царствование Елизаветы II? И как меняется отношение к сериалу по мере того, как описываемые в нем события все больше приближаются к настоящему времени?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают четвертый сезон сериала Netflix о жизни Елизаветы II и ее семьи (со спойлерами). Обсуждение предыдущих трех сезонов можно найти в нашем прошлогоднем выпуске.

А в следующий раз мы обсудим российский сериал «Перевал Дятлова» (ТНТ/PREMIER), в котором рассказывается об одной из самых загадочных историй советской эпохи — гибели группы туристов на Северном Урале в 1959 году.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Что происходит вокруг «Короны»? В соцсетях критикуют принца Чарльза, а политики возмущены образом Тэтчер

Что происходит вокруг «Короны»? В соцсетях критикуют принца Чарльза, а политики возмущены образом Тэтчер

30 ноября4
Принцесса Диана в «Короне» и в жизни: 7 культовых нарядов

Принцесса Диана в «Короне» и в жизни: 7 культовых нарядов

20 ноября6
«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти
В предыдущих сериях

Подкаст«Корона»: Самый амбициозный сериал о бремени власти

3 декабря 20198
Защита Виндзора: Как сериал «Корона» меняет восприятие современной монархии
Сериалы

Защита Виндзора: Как сериал «Корона» меняет восприятие современной монархии

13 ноября7

Главное сегодня

Как правильно локализовывать фильмы в России? Краткая инструкция

Сегодня2
Как правильно локализовывать фильмы в России? Краткая инструкция
Как 4-й сезон «Короны» снова пробудил интерес к принцессе Диане
В предыдущих сериях

ПодкастКак 4-й сезон «Короны» снова пробудил интерес к принцессе Диане

Сегодня0
Что мы узнали о Кристофере Нолане из книги «Вариации Нолана»

Что мы узнали о Кристофере Нолане из книги «Вариации Нолана»

Сегодня6
Что дарить киноманам на Новый год? 60 подарков на все вкусы — от книг и винила до Малыша Йоды

Что дарить киноманам на Новый год? 60 подарков на все вкусы — от книг и винила до Малыша Йоды

Сегодня10
Трейлер мультфильма «Ая и ведьма»: Студия Ghibli экспериментирует с CG-анимацией

Трейлер мультфильма «Ая и ведьма»: Студия Ghibli экспериментирует с CG-анимацией

Сегодня, 14:475
Режиссер «Kingsman» поставит пилот сериала об английском футболе

Режиссер «Kingsman» поставит пилот сериала об английском футболе

Сегодня, 13:296
Пол Мескал из «Нормальных людей» снялся в клипе на песню «Savior Complex». Фиби Уоллер-Бридж поставила ролик

Пол Мескал из «Нормальных людей» снялся в клипе на песню «Savior Complex». Фиби Уоллер-Бридж поставила ролик

Сегодня, 12:502
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт