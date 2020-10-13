«Псих»: Соло на Богомолове в первом сериале Бондарчука

Кто тут «псих»?

Успешный практикующий психолог Олег (Константин Богомолов). Но вынесенная в название кличка не просто сокращение. Олег и правда не в порядке. Он очень неприятный тип, который хамит всем подряд, который до сих пор живет с мамой-сексологом (Роза Хайруллина) и ей тоже, кстати, грубит. Вдобавок злоупотребляет не только спиртным, но и наркотиками под советские шлягеры 1970—1980-х. А главное, место подружки у Олега занимает силиконовая кукла, подаренная матерью.

У этой печальной картины есть предыстория: год назад у Олега прямо в день рождения пропала любимая жена (Евгения Громова). Олег никак не может смириться с ее отсутствием или врет самому себе, что не может. Да не он ли на самом деле и убил ее? Так или иначе, сейчас Олег решил все изменить. Нашел суррогатную мать и планирует завести ребенка, чтобы таким образом заново обрести смысл жизни.

Если, конечно, можно начать новую жизнь в таком окружении: все знакомые Олега под стать ему. Близких людей у него почти нет — язвительная мать Кира да бывшая пациентка и подруга пропавшей супруги Вера (Елена Лядова). Вера ушла от мужа-олигарха и живет с юным скульптором Костей (Александр Горчилин), у них в семье постоянная классовая война, к которой потом присоединяется Костина натурщица. Добавим к этому ряд клиентов Олега, каждый из которых сам похож на ходячий невроз. А вместо розочки тут влиятельное светило психологии (Олег Меньшиков). Он берется инспектировать героя на предмет профпригодности, но вот-вот, кажется, сбросит мрачную маску и скажет: «Олег, я твой отец».

Константин Богомолов

Сценарий сериала написан актрисой Паулиной Андреевой. Это ее первый большой сценарий, прежде Андреева работала лишь с коротким метром. «Псих» — первый телепроект и в карьере Федора Бондарчука. В последние годы Бондарчук часто снимается в сериалах, а теперь решил сделать свой. Опробовать излюбленную форму видеоклипа на подходящей глянцевой фактуре центра современной Москвы с роскошными офисами, лофтами и благоустроенными до предела улицами, по которым герой Богомолова рассекает каждый день на электросамокате.

Для самого Богомолова это тоже эксперимент: как актер он прежде не появлялся на экране, разве что в смешных камео (например, изображал условного Михалкова в «Последнем министре»). Зато на театральной сцене Богомолов чувствует себя довольно свободно. Заменяя Филиппа Янковского в «Карамазовых» в роли Митеньки, он кувыркался на перине с Дарьей Мороз. В «Машине Мюллер» Серебренникова Богомолов переодевался в женское платье и выдавал повышенную порцию эксцентрики, легко оставляя позади опытных актеров «Гоголь-центра». Играл он и князя Тьмышкина в своем же ленкомовском спектакле, а еще очень драматично кашлял в «Волшебной горе».

Как это снято

Роза Хайруллина и Владимир Симонов

«Псих», очевидно, актерское кино: собран суперсостав, все персонажи показательно нервничают, попадают в смешные и трагические ситуации, стараются из них выпутаться и очень много говорят. Но пока (мы посмотрели три эпизода) артисты слишком зажаты в рамках своих амплуа. Чиповская привычно кусает губы; Меньшиков изображает умника; Игорь Верник в образе мачо с сексуальными проблемами — ну, разумеется — нюхает кокаин; Лядова дает мастер-класс игры лицом; а Громова, словно назло всем поклонникам «Верности», не дает практически ничего, усиливая галлюцинации героя своей холодной безучастной красотой. Сам Богомолов в «Психе» не так разнообразен, как в театре: его Олег только цедит саркастические реплики сквозь презрительно сжатые губы, тихо матерится и иногда громко орет.

Сериал часто притворяется видеоклипом: длинные проходы-проезды под музыку, нарезки коротких кадров, резкие монтажные переходы, навязчивые цветовые и дизайнерские решения для разных пространств, преувеличенная реакция персонажей, хореографические элементы в виде гимнастики, бега, постоянных подпрыгиваний героев, имитирующих импульсивность. Так и представляешь режиссерские ремарки на полях сценария: «Динамично! Бодро! Современно!»

Игорь Верник

С другой стороны, от этой клиповости быстро устаешь, потому что драматургия за таким темпом не успевает, да в общем-то и не пытается. События происходят медленно и очень-очень подробно разжевываются в диалогах. Чем дальше, тем менее интересно, состоится ли суррогатное материнство, сойдутся ли Богомолов с Лядовой, найдется ли пропавшая жена и что в итоге случится с силиконовой куклой.

Но пока сериал то ли замирает, то ли раскачивается, перед тем как резко измениться, можно наслаждаться гениальной побочной линией — препирательствами Киры и ее бойфренда (Хайруллина и Симонов). Это как будто вообще отдельный фильм, комический бенефис дуэта двух великих и совершенно разных актеров, словно даже сценарий для них другой человек писал. Хайруллина читает студентам зажигательные лекции про секс, а Симонов носится по кадру в трусах и истерит по каждому поводу, стараясь при этом сохранять достойную его ученого звания степенность.

Вердикт

Константин Богомолов и Елена Лядова

В «Психе» нет претензий на новаторство, но много хулиганства, характерного для веб-сериалов. Обнаженка, наркотики, много мата, обсуждение гомосексуальности — все то, что закладывается в производство практически любого стримингового продукта в России. Количество суперзвезд в титрах зашкаливает, у каждой из них свой ударный номер, но главным аттракционом тут остается лично Константин Богомолов. Сериал сделан для фанатов его циничной язвительности, и Бондарчук все время как бы выталкивает его вперед. Временами кажется, будто Богомолов тут не играет одну из ролей, а устраивает с актерами читку спектакля с разбором. Доктор из этого внимательного манипулятора, конечно, никакой. Зато пациент перспективный.