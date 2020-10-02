«Только для взрослых»: Честная драма о порноиндустрии

Чем «Только для взрослых» похож на другой сериал про порно — «Двойку» Дэвида Саймона? О каких особенностях индустрии можно из него узнать? Как создатели поднимают проблемы сексуального насилия? И почему для раскрытия всех сюжетных линий сериалу категорически не хватило четырех серий?

В этом выпуске главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают «Только для взрослых» — четырехсерийную драму о буднях порноактрисы с мужем и тремя детьми (в России этот мини-сериал Channel 4 доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD).

А в следующий раз мы обсудим сериал Netflix «Ход королевы» о гениальной шахматистке с Аней Тейлор-Джой в главной роли.

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