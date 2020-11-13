Королевская семья недовольна четвертым сезоном «Короны». Принц Уильям считает его исторически неточным

Как сообщают несколько источников, королевская семья Великобритании осталась разочарована четвертым сезоном сериала «Корона». Ее члены считают, события с участием реальных лиц показаны не совсем точно.

Действие четвертого сезона происходит между 1977 и 1990 годами. В новых сериях впервые появляется Диана Спенсер (ее играет Эмма Коррин), ставшая женой принца Чарльза (Джош О’Коннор).

В разговоре с The Times королевский биограф Пенни Джуннор отметила, что Чарльза, вероятно, расстроит сцена, в которой его двоюродный дедушка, лорд Маунтбеттен (Чарльз Дэнс), утверждает, что их семья разочарована отношениями Чарльза и Камиллы Розмари Шанд (они поженились в 2005 году, спустя 9 лет после развода Чарльза и Дианы).

Джуннор назвала отношение Маунтбеттена к Камилле, показанное в «Короне», исторической неточностью. По ее словам, этот эпизод будет неприятен Чарльзу, поскольку он любил Маунтбеттена и был сильно огорчен его смертью. Биограф добавила, что шоураннер Питер Морган придумал эту деталь, только чтобы снять дорогой сериал.

Другой собеседник, доверенное лицо Чарльза, назвал «Корону» «троллингом с голливудским бюджетом»: «Это неправильно и несправедливо, когда многое на экране не является правдой». Он считает, что сериал показывает Чарльза и Камиллу «в очень нелестном свете».

Еще один источник рассказал, что сериалом недоволен и принц Уильям, сын Чарльза и Дианы. По его мнению, сценаристы «эксплуатируют и показывают их отношения в неверном свете ради заработка денег». Речь идет о сцене, в которой Чарльз оскорбляет Диану. Друзья Уильяма утверждают, что этот момент также был придуман авторами «Короны».

Четвертый сезон «Короны» вышел на Netflix 15 ноября.