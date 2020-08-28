Как в «Ходе королевы» слились история об одиночестве и идеальный сериал о шахматах

Почему «Ход королевы» — не столько спортивная драма, сколько история об одиночестве и тяжелой жизни гениев? Как шахматы встраиваются в мир сериала — от названия серий и до костюмов главной героини? Почему шахматисты по всему миру довольны «Ходом королевы» и какой вклад в это внес российский гроссмейстер Гарри Каспаров? Почему сериал не нравится некоторым феминисткам и как он на самом деле может повлиять на восприятие женщин в спорте?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и создатель канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов говорят о самом обсуждаемом осеннем проекте Netflix (со спойлерами).

А в следующем выпуске мы обсудим сериал «Гравити Фолз» (2012–2016), который занял второе место в новом рейтинге КиноПоиска — топ-250 лучших сериалов. В этом анимационном проекте двойняшки Мэйбл и Диппер приезжают к своему дяде на каникулы в городок Гравити Фолз и выясняют, что в нем происходит масса загадочных и очень интересных вещей.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).



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Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

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