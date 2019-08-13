Как второй сезон «Пацанов» критикует фашизм и поддерживает феминизм

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Через вселенные

ПодкастКак второй сезон «Пацанов» критикует фашизм и поддерживает феминизм

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Можно ли считать сериал «Пацаны» от корпорации Amazon антикорпоративным высказыванием и критикой капитализма? Как второй сезон реагирует на усиливающиеся фашистские идеи в обществе? Как в сериале показан феминизм и в чем его отличие от аналогичных сцен во «Мстителях»? И чего, если верить оригинальному комиксу, стоит ждать в третьем сезоне?

В финальном выпуске первого сезона подкаста «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский обсуждают продолжение «Пацанов», самого отвязного супергеройского сериала современности.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска» и в других сервисах.

Если вам интересно послушать обсуждение первого сезона «Пацанов» и историю комикса, то у нас есть выпуск подкаста «В предыдущих сериях», посвященный этому сериалу.

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