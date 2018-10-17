Монополия на хорроры и «Оскары» по дешевке: Феномен компании Blumhouse

Компания Blumhouse Productions — ключевой игрок на рынке хорроров. Именно она стоит за популярнейшими франшизами века: «Паранормальное явление», «Астрал», «Судная ночь». Но оскаровские лауреаты «Одержимость» и «Черный клановец» — это тоже Blumhouse. О том, как Blumhouse нарушает все правила игры в киноиндустрии и причем тут Харви Вайнштейн, рассказывает Марат Шабаев.

Уроки Вайнштейнов

Стратегию и успех Blumhouse во многом определяет биография ее основателя. Джейсон Блум еще в школе был синефилом (среди любимых режиссеров — Хичкок и Карпентер). В старших классах подумывал об актерской карьере, но дальше мыслей не пошел. В колледже Блум учился на театральном отделении и делил одну комнату с будущим режиссером Ноа Баумбаком. Год они прожили соседями в Чикаго — пока Блум ходил по домам и продавал подписки на кабельный канал, его товарищ готовил сценарий своего дебютного фильма «Забыть и вспомнить».

Джейсон Блум. Фото: Leonard Ortiz / Digital First Media / Orange County Register via Getty Images

«Забыть и вспомнить» — первый фильм, в титрах которого появляется фамилия Блума (как ассоциированного продюсера). После он работал закупщиком у мелкого видеодистрибьютора Arrow Films и продюсером театральной труппы Malaparte, которую основал Итан Хоук. В 1996-м Блума позвали байером в Miramax, самую модную компанию десятилетия. Здесь он и подсмотрел рецепт успеха братьев Вайнштейн. Пока «плохой» Харви окучивал оскаровский комитет, «хороший» Боб, руководивший подразделением Dimension Films, выпускал кино типа «Крика», «Ворона» и «Экзистенции». Оказалось, ничто не мешает одной компании заниматься одновременно высоким и низким, «Влюбленным Шекспиром» и хоррорами!

Паранормальная удача

Работа под крылом Вайнштейнов вдохновила Блума уйти в вольное плавание. В 2000 году он основал компанию Blumhouse Production, но первые несколько лет дела не складывались, так что Хоук, выбирая квартиру для аренды, всегда прикидывал, хватит ли там места и для его приятеля, который впал в отчаяние. Несколько инди-драм, спродюсированных Blumhouse, прошли незамеченными. Друг Блума, голливудский агент Брайан Лурд предлагал подыскать тому нормальную работу, упирая на то, что независимые продюсеры редко добиваются успеха.

Тот почти сдался, но помог случай. Блум наткнулся на дешевый хоррор «Паранормальное явление», снятый на любительскую камеру режиссером-дебютантом Ореном Пели за семь дней и 15 тысяч долларов. Другие компании, которым Пели рассылал DVD, разве что не смеялись над ним — кто будет смотреть фильм ужасов без звезд, действие которого сосредоточено в четырех стенах? Но Блума этот материал сразил — он разглядел в хорроре Пели новую «Ведьму из Блэр». Продюсер начал обходить дистрибьюторов, но те принимали его предложение за шутку. Только DreamWorks согласилась приобрести права на «Паранормальное явление» — с условием, что сделает ремейк с нормальным бюджетом, а оригинал ляжет на полку. Блум поставил встречное условие: компания обязана провести тестовые показы, которые докажут (или опровергнут) ценность оригинального материала.

«Паранормальное явление», 2007 год

Зрители уходили с сеансов «Паранормального явления», не дождавшись середины. Не из-за скуки — просто сырой реализм домашнего видео создавал саспенс невыносимой напряженности. Фильм выпустили в прокат, и он стал сокрушительным хитом — сборы в 193 млн долларов при общем бюджете в 240 тысяч.

Пели тотчас же сел за работу над сиквелом. А Блум понял рецепт успеха: низкобюджетное жанровое кино никогда не будет убыточным. В худшем случае фильм можно выпустить на видео, и его продажи отобьют скромный бюджет. А если повезет, можно сорвать джекпот. Со временем он выработал свой золотой стандарт: производственные расходы должны укладываться в 5 млн долларов. Тогда, если что, можно выйти в ноль за счет международных продаж или продаж в интернете. Именно поэтому в фильмах Blumhouse нет звезд — ведущие исполнители студии получают профсоюзный минимум, около 3 тысяч долларов в неделю, и даже не могут рассчитывать на личный трейлер. Зато, если фильм станет хитом, актеры и съемочная команда получают процент от сборов.

Донна Лэнгли из Universal Pictures утверждает, что Блум разрушил привычную схему кинопроизводства — благодаря своей дисциплине, интересу к необычным сценарным и режиссерским идеям и беспроигрышной бизнес-схеме. Руководство мейджоров уверено, что только гигантские бюджеты способны принести большую кассу (оглашение суммы бюджета блокбастера сегодня — важная часть маркетинговой кампании). Но большие траты предполагают определенные антирисковые меры вроде детских возрастных рейтингов или ограничения свободы авторов. А провал несостоявшегося хита способен уничтожить карьеру режиссера, разорить студию или отправить в небытие целый жанр или тенденцию в кино: вспомним, как когда-то «Врата рая» погребли сразу и Майкла Чимино, и компанию United Artists, и весь Новый Голливуд. У Блума такая катастрофа в принципе невозможна — даже если представить, что выстрелит лишь один проект из десяти, он все равно может принести достаточно прибыли, чтобы окупить издержки неудачных. Главное — строго придерживаться бюджетов.

Новый дом ужасов

«Астрал»

«Паранормальное явление» получило уже пять сиквелов (седьмая часть тоже находится в разработке), но заслуги Блума перед жанром ужасов больше, чем создание одной популярной франшизы. В начале 2010-х он спас карьеры Джеймса Вана и Ли Уоннелла, авторов культовой «Пилы». Ван оказался пленником проекта — продюсеры ждали от него повторения кровавых стандартов «Пилы», сам же он хотел снимать хорроры без излишней жестокости. В итоге три его работы, не связанные с этой франшизой, провалились в прокате.

Блум дал дуэту возможность сделать «Астрал»: место расчлененки тут заняли жуткие призраки. Фильм с бюджетом в 1,5 млн собрал в прокате почти 100, положив начало второй популярной серии Blumhouse. Сейчас в производстве находится уже пятый «Астрал», снимать который собирается звезда франшизы Патрик Уилсон. Да, Блум предоставляет «своим парням» возможность профессионального роста. Опытному сценаристу Уоннеллу он доверил снимать киберпанк-боевик «Апгрейд», который все сравнивали со студийным супергеройским блокбастером «Веном» не в пользу последнего (о заочном противостоянии этих двух фильмов мы писали несколько лет назад).

«Визит»

Blumhouse вообще оказался идеальным аэродромом для реабилитации «сбитых летчиков». Уоннелл и Ли — даже не самые яркие примеры, куда показательнее случай М. Найта Шьямалана. В нулевых его изобретательные хорроры были безоговорочными хитам, но позже большие бюджеты, очевидно, испортили режиссера, он стал выдавать сомнительный студийный продукт, который проваливался в прокате и собирал целые корзины «Золотых малин». Переизобрести себя получилось только под чутким руководством Блума: тогда Шьямалан снял жутчайший «Визит». Стандартный бюджет компании стимулировал его креативность — критики вновь начали хвалить режиссера, а бокс-офис замер в полушаге от 100 млн. С тех пор Шьямалан снял на Blumhouse еще «Сплит» и «Стекло» (последний — уже в копродукции с Warner и Disney). Совокупные сборы этих двух фильмов, в которых режиссер переосмысляет супергероику в формате хоррора о травмах, — полмиллиарда долларов.

Еще удивительнее случай легендарного «Хэллоуина». В этот проект поначалу никто не верил: франшиза, блистательно начатая Джоном Карпентером, за 20 с лишним лет скатилась в полный треш. Тем сложнее было поверить, что актер-комик Дэнни Макбрайд, ставший сценаристом, и типично сандэнсовский инди-режиссер Дэвид Гордон Грин смогут организовать действительно триумфальное возвращение Майкла Майерса. Но и тут случилось что-то невероятное: Грин и Макбрайд проигнорировали все неудачные сиквелы, с почтением отнеслись к оригиналу (сам Карпентер вернулся как ангел-хранитель и автор саундтрека), но радикально переставили гендерные акценты. Итог — очередной кассовый хит Blumhouse и одновременно самый прибыльный фильм серии, побивший даже оригинал. Два сиквела уже в разработке.

«Судная ночь»

Другая успешная франшиза Блума — «Судная ночь», политическая сатира о мнимом благополучии США, за которым скрывается ад и война всех со всеми. Сценарии всех пяти фильмов написал Джеймс ДеМонако, он же снял первые три фильма. Это довольно редкий случай в индустрии — обычно яркие авторы, начинавшие хоррор-франшизы, быстро теряли контроль над проектом.

«Судная ночь», «Астрал», «Паранормальное явление», новая жизнь «Хэллоуина» и ряд других франшиз («Синистер», «Счастливого дня смерти») сделали из Blumhouse новую большую компанию, чей вклад в историю жанра не уступает легендарным хоррор-сериям Universal в 1930–1950-е и Hammer в 1950–1970-е. В этом году вышел «Человек-невидимка», в котором Ли Уоннелл берется за измученный экранизациями хрестоматийный сюжет Герберта Уэллса, чтобы превратить его в хоррор про абьюзивные отношения. Уже анонсирован спин-офф и сиквел «Невидимки», а также фильм про Дракулу, еще одного героя суперзлодейской вселенной классической Universal. В каком-то смысле Blumhouse является даже официальным наследником Universal: в 2014-м мейджор заключил десятилетний контракт с Блумом — сейчас приоритетные права на дистрибуцию фильмов его компании принадлежат Universal. Если тайтл Blumhouse кажется Universal потенциальным хитом, она вкладывается в маркетинг и выпускает его в широкий прокат на несколько тысяч экранов.

Не просто хоррор

«Прочь»

Самые интересные хорроры, выпущенные Blumhouse, привлекают внимание не только благодаря оригинальным идеям и смелым визуальным решениям (сиквел «Паранормального явления», к примеру, наполовину снят на камеры видеонаблюдения). Проекты вроде «Прочь» Джордана Пила и «Охоты» Крэйга Зобела — это еще и остроумный политический комментарий. Последняя вообще спровоцировала грандиозный скандал в США, в пиар-компании поучаствовал даже сам президент Трамп, разразившийся тирадой о либералах, разжигающих насилие (подробнее о фильме мы писали ранее). Дебютный фильм Пила был еще радикальнее: он обвинял в крипторасизме не карикатурных республиканцев, а прогрессивных демократов, голосовавших за Обаму.

Впрочем, Блум заинтересован не только в хоррорах со смыслом, но и вообще в недорогом энергичном кино. Именно Blumhouse спродюсировала дебютный фильм никому не известного Дэмьена Шазелла: снятая за 3 млн драматическая история молодого барабанщика выиграла три «Оскара». Стала ли «Одержимость» хитом-миллионником? Совсем нет, сам Блум оценивает ее театральный прокат как провальный: это один из наименее прибыльных оскаровских фильмов в истории. Зато копеечный фильм явно останется в истории кино — он регулярно мелькает в топах прошлого десятилетия наравне с «Социальной сетью» Финчера (бюджет 50 млн долларов) и последним «Безумным Максом» (бюджет 150 млн долларов). Подобные проекты, спродюсированные Блумом, явно дают понять, что его интересуют не только сборы, но и реноме компании. «Станет ли он хитом? Понятия не имею. Но мне понравилось, насколько он странный», — говорил Блум о «Прочь» в 2017-м. В итоге режиссерский дебют Пила, снятый за 5 млн долларов, стал едва ли не самым громким тайтлом 2017 года — фильм собрал 176 млн в американском прокате, Пил получил «Оскар» за сценарий.

«Подарок»

Еще один яркий пример индивидуального подхода к жанру — режиссерский дебют актера Джоэла Эдгертона «Подарок», мрачный триллер, который начинается как «Жилец» Джона Шлезингера (образцовая семейная пара пытается слить подозрительного друга, явно скрывающего какие-то факты своей биографии), а после выдает сюжетные повороты в духе «Скрытого» Михаэля Ханеке (антигероем оказывается... муж, который еще в детстве испортил жизнь этому человеку). Тут обошлось без «Оскаров», но зато критики превозносили авторскую бескомпромиссность. Итог — 91% на Rotten Tomatoes, бокс-офис в 60 млн долларов при стандартном блумхаусовском бюджете в 5 млн. Купер Самуэльсон, топ-менеджер, отвечающий в Blumhouse за полнометражные игровые фильмы, считает, что компания, в которой он работает, действительно производит авторское кино — то, чего недоставало старой голливудской модели.

И еще одна история о сбитых летчиках: именно к Блуму пришел Спайк Ли с проектом «Черного клановца». Классик афроамериканского кино в это время находился в конфронтации с киносистемой: он ушел работать на стриминг, снял для Netflix сериал по мотивам своего дебюта, а потом экспериментальный мюзикл «Чирак» для Amazon. «Чирак» формально выходил в театральный прокат, но не был номинирован на «Оскар», что вызвало гнев Ли, обвинявшего киноакадемию в предвзятости и культурной слепоте. Блум слепцом не был — выделил целых 15 млн на производство детектива про черного агента ФБР, внедрившегося в ячейку ку-клукс-клана. На этот раз с «Оскаром» все сложилось удачно: фильм получил приз за лучший адаптированный сценарий. И собрал 93,5 млн в прокате. Блум и пальцем не тронул сценарий, хотя сомнения у него были: в финале Ли переносит действие из 1970-х в современность и дает хронику столкновения альт-райтов и левых активистов в Шарлотсвилле, штат Виргиния. Блуму это завершение показалось слишком прямолинейным, но он тут же себя осадил, вспомнив фильм Джордана Пила и почувствовав себя одним из белых героев «Прочь».

За пределами кинотеатра

Сериал «Судная ночь»

Пока киноиндустрия стонет от ограничений и убытков, связанных с пандемией коронавируса, Джейсон Блум пытается маневрировать в непредсказуемых условиях. Потенциальные кассовые хиты вроде «Хэллоуин убивает» и очередная часть «Судной ночи» переехали на следующий год, но продюсер уже в начале карьеры понимал, что не всем хорошим фильмам место в кинотеатрах.

Каждый фильм Blumhouse проходит тщательную проверку. Чтобы решить, стоит ли выпускать его в прокат или отправить сразу на сервисы VOD, устраивают скрининг-тесты для сотрудников компании. Тем более что Блум активно экспериментирует с телеформатами — у «Судной ночи», например, есть сериал-спин-офф. Продюсер присматривается и к другим жанрам кроме хоррора: тут и true crime («Тайны миллиардера»), ревизионистский вестерн («Птица доброго господа» с его старым другом Хоуком), готический детектив («Острые предметы»), политический байопик («Самый громкий голос»). Обратите внимание: все это проекты со звездами (Хоук, Эми Адамс, Рассел Кроу). На телеконтенте Блум уже не экономит (во всяком случае, так он говорил в 2018 году): если кинобизнес болен, то телевизионный и стриминговый, наоборот, процветает.

И даже практически убитый вирусом кинопрокат 2020-го не оставил фанатов Blumhouse без новых хорроров. В ограниченный театральный прокат и одновременно на VOD вышел ведьмовской хоррор «Колдовство: Новый ритуал» (ремейк хита 1990-х), а на Amazon Prime в октябре появилась первая часть антологии «Добро пожаловать в Blumhouse» — четыре скромных хоррора/триллера, снятых пока не известными никому новичками. Среди них — эзотерическая музыкальная драма в духе «Черного лебедя» («Ноктюрн»), экранизация аудиопьесы («Сглаз»), ремейк малоизвестного немецкого триллера «Мы чудовища» («Ложь») и пронзительная драма с фантастическими элементами («Черный ящик»). И пусть результат вышел довольно неровным (рейтинги на RT колеблются от 74 до 43%), профессиональные издания все равно с восторгом принимают попытку уделить внимание интимным историям, которым больше подходит пространство маленького экрана, уверяя, что Блум может изменить не только практику хоррор-производства, но и опыт хоррор-просмотра.