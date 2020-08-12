КиноПоиск
Интервью

Джейсон Блум: «Хочу, чтобы Blumhouse ассоциировался со всем темным, злым, разрушительным»

Обсудить0

В прокат выходит «Колдовство: Новый ритуал» — сиквел культового ведьмовского хоррора 1990-х. Фильм спродюсирован студией Blumhouse, знаменитым производителем хорроров («Паранормальное явление», «Астрал», «Прочь!», ребут франшизы «Хэллоуин»). Дмитрий Барченков поговорил с ее основателем Джейсоном Блумом о том, зачем сегодня возвращаться к сюжетам прошлого и в чем вообще состоит особая стратегия Blumhouse.

— Оригинальное «Колдовство» про ведьм-школьниц — это четкий слепок атмосферы поздних 1990-х. Зачем переносить такой специфический для своей эпохи артефакт в совершенно другой культурный контекст? За эти годы ведь изменилось не только общество, но и конвенции хоррора.

— «Колдовство» 1996-го было фильмом про женскую силу. И вы правы, роль женщин за эти почти 25 лет кардинально изменилась. Общество эволюционировало. Пусть сегодня еще нет всеобщего равенства, но его, по крайней мере, стало заметно больше. И снять хоррор в 2020-м гораздо сложнее, чем 15–20 лет назад; сегодня к фильмам ужасов предъявляют более серьезные требования, они должны быть устроены более умно и хитро. Но мне как раз было интересно проверить сюжет «Колдовства», так скажем, на прочность, на соответствие требованиям настоящего.

— Участие Дэвида Духовны в роли антигероя, отчима главной героини — это своеобразный оммаж сериалу «Блудливая Калифорния», где Духовны играл такого махрового сексиста? В первом фильме антагонистом была девушка, одна из ведьм.

Дэвид Духовны, Мишель Монахэн и Кэйли Спэни

— Ну как сказать… Мы с Дэвидом познакомились несколько лет назад. И он при первой же встрече выпалил, что очень хочет сняться в фильме ужасов. Представьте себе, у меня с собой не было ни одного предложения для него. Но через полгода появился сценарий сиквела «Колдовства». Я сразу отправил ему драфт с припиской «Вот он! Твой злодей! Да, ты такого раньше не делал, но есть шанс попробовать что-то новое!».

— Название вашей компании — Blumhouse — ассоциируется с реновацией хоррора: вы перезапустили стухшую франшизу «Хэллоуин», спродюсировали важные социальные хорроры десятилетия, такие как «Прочь» или «Охота». Но есть и другой реформатор жанра — А24 (студия, снявшая   знаменитые слоубернеры «Ведьма», «Маяк», «Солнцестояние» , инди-драмы «Лунный свет» и «Середина 90-х», а также сериал «Эйфория». — Прим. ред.). Чувствуете конкуренцию с их стороны?

— А24 продюсирует замечательные фильмы (улыбается). Но только все их работы очень нишевые, слишком специфические. И они никогда не заработают столько, сколько наши хорроры, такие как «Прочь» Джордана Пила — фильм, ставший самым коммерчески успешным в жанре из когда-либо сделанных. То есть мой бизнес совершенно иного уровня. Мы делаем хорроры для широкой аудитории, а A24 — для арт-аудитории. Мы, скорее, конкурируем с создателями «Заклятие», чем с ними.

— А где проходит граница между арт-хоррором и хоррором для широкой аудитории?

«Колдовство: Новый ритуал»

— Мне очень не нравится термин «арт-хоррор». Зои Листер Джонс (режиссер «Колдовство: Новый ритуал». — Прим. ред.) или Кристофер Лэндон (режиссер дилогии «Счастливого дня смерти» и недавней хоррор-комедии «Дичь». — Прим. ред.) не в меньшей степени режиссеры-авторы, чем создатели фильмов студии А24. К их фильмам тоже можно приделать приставку «арт». Но разница между нишевыми фильмами ужасов (я бы называл их именно так) и  аналогами Blumhouse, конечно же, есть: наши хорроры находят отклик у большего количества зрителей. Так, я это уже говорил (смеется). Ладно, скажу как есть: у меня просто не совпадают вкусы с продюсерами А24.

— Ваша студия, кстати, не только хорроры производит. Вы работали со Спайк Ли, с Шазеллом. Почему вы заходите на другие жанровые территории?

— В производстве кинофильмов мы соблюдаем пропорцию: 80% хорроров и 20% сюжетов вроде «Черного клановца», к примеру. В телепродакшене соотношение обратное: 20% хорроров и 80% иных жанров. Фокус в том, что для ТВ жанр ужасов все еще слишком специфичен. Кроме того, я очень хочу, чтобы бренд Blumhouse ассоциировался не только с хоррорами, но и вообще со всем темным, злым, разрушительным (смеется). Недавно мы выпустили сериал «Птица доброго господа», рассказывающий о рабстве. Рабство — это худшее, главное зло в истории нашей страны. А Роджер Айлз (создатель Fox News, медиамагнат-харассер, ставший главным героем сериала «Самый громкий голос». — Прим. ред.) нанес не менее сильный ущерб уже современной Америке. Он был чистым злом. Короче, наше кино не только пугает, но еще и рассказывает о страшных вещах.

— Вы сказали, что не будете переносить новую часть «Хэллоуина», даже если случится конец света. Не боитесь потерять большие суммы? Думаете ли об уходе на стриминг, как было с той же «Охотой»? По вашему мнению, сколько осталось жить кинотеатрам?

«Колдовство: Новый ритуал»

— Кинотеатры будут жить еще очень долго. Они сильно изменятся после завершения пандемии, но не вымрут. А если говорить конкретно про «Хэллоуин», то даже если вдруг все залы будут к следующему октябрю закрыты, мы найдем способ показать фильм фанатам.

— Ждать ли нам хоррор про самоизоляцию/карантин?

— Я сейчас живу в этом хорроре, поэтому совсем не хочу воспроизводить его еще и на экране. Мы получаем десятки сценарных заявок и готовых сценариев про Zoom, карантин и самоизоляцию. Но ни смотреть, ни читать, ни тем более делать их нет никакого желания. И я уверен, что широкий зритель думает абсолютно так же. Так что пусть над этими сюжетами трудится А24.

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Томас Винтерберг: «На стадии 0.8 промилле мы начинали смотреть русские ролики на ютубе»
Интервью

Томас Винтерберг: «На стадии 0.8 промилле мы начинали смотреть русские ролики на ютубе»

16 ноября3
Фильм недели: «Охота». Триллер о кровавых политических чистках от создателя «Остаться в живых»

Фильм недели: «Охота». Триллер о кровавых политических чистках от создателя «Остаться в живых»

12 августа26
Что смотреть дома: «Птица доброго господа», «Спаси себя сам!», «Террор»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Птица доброго господа», «Спаси себя сам!», «Террор»

9 октября2
Филипп Юрьев: «Однажды актер исчез. Оказалось, 8 часов шел по тундре на свидание»
Интервью

Филипп Юрьев: «Однажды актер исчез. Оказалось, 8 часов шел по тундре на свидание»

10 октября3

Главное сегодня

Принцесса Диана в «Короне» и в жизни: 7 культовых нарядов

Вчера2
Принцесса Диана в «Короне» и в жизни: 7 культовых нарядов
Сиквел «Черной Пантеры» начнут снимать летом 2021 года. В нем расширят роль Шури

Сиквел «Черной Пантеры» начнут снимать летом 2021 года. В нем расширят роль Шури

час назад1
Джейсон Блум: «Хочу, чтобы Blumhouse ассоциировался со всем темным, злым, разрушительным»
Интервью

Джейсон Блум: «Хочу, чтобы Blumhouse ассоциировался со всем темным, злым, разрушительным»

Сегодня4
Что смотреть дома: «Перевал Дятлова», «Хелстром», «Гнездо»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Перевал Дятлова», «Хелстром», «Гнездо»

Вчера3
Disney начала работу над «Дэдпулом 3». Сценарий напишут соавторы «Закусочной Боба»

Disney начала работу над «Дэдпулом 3». Сценарий напишут соавторы «Закусочной Боба»

Вчера5
Звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд сыграет убийцу в новом сезоне «Очень странных дел»

Звезда «Кошмара на улице Вязов» Роберт Инглунд сыграет убийцу в новом сезоне «Очень странных дел»

Вчера5
6 лучших трейлеров недели: «Том и Джерри», «Настя, соберись!» и «Поступь хаоса»

6 лучших трейлеров недели: «Том и Джерри», «Настя, соберись!» и «Поступь хаоса»

Вчера7
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт