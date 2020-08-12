Джейсон Блум: «Хочу, чтобы Blumhouse ассоциировался со всем темным, злым, разрушительным»

— Оригинальное «Колдовство» про ведьм-школьниц — это четкий слепок атмосферы поздних 1990-х. Зачем переносить такой специфический для своей эпохи артефакт в совершенно другой культурный контекст? За эти годы ведь изменилось не только общество, но и конвенции хоррора.

— «Колдовство» 1996-го было фильмом про женскую силу. И вы правы, роль женщин за эти почти 25 лет кардинально изменилась. Общество эволюционировало. Пусть сегодня еще нет всеобщего равенства, но его, по крайней мере, стало заметно больше. И снять хоррор в 2020-м гораздо сложнее, чем 15–20 лет назад; сегодня к фильмам ужасов предъявляют более серьезные требования, они должны быть устроены более умно и хитро. Но мне как раз было интересно проверить сюжет «Колдовства», так скажем, на прочность, на соответствие требованиям настоящего.

— Участие Дэвида Духовны в роли антигероя, отчима главной героини — это своеобразный оммаж сериалу «Блудливая Калифорния», где Духовны играл такого махрового сексиста? В первом фильме антагонистом была девушка, одна из ведьм.

Дэвид Духовны, Мишель Монахэн и Кэйли Спэни

— Ну как сказать… Мы с Дэвидом познакомились несколько лет назад. И он при первой же встрече выпалил, что очень хочет сняться в фильме ужасов. Представьте себе, у меня с собой не было ни одного предложения для него. Но через полгода появился сценарий сиквела «Колдовства». Я сразу отправил ему драфт с припиской «Вот он! Твой злодей! Да, ты такого раньше не делал, но есть шанс попробовать что-то новое!».

— Название вашей компании — Blumhouse — ассоциируется с реновацией хоррора: вы перезапустили стухшую франшизу «Хэллоуин», спродюсировали важные социальные хорроры десятилетия, такие как «Прочь» или «Охота». Но есть и другой реформатор жанра — А24 (студия, снявшая знаменитые слоубернеры «Ведьма», «Маяк», «Солнцестояние» , инди-драмы «Лунный свет» и «Середина 90-х», а также сериал «Эйфория». — Прим. ред.). Чувствуете конкуренцию с их стороны?

— А24 продюсирует замечательные фильмы (улыбается). Но только все их работы очень нишевые, слишком специфические. И они никогда не заработают столько, сколько наши хорроры, такие как «Прочь» Джордана Пила — фильм, ставший самым коммерчески успешным в жанре из когда-либо сделанных. То есть мой бизнес совершенно иного уровня. Мы делаем хорроры для широкой аудитории, а A24 — для арт-аудитории. Мы, скорее, конкурируем с создателями «Заклятие», чем с ними.

— А где проходит граница между арт-хоррором и хоррором для широкой аудитории?

«Колдовство: Новый ритуал»

— Мне очень не нравится термин «арт-хоррор». Зои Листер Джонс (режиссер «Колдовство: Новый ритуал». — Прим. ред.) или Кристофер Лэндон (режиссер дилогии «Счастливого дня смерти» и недавней хоррор-комедии «Дичь». — Прим. ред.) не в меньшей степени режиссеры-авторы, чем создатели фильмов студии А24. К их фильмам тоже можно приделать приставку «арт». Но разница между нишевыми фильмами ужасов (я бы называл их именно так) и аналогами Blumhouse, конечно же, есть: наши хорроры находят отклик у большего количества зрителей. Так, я это уже говорил (смеется). Ладно, скажу как есть: у меня просто не совпадают вкусы с продюсерами А24.

— Ваша студия, кстати, не только хорроры производит. Вы работали со Спайк Ли, с Шазеллом. Почему вы заходите на другие жанровые территории?

— В производстве кинофильмов мы соблюдаем пропорцию: 80% хорроров и 20% сюжетов вроде «Черного клановца», к примеру. В телепродакшене соотношение обратное: 20% хорроров и 80% иных жанров. Фокус в том, что для ТВ жанр ужасов все еще слишком специфичен. Кроме того, я очень хочу, чтобы бренд Blumhouse ассоциировался не только с хоррорами, но и вообще со всем темным, злым, разрушительным (смеется). Недавно мы выпустили сериал «Птица доброго господа», рассказывающий о рабстве. Рабство — это худшее, главное зло в истории нашей страны. А Роджер Айлз (создатель Fox News, медиамагнат-харассер, ставший главным героем сериала «Самый громкий голос». — Прим. ред.) нанес не менее сильный ущерб уже современной Америке. Он был чистым злом. Короче, наше кино не только пугает, но еще и рассказывает о страшных вещах.

— Вы сказали, что не будете переносить новую часть «Хэллоуина», даже если случится конец света. Не боитесь потерять большие суммы? Думаете ли об уходе на стриминг, как было с той же «Охотой»? По вашему мнению, сколько осталось жить кинотеатрам?

«Колдовство: Новый ритуал»

— Кинотеатры будут жить еще очень долго. Они сильно изменятся после завершения пандемии, но не вымрут. А если говорить конкретно про «Хэллоуин», то даже если вдруг все залы будут к следующему октябрю закрыты, мы найдем способ показать фильм фанатам.

— Ждать ли нам хоррор про самоизоляцию/карантин?

— Я сейчас живу в этом хорроре, поэтому совсем не хочу воспроизводить его еще и на экране. Мы получаем десятки сценарных заявок и готовых сценариев про Zoom, карантин и самоизоляцию. Но ни смотреть, ни читать, ни тем более делать их нет никакого желания. И я уверен, что широкий зритель думает абсолютно так же. Так что пусть над этими сюжетами трудится А24.