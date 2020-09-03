Что смотреть дома: «Птица доброго господа», «Спаси себя сам!», «Террор»

Историческая драма про человека, который развязал Гражданскую войну в США, комедия про безупречный Tinder и сразу два хоррора от студии Blumhouse — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов. Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Птица доброго господа», 1-й сезон Итан Хоук играет одного из первых белых борцов за права афроамериканцев. Где смотреть: «Амедиатека», КиноПоиск HD

Ураганный вестерн о капитане Джоне Брауне (Хоук) — реальном историческом персонаже, одном из первых аболиционистов, который отстаивал права афроамериканцев с кольтом в руке. «Птица доброго господа» основана на романе Джеймса МакБрайда и с запалом рассказывает о Брауне и его команде, в 1859 году фактически начавшей Гражданскую войну.

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«Расследование», мини-сериал Скандинавский нуар от сценариста «Охоты» и «Охотника за разумом». Где смотреть: more.tv

Датский сценарист Тобиас Линдхольм много сотрудничал с Томасом Винтербергом, с которым они сделали четыре фильма (в том числе «Охоту» и «Еще по одной»), и писал хит Netflix про то, как ФБР начало профессионально изучать маньяков. Но он делает и скандинавский нуар — с детективной интригой, социальным комментарием и жестокими смертями (которые, правда, остаются за кадром). «Расследование» деликатно расскажет о поисках убийцы шведской журналистки Ким Валль в Копенгагене.



«Спаси себя сам!» Комедия о нападении пришельцев в духе Ноа Баумбака. Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi, Okko, Wink

По совету друга-дауншифтера пара из Бруклина, Сю (Сунита Мани) и Джек (Джон Рейнольдс), отправляется в глухомань, чтобы отдохнуть от гаджетов, соцсетей, работы и мыслей о судьбах мира. И пропускает войну миров — пока герои прислушивались к себе, Землю захватили пришельцы. Дебют Алекса Хьюстона Фишера и Элинор Уилсон — стриминговая жемчужина 2020-го, которую наверняка затоптали бы в прокате. История о самокопании помещена в декорации инопланетной атаки; с точки зрения жанра это что-то между «Бескрайней ночью» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» (неслучайно «Спаси себя сам!» показывали на инди-смотре «Сандэнс» и хоррор-фестивале в Сиджесе).



«Некст», 1-й сезон Бунт искусственного интеллекта от сценариста «24 часов». Где смотреть: Fox

Пол Леблан (Джон Слэттери из «Безумцев») — один из IT-гуру Кремниевой долины, чья компания успешного занимается передовыми технологиями. Пол давно отдалился и от дел фирмы, и от семьи, но ему придется снова наладить связи, когда один из его гаджетов взбунтуется и будет грозить человечеству концом света. «Некст» придумал Мэнни Кото — один из сценаристов «24 часов» и шоураннер «Звездный путь: Энтерпрайз» и пятого сезона «Декстера».



«Книги крови» Экранизация культового хоррор-цикла Клайва Баркера. Где смотреть: Hulu

«Родственные души», 1-й сезон Авторы «Черного зеркала» и «Теда Лассо» изобрели идеальный Tinder. Где смотреть: AMC

«Террор», 1-й и 2-й сезоны Мистический хоррор о реальной арктической экспедиции. Где смотреть: КиноПоиск HD

«Ложь» Триллер о родительской опеке от продюсера «Человека-невидимки» и «Прочь». Где смотреть: Amazon Prime

Продюсер Джейсон Блум — основатель компании Blumhouse и король среднебюджетных хорроров — договорился с Amazon о своего рода антологии фильмов ужасов под вывеской «Добро пожаловать в Blumhouse». Понятно, почему стриминг положился на него: в этом году Блум выпустил успешного «Человека-невидимку» с Элизабет Мосс, где заглавный персонаж превратился в неуловимого абьюзера, и скандальную «Охоту» про либералов, выслеживающих консерваторов. Героиня «Лжи», Кайла (Джои Кинг), случайно убила лучшую подругу, а родители (Питер Сарсгаард и Мирей Инос) пытаются это от нее скрыть. Написала и сняла фильм Вина Суд — одна из сценаристок американской версии «Убийства».

«Черный ящик»

Еще один хоррор Blumhouse — про потерю и эксперименты.

Где смотреть: Amazon Prime

Вторая глава «Добро пожаловать в Blumhouse» — дебют Эммануэля Осей-Куфура-мл. про отца-одиночку по имени Нолан (Мамуду Ати), который соглашается на экспериментальную терапию: она должна вернуть ему память после аварии, в которой погибла его жена. Процесс лечения заставляет Нолана сомневаться, кто же он такой на самом деле. Игры разума и боль утраты, страшные видения и путешествие по коридорам разума — у компании Blumhouse, помимо остросоциальных сюжетов, есть и камерные истории, способные надолго засесть в голове.

«Ремонт»

Короткий док о долгой жизни.

Где смотреть: Artdoc.media

Трогательный портрет 94-летней Раисы Павловны, который сняла ее правнучка, экс-редактор КиноПоиска Дарико Цулая. На полке тикают часы, воспоминания перемежаются снимками из фотоальбомов и явлениями родственников, застывший быт нарушает ремонт, а заканчивается все свадьбой — новым сюжетом, свидетельницей которого становится героиня фильма. 33 минуты не игры в жанр «позвоните родителям, пока не поздно», но рассказа о том, как бежит время и как можно его зафиксировать — в памяти или на камеру.

Автор: Алексей Филиппов