Что смотреть дома: «Туда», финал «Игры в кальмара» и похищение Тарантино

Ромком с Петром Фёдоровым и сказка с Никитой Кологривым. Новое меню «Медведя» и заключительное испытание «Игры в кальмара». Стендап Евгения Чебаткова и комедия про похищение «Криминального чтива». А еще спорт — UFC 317 и тур ATP 250. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

«Случай в такси» с Ириной Старшенбаум и Петром Фёдоровым

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, «Иви» — с 27 июня

Романтическое роуд-муви о путешествии из Москвы в Уфу ворчливого таксиста-интроверта (Фёдоров) и его разговорчивой пассажирки-актрисы (Старшенбаум). Кино Ивана Петухова (постхоррор «Сестры» и мокьюментари «Маркони сегодня») вышло близким по духу к добрым и духоподъемным фильмам вроде «Далеких близких» и «Поехавшей». На пути в Башкортостан героев ждут странноватые попутчики, ночевка в родительском доме (камео Алексея Серебрякова и Евгении Добровольской), встреча с неприятным и травмирующим прошлым.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Концерт Евгения Чебаткова о «Гарри Поттере», Америке и болезненных укусах жизни

Где смотреть: Кинопоиск — с 27 июня

Казахстанский стендапер, давно прославившийся в России и сыгравший Дядю в сиквеле «Майор Гром: Игра», раздает новый час шуток. О полете в США (прямо над израильскими ракетами), езде на электромобиле с казахскими номерами (не могут оштрафовать!), радиоактивном облучении и желании стать супергероем. Плюс о нелюбви к «Гарри Поттеру», конфликтам и к прозвищу Евгеша. Десяток спародированных акцентов прилагается.

Смотрите этот стендап на Кинопоиске в Плюсе.

Поучительное фэнтези со звездой мемов и «Слова пацана»

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko

Авантюрист Рома вписывает себя в завещание одинокого старика — соседа по даче, чтобы расплатиться с долгами. Вместе с участком он получает в наследство четырех волшебных и ворчливых гномов. Так как существа способны находить клады только ради благих дел, Рома начинает из корысти помогать всем вокруг. Семейное фэнтези с Никитой Кологривым и Анастасией Уколовой. За режиссуру отвечали Александр Бабаев («Тайный Санта») и Василий Ровенский («Новогодний шеф»), а нарисованных с помощью компьютерной графики гномов озвучили Дмитрий Чеботарёв, Роман Курцын, Никита Тарасов и Константин Ивлев.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Борьба со школьным буллингом по-корейски

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko, Kion, Wink

Школьное фэнтезийное драмеди, где задорно критикуется подростковый буллинг и утверждается важность образования. Заместитель главаря преступной группировки Ким Дык-пал, разменявший почти полвека, жалеет, что не смог получить образование. Внезапно судьба предоставляет ему такой шанс, когда бандит, жертвуя собой, спасает от самоубийства юного Сон Ли-хона. Внезапно Ким Дык-пал перерождается в теле подростка и теперь может убить сразу двух зайцев — окончить школу и наказать обидчиков Сона. В ролях — Юн Чхан-ён («Мы все мертвы»), Ли Со-джин («Брачный контракт») и Пон Джэ-хён («Мерцающий арбуз»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Турецкий сериал недели: «Меня зовут Фарах», 2-й сезон

Когда разрываешься между любовью к умирающему сыну и боссу-преступнику

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви» — с 27 июня

Продолжение турецкого ремейка популярного аргентинского шоу. В Иране Фарах была успешным врачом, но болезнь сына вынудила ее переехать в Стамбул. Там она зарабатывает на лекарства ребенку уборкой у некоего Тахира. Оказавшись невольной свидетельницей убийства, женщина погружается в местный преступный мир и начинает испытывать к работодателю противоречивые чувства. Криминальных любовников играют Демет Оздемир («Ранняя пташка», «Запах клубники») и Энгин Акюрек («Дочь посла»), за сценарий отвечала команда, написавшая драмеди «Душа не слышит».

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Продолжение криминального хита из Казахстана

Где смотреть: Кинопоиск

Независимый проект Абзала Гарифуллина, выходивший на YouTube, где и обрел народную популярность. Добродушный семьянин Токио и вспыльчивый одиночка Амбал — новички в полиции, которым предстоит бороться с преступностью в рамках закона (но не только). Главные роли исполнили сам Гарифуллин и Ерлан Примбетов. В новых сериях они отправляются в Астану как агенты АФМ, чтобы решить проблемы столицы с финансовыми махинациями.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Режиссер «Черной Пантеры» готовит подмогу супергерою-афроамериканцу

Где вышло: Disney+

Четырнадцатый сериал в киновселенной Marvel. После событий «Ваканда навеки» гениальная изобретательница Рири Уильямс (Доминик Торн) возвращается в родной Чикаго, где создает железные костюмы в духе Тони Старка и сражается с магом Капюшоном (Энтони Рамос). В мини-сериале также сыграют Олден Эренрайк из «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и Саша Барон Коэн. Шоураннером стала Чинака Ходж («Клуб полуночников», «Сквозь снег»), а исполнительным продюсером — Райан Куглер («Грешники»). Сериал получил смешанные отзывы критиков: на Rotten Tomatoes рейтинг составляет сейчас 74% на основе 38 оценок. Рецензенты отмечают, что сериал страдает от неровного темпа повествования и скучного сюжета, но хвалят актерскую игру Доминик Торн.

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Блюдо недели: «Медведь», 4-й сезон

Возвращение хитовой кулинарной драмы

Где вышло: Hulu

Шеф-повар Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт) и его команда возвращаются после несколько неудачного третьего сезона. В его финале на ресторан написали плохой отзыв, су-шеф Сидни Адаму (Айо Эдебири) собралась увольняться, а отношения между Карми и его братом Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) оставляли желать лучшего. В трейлере продолжения засветились мать Карми (Джейми Ли Кёртис) и его инвестор и друг семьи Джимми (Оливер Платт). Актеры Эдебири и Лайонел Бойс (кондитер Маркус Брукс) написали четвертый эпизод четвертого сезона, который поставила Яница Браво («Зола», «Атланта»). За все остальные серии отвечал режиссер и шоураннер Кристофер Сторер.

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Финальное испытание для номера 456

Где вышло: Netflix — с 27 июня

Финал остросюжетного хита Netflix, ошарашившего зрителей по всему миру во время пандемии. Второй сезон, где номер 456 Сон Ги-хун (Ли Джон-джэ) снова ввязывается в смертельную авантюру, чтобы с командой единомышленников разоблачить организаторов жестокого мероприятия, прервался на самом интересном месте. В игру вступил Ведущий (Ли Бён-хон), Сон пережил смерть друга и предательство, но ничего еще не закончилось. Восстание провалилось, а ставки выросли. «Сериал достигает своей кульминации, так что в третьем сезоне я хотел показать самые напряженные игры, которые продемонстрируют максимальную глубину падения, на которую вообще способны человеческие существа», — рассказал создатель шоу Хван Дон-хёк на презентации Tudum. Ли пообещал, что новый сезон «шокирует весь мир» в последний раз.

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Автор «Острова проклятых» рассказывает захватывающую историю реальных поджогов

Где смотреть: Apple TV+ — с 27 июня

История вдохновлена реальными событиями и рассказывает о следователе по поджогам Дэйве Гудсене (Тэрон Эджертон) и детективе Мишель Кальдерон (Джерни Смоллетт из «Хищных птиц»), которые идут по следу двух серийных поджигателей. Создателем сериала выступил криминальных дел мастер Деннис Лихейн («Прощай детка, прощай», «Таинственная река», «Остров проклятых»), который уже работал с Apple TV+ и Эджертоном на «Черной птице». Кстати, у Эджертона в фильмографии есть и британский сериал «Дым», где он сыграл… пожарного. Специально для нового «Дыма» Том Йорк написал песню «Dialing In». Огонь!

В Нью-Йорке позапрошлого столетия кипят страсти

Где вышло: HBO Max

Создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз продолжает ретродраму о конце XIX века и конфликте элит, старых и новых. Семейство Расселл — нувориши, которые хотят породниться с аристократами, а потому Берта (Кэрри Кун) намерена поскорее выдать дочь Глэдис (Таисса Фармига) замуж. Та, правда, желает брака по любви. В третьем сезоне Берта нацеливается на приз, который мог бы вознести ее семью на невообразимую высоту, в то время как ее муж Джордж (Морган Спектор) рискует всем ради железнодорожной авантюры. Через улицу, в доме Бруков, назревает хаос: Агнес ван Райн (Кристин Барански) отказывается смириться с новым положением Ады (Синтия Никсон) как хозяйки дома. Пегги (Дене Бентон) знакомится с обаятельным доктором из Ньюпорта, но его семья не в восторге от ее карьеры. Пока Нью-Йорк стремительно мчится в будущее, амбиции героев могут лишить их всего.

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Любовное послание режиссеру-киноману

Где вышло: Prime Video, iTunes — с 27 июня

Полнометражный режиссерский дебют Дэнни Туркевича, основанный на его же коротком метре. Четверо друзей-киноманов узнают, что на специальном показе в Лос-Анджелесе их любимый фильм «Криминальное чтиво» будут показывать не просто с 35-миллиметровой пленки, а с копии из коллекции самого Тарантино. Решив похитить бесценный артефакт, они заручаются поддержкой психотерапевта и знаниями о кино. Например, проникнуть на показ авантюристы решают в нарядах из «Бешеных псов», чем сразу же вызывают подозрение охраны. Роль экстравагантного мозгоправа в этом параде синефилии исполнил Джейсон Александер из «Сайнфелда».

Что еще смотреть на Кинопоиске

Безруков недели: «Плевако», сериал

История прославленного адвоката XIX века, снятая в духе Гая Ричи

Москва, 1880 год. Адвокат Николай Фёдорович Плевако (Сергей Безруков) берется за дела самых малоимущих и незащищенных жителей города, чтобы с блеском их выиграть. Правда, профессиональной и семейной идиллии угрожают две женщины: очернить блестящего юриста берется королева преступного мира Сонька Золотая Ручка (Лукерья Ильяшенко), а его взаимная симпатия к замужней Марии Демидовой (Ольга Лерман) вряд ли хорошо скажется на браке с Александрой (Зоя Бербер). Динамичная фантазия по мотивам биографии Фёдора Никифоровича Плевако, напоминающая ретивостью «Шерлока Холмса» Гая Ричи. Сериальный дебют для постановщицы Анны Матисон («После тебя», «Заповедник») и продюсера Алексея Учителя («Прогулка», «Матильда», «Коронация»).

Смотрите этот сериал на START и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Подробнее о сериале:

Боевик, прославивший Нормана Ридуса до «Ходячих мертвецов» и Death Stranding

26 июня на PS5 выходит сиквел постапокалиптического симулятора курьера, разработанного Хидэо Кодзимой. В Death Stranding 2: On the Beach снялось еще больше звезд, чем в первой части, но ведущая роль по-прежнему у Нормана Ридуса, любимчика гейм-дизайнера. Уроженца флоридского Холливуда многие полюбили за роль Дэрила Диксона в масштабной зомби-саге канала AMC, но не менее хорош он и в культовых «Святых из Бундока». Двое ирландцев, подчиняясь воле божьей, решают очистить Бостон от криминала. Напарника Ридуса сыграл Шон Патрик Флэнери, а спецагента ФБР с любовью к женским нарядам — Уиллем Дефо.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

25 лет самому кассовому кукольному мультфильму в истории

Одна из визитных карточек и первый полный метр самобытной студии Aardman. Режиссерами выступили легендарные Ник Парк и Питер Лорд, познакомившие мир с Уоллесом и Громитом, барашком Шоном, а также неудачливыми пиратами и дикими предками. Фабулу «Побега из курятника» емко описывает название, но куда важнее те планы и гэги, которые придумывают птицы одной фермы, чтобы не превратиться в начинку для пирогов. В роли приглашенной звезды — американский петух-циркач Рокки.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Спорт

Теннис недели: финалы Мальорки и Истборна

Серия 250 на травяных кортах

В теннисном туре — время игры на траве. 28 июня в Санта-Понсе на Мальорке и английском Истборне пройдут решающие матчи турниров серии 250 на самом быстром покрытии. Из первой двадцатки рейтинга на стадии ¼ финала в Истборне осталось двое игроков — Якуб Меншик и Уго Умбер. Удастся ли им добраться до финала — можно увидеть в прямом эфире и в записи в разделе ATP на Кинопоиске.

Единоборства недели: UFC 317

Два чемпионских боя в Лас-Вегасе

Рано утром по Москве 29 июня Илия Топурия и Чарльз Оливейра определят судьбу чемпионства в легком дивизионе главного ММА-промоушена мира. Топурия, как и полагается непобежденному бойцу, привычно уверен в себе и прогнозирует досрочную победу над Ду Бронксом. Для заслуженного ветерана Оливейры бой станет 47-м в карьере и четвертым титульным. Во втором по значимости бою Алешандре Пантожа постарается в четвертый раз защитить пояс чемпиона в наилегчайшем весе, а Кай Кара-Франс попробует помешать ему.

Предварительный кард начнется в 01:00 по Москве. Вячеслав Борщёв встретится с американцем Терренсом Маккинни. Старт главных боев — в 03:00 по Москве.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Julian Finney / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images