Что смотреть в кино: культовое аниме «Акира», «Мальчишник в Вегасе» по-русски и Аль Пачино — экзорцист

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут отечественные комедии про взрослых («Качели») и детей («Маленький шеф»), два фильма про экзорцизм («Ритуал» и «Святая ночь. Охотники на демонов»), немецкая трагикомедия «Что знает Мариэль», боевик «Шпионская свадьба», актерская драма «Великая Лилиан Холл», спортивное кино из Казахстана «Арлан. Решающий раунд» и «Чингис-Хан» — первая в истории ИИ-лента. В повторном прокате — культовое аниме «Акира».

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Главные премьеры

Комедия для взрослых от режиссера второго сезона «Выживших» Павла Тимофеева. Трое друзей отправляются в отрыв со старым приятелем, который только вышел из тюрьмы и задолжал много денег бандитам. Когда веселье заходит слишком далеко, женам и девушкам парней приходится спасать их от последствий вечеринки. В актерском составе отечественного «Мальчишника в Вегасе» — Риналь Мухаметов, Саша Алябьев, Гоша Токаев, Саша Бортич, Александр Карпенко, Маруся Фомина, Ольга Лерман, Ирина Апексимова, Пётр Фёдоров и Евгений Сангаджиев.

Немецкая сатирическая трагикомедия из основного конкурса Берлинале-2025, сделанная в духе работ Лантимоса и Шьямалана. После пощечины от одноклассницы юная Мариэль обретает способность слышать и видеть, что говорят и делают ее родители, где бы они ни находились. Оказывается, мама планирует изменить мягкотелому отцу, а тот постоянно терпит унижения коллег от на работе. Благополучие с виду примерной семьи быстро рушится. Фильм о лжи и притворстве отметили специальным упоминанием жюри на Берлинском кинофестивале.

Комедийный боевик от мастера жанра Саймона Уэста, снявшего «Воздушную тюрьму», «Лару Крофт» и «Механика». По сюжету тайная шпионка (Ребел Уилсон) спасает свадьбу лучшей подруги от наемников, которые берут гостей в заложники. Главные роли сыграли Анна Кэмп («Идеальный голос»), Анна Кламски («Хорошая девочка»), Давайн Джой Рэндольф («Оскар» за «Оставленных») и Стивен Дорфф («Блэйд»). Рейтинг на Rotten Tomatoes — 13%.

Хоррор с Дэном Стивенсом и Аль Пачино, вдохновленный реальными событиями. Это история двух священников, которые пытаются забыть о своих разногласиях, чтобы изгнать нечистую силу из женщины. В основу лег один из первых задокументированных случаев реального экзорцизма. Кино поставил Дэвид Миделл, автор триллера «Убийство Кеннета Чемберлена». Кстати, это лишь второй фильм ужасов в резюме Пачино после «Адвоката дьявола», где он изобразил Сатану. По словам журналистов, в «Ритуале» актер играет непривычно сдержанно. Увы, рейтинг на Rotten Tomatoes — 8%.

Телевизионная драма, вышедшая на HBO год назад. Готовясь к главной роли в «Вишневом саду», Лилиан Холл (Джессика Лэнг) начинает забывать реплики. Вскоре врачи диагностируют звезде Бродвея деменцию. Однако актриса не планирует сдаваться болезни. Дебютный сценарий Элизабет Селдес вдохновлен жизнью ее тети Мэриэн Холл Селдес, известной театральной артистки. Трепетную историю об актерстве и забвении снял Майкл Кристофер («Джиа», «Ночной портье»). Блеск Лэнг оттеняют Кэти Бейтс (помощница Холл), Пирс Броснан (сосед), Джесси Уильямс (режиссер) и Лили Рэйб (одинокая дочь).

Юный кулинар (Мирон Проворов) пускается в гастрономическую авантюру вместе со своей подругой, чтобы предотвратить развод поссорившихся родителей (Роман Курцын и Ольга Лерман). Над семейной комедией работали братья-режиссеры Антон и Илья Чижиковы («Казанова в России. Тайная миссия», «Парень с нашего кладбища»). Одну из второстепенных ролей исполнил ныне покойный Роман Мадянов.

Спортивная драма из Казахстана про молодого боксера Арлана (Еркебулан Токтар из «Научи меня жить»), который отказывается от мечты об олимпийском золоте и соглашается участвовать в кулачных боях, чтобы заработать деньги на лечение больного брата. На ринге ему предстоит сразиться с непобежденным чемпионом Никитой Адаем (Никита Кологривый). Режиссером, сценаристом и продюсером выступил дебютант Даулет Жумабаев.

Боксер, экзорцистка и видеооператор объединяются в команду, которая борется с демонами. Их помощь требуется женщине-психиатру, в чью младшую сестру вселился злой дух. Южнокорейский боевик с элементами хоррора. В главной роли — звезда «Вечных», «Поезда в Пусан» и «Криминального города» Ма Дон-сок.

Часовая лента, полностью созданная с помощью искусственного интеллекта. В основу исторического мультфильма легла одноименная поэма Виктора Слипенчука.

При работе над проектом использовалось 15 моделей ИИ, а музыку написала нейросеть-композитор. Прокатчики позиционируют «Чингис-Хана» как первый ИИ-фильм в истории. Судя по трейлеру, искусственный интеллект еще не скоро получит «Оскар».

Перевыпуск

Культовый киберпанк Кацухиро Отомо, заложивший основы популярности японской анимации на Западе, отразивший через элементы боди-хоррора травму ядерной бомбардировки 1945 года и рассказавший о взрослении. События разворачиваются в Нео-Токио (так называется восстановленная столица Японии) спустя 31 год после начала Третьей мировой войны. Город погряз в коррупции, протестах и бандитизме. Однажды Тэцуо, член байкерской банды, сбивает ребенка, сбежавшего из секретной лаборатории. В результате аварии в Тэцуо пробуждаются телепатические навыки, которыми обладал Акира — мальчик, уничтоживший прежний Токио. В любви к «Акире» признавались Тайка Вайтити и Канье Уэст, а отсылки к нему можно найти в десятке голливудских фильмов — от «Матрицы» и «Темного города» до «Острова собак» Уэса Андерсона.

Подробнее о фильме:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

26 июня в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Экранизация комикса Сары Варон про дружбу одинокого пса и купленного им автоматона. Мульфильм без диалогов показывали в Каннах и на престижном анимационном фестивале в Анси, а затем номинировали на «Оскар» в анимационной категории. «Это сентиментальное и очень грустное зрелище, но без надрывного мелодраматизма и пошлых сюжетных ходов. А еще это хороший пример по-настоящему взрослой анимации — без крови и мата, однако на темы (как прийти в себя после разрыва отношений, стоит ли ворошить прошлое?), которые вряд ли будут понятны детям», — рассказывал о ленте Марат Шабаев. Фильм представит и обсудит со зрителями Марина Фирсова — гид и лектор просветительской компании «Глазами инженера».

27 июня в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

27 июня в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Не сериал с Педро Паскалем, а режиссерский дебют Дестри Эллин Спилберг — дочери Стивена Спилберга (в оригинале кино называется «Пожалуйста, не кормите детей»). После вспышки загадочного вируса, который убивает взрослых, группа подростков-изгоев остается без опеки родителей и устремляется на юг в поисках новой жизни. По дороге друзья становятся пленниками в доме загадочной женщины-маньяка. Главные взрослые роли исполнили Мишель Докери и Джанкарло Эспозито, а премьера прошла на смотре жанрового кино в Ситжесе. В Москве психологический триллер и карьеры детей звездных родителей обсудит Маша Бордовских, продюсер и автор Telegram-канала «Маша и кино». В Краснодаре со зрителями поговорит киновед Кира Кац.

28 июня в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Новая кукольная анимация швейцарца Клода Барраса, автора номинированной на «Оскар» «Жизни Кабачка». По сюжету девочка-подросток, ее маленький брат и малыш-орангутанг спасают лес и жизнь племени пенанов на острове Борнео. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году. Мультфильм представит и обсудит со зрителями киновед, продюсер анимационного кино и программный директор российских и международных кинофестивалей Алёна Сычёва.

Подробнее о режиссере:

Всё еще в прокате

Псевдоромком с Дакотой Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскалем. Люси — брачная агентка, она зарабатывает тем, что помогает подбирать одиноким людям вторую половинку. В то же время сама она разрывается между идеальным партнером (Паскаль) и своим бывшим (Эванс). Режиссер — Селин Сон, снявшая драму «Прошлые жизни», номинированную на «Оскар» в двух категориях, в том числе как лучший фильм. «Материалистка» получила высокие первые оценки. Журналисты хвалят кино за современный взгляд на проблемы любви, взаимоотношений и супружества, а также отмечают, что герои принимают в расчет не только чувства, но и логику со здравым смыслом, делая «Материалистку» точнее и реалистичнее.

Подробнее о фильме:

Британско-испанская трагикомедия, основанная на реальных событиях. Циничный англичанин приезжает преподавать английский в школу-интернат для мальчиков в Аргентине накануне государственного переворота. Там он заводит дружбу с магелланским пингвином, которого спасает на пляже. Сценарий написал Джефф Поуп (номинант на «Оскар» за «Филомену»), а за режиссуру отвечал Питер Каттанео (номинант на «Оскар» за «Мужской стриптиз»). Главные роли достались Стиву Кугану, Бьёрну Густафссону и Джонатану Прайсу.

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Элегантная и душераздирающая сай-фай-драма Дэвида Кроненберга о похоронном бизнесе будущего, год добиравшаяся из Канн до российского проката. Венсан Кассель играет вдовца, который совершает небольшую революцию в похоронных услугах и, возможно, оказывается в центре заговора. В ленте канадский классик осмысляет опыт собственного вдовства. Станислав Зельвенский признал «Саван» одним из лучших фильмов Канн-2024 и одним из лучших хорроров прошлого года. «Высокие технологии, телесные эксперименты на грани некрофилии, конспирология — классический для Кроненберга набор обсессий, оформленный в строгих и печальных тонах; заведомо обреченная попытка расшифровать смерть», — писал кинокритик. Помимо Касселя, в картине заняты Дайан Крюгер и Гай Пирс.

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Автор: Михаил Моркин