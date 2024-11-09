Что лучше — «Плевако» или «Столыпин»? Сравнили в усах-баллах

Знаменитый московский юрист Фёдор Плевако (Сергей Безруков) — легенда адвокатуры Российской империи. Талантливый оратор и харизматик, Плевако превращает каждое выступление в театральное представление. На заседания даже продают билеты, ведь знают, что: а) будет зрелищно; б) Плевако никогда не проигрывает. В России меж тем времена неспокойные: на Александра II совершают серию покушений (пока неудачных). Гособвинение повсюду видит врагов — то в студентах, то в священнике, который украл из пожертвований семь рублей. На их защиту — как правило, бескорыстно — встает народный герой Плевако и нетривиальным путем выходит победителем (почти всегда). Сериал устроен как вертикальный судебный процедурал, каждый эпизод которого посвящен отдельному кейсу. Но на фоне развивается и магистральный сюжет о многолетнем конфликте Плевако с другим юристом, охранителем Константином Победоносцевым (тем самым, который «простер совиные крыла» над Россией).