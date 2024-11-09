Что лучше — «Плевако» или «Столыпин»? Сравнили в усах-баллах

В российских онлайн-кинотеатрах почти одновременно выходят две исторические драмы — «Плевако» на Premier и «Столыпин» на «Смотрим». Их главные герои, по сути говоря, антагонисты: «рабочий» адвокат Фёдор Плевако постоянно защищал стачечников и студентов-нигилистов, а харизматичный министр внутренних дел Пётр Столыпин дал свое имя вагонзаку («столыпинский вагон») и виселице («столыпинский галстук»). Тимур Алиев сравнивает два сериала и определяет в усах-баллах, какой из них увлекательнее, историчнее и веселее.
«Плевако» vs «Столыпин»: какой сериал скучнее
Где увлекательнее сюжет?
«Плевако»
Знаменитый московский юрист Фёдор Плевако (Сергей Безруков) — легенда адвокатуры Российской империи. Талантливый оратор и харизматик, Плевако превращает каждое выступление в театральное представление. На заседания даже продают билеты, ведь знают, что: а) будет зрелищно; б) Плевако никогда не проигрывает. В России меж тем времена неспокойные: на Александра II совершают серию покушений (пока неудачных). Гособвинение повсюду видит врагов — то в студентах, то в священнике, который украл из пожертвований семь рублей. На их защиту — как правило, бескорыстно — встает народный герой Плевако и нетривиальным путем выходит победителем (почти всегда). Сериал устроен как вертикальный судебный процедурал, каждый эпизод которого посвящен отдельному кейсу. Но на фоне развивается и магистральный сюжет о многолетнем конфликте Плевако с другим юристом, охранителем Константином Победоносцевым (тем самым, который «простер совиные крыла» над Россией).
«Столыпин»
1906 год. Указом Николая II саратовский губернатор Пётр Столыпин назначен министром внутренних дел. Перебравшись в Санкт-Петербург, Столыпин пытается окончательно потушить пожар революции, начавшийся в 1905-м (в Саратовской губернии ему неплохо удавалось усмирять крестьянские волнения). Но всюду обнаруживает разброд и хаос: в Думе депутаты занимаются болтологией, принимать важные решения некому, а ведь глубинному народу так нужна крепкая рука. Революционеры тоже не дремлют: боевая группа эсеров готовит покушение на нового министра, припоминая ему «саратовскую резню». С другой стороны, сказать, что подпольная ячейка действует, тоже нельзя. Террористы бесконечно заседают на конспиративной квартире, выдумывая один план за другим, пока Столыпин ораторствует на собраниях министров.
Где герой убедительнее?
«Плевако»
Фёдор Никифорович Плевако в сериале Анны Матисон зачем-то переименован в Николая Фёдоровича. Персонаж Сергея Безрукова остр на язык, хорошо сложен и падок на женщин. Не обладающий знатным происхождением (в версии Матисон он сын калмычки и ссыльного поляка), юрист добился положения благодаря уникальным талантам в области юриспруденции (адвокатскому чутью, если угодно). Он знает, в какую статью кодекса заглянуть, когда лишний раз перепроверить детали, а когда обратиться к неочевидным экспертам. В некотором роде Безруков косит под Роберта Дауни-мл., будто релоцировавшегося из «Шерлока Холмса» Гая Ричи в Российскую империю.
«Столыпин»
Пётр Аркадьевич тут будто и не главный герой вовсе. Сериал вводит его в повествование, по верхам поясняя, за какие заслуги Столыпин получил пост, но с каждым эпизодом отходит от фигуры министра все дальше. Характер одного из самых одиозных государственных деятелей империи толком не раскрывается: большую часть времени министр мелькает в эпизодах, либо препираясь с парламентариями, либо с крайне серьезным выражением лица переживая за семью и родину. В чем-то «Столыпин» даже оригинален: это сериал, заглавный герой которого просто мишень.
Что насчет мемоемкости?
«Плевако»
«Русский либерал прежде всего лакей. Только и смотрит, как бы кому сапоги поскорее начистить», — так советник Александра II Константин Победоносцев (Игорь Гордин) определяет адвоката Плевако в разговоре с императором. Очередной акт унижения: либерал в сериале — защитник тех, кто больше отстегнет. Мем-потенциалом речь в сериале не обладает, вряд ли какие-то выражения, звучащие в зале суда, уйдут в народ.
«Столыпин»
«Им нужны великие потрясения — нам нужна великая Россия». Да, без самой зычной цитаты «русского Бисмарка» не обошлось. Пётр Аркадьевич в принципе изъясняется лозунгами и афоризмами. В теории крылатые выражения государственного мужа можно превратить в мемы, и это способно привлечь к «Столыпину» новую аудиторию.
Как решен женский вопрос?
«Плевако»
На дворе вторая половина XIX века. Женщине дозволено получать образование и заниматься творчеством, но многое еще под запретом. Волевая прогрессивная сестра Плевако, Юлия (Мария Смольникова), устраивается на службу к брату стенографисткой, она его поддерживает и понимает, лишь с ней Плевако разговаривает на калмыцком. Другой заметный женский персонаж — Мария Демидова (Ольга Лерман), жена текстильного фабриканта, одного из клиентов Плевако. С ней связана неизбежная в любом российском сериале романтическая линия. Между Николаем Фёдоровичем и Марией возникает взаимное притяжение, запретное чувство может разрушить карьеру Плевако и лишить Демидову всего, что она имеет. Пусть женщины тут на втором плане, но им все-таки уделяется немало внимания.
«Столыпин»
Среди немногих заметных героинь в «Столыпине» — эсерки Наталья (Стася Милославская) и Надежда (Дарья Коныжева). Первая — дочь состоятельного помещика, из чувства противоречия присоединившаяся к революционерам. Вторая — бывшая преподавательница, которая после каждого партсобрания уединяется с кем-то из однопартийцев. Настоящая мелодрама разыгрывается между Марией Столыпиной (Екатерина Чаннова) и революционером-медиком Любомировым. Пылкий студент пишет дочери врага любовные письма — якобы только для того, чтобы добраться до ее отца. Но мы-то всё видим! Женские героини здесь — только приставки к мужчинам; убери их из сюжета, и глобально ничего не изменится.
Чьи декорации декоративнее?
«Плевако»
По Москве разъезжают гужевые повозки, вдоль широких улиц теснятся продуктовые и прочие лавки с кривоватыми вывесками. Наряды — от строгих мундиров и кителей военных до сюртуков и жилетов прислуги — сидят на актерах как влитые. В общем, перенестись на два века назад посредством декораций проще простого.
«Столыпин»
Декорации сериала — сущее уныние. Страна в раздрае и упадке, и всё на экране, от столыпинской усадьбы до интерьеров Думы, выглядит соответствующе. Персонажи одеты в костюмы, словно уже немало пережившие на съемках вышедших прежде сериалов. Невыразительная драма еще и откорректирована в блекло-желтых, как стены казенного дома, тонах. Концептуально! Но не зрелищно.
Вердикт
Со счетом 7:3 побеждает «Плевако»
История адвоката смотрится выигрышнее и масштабнее, чем история заговорщиков, в которой интереснейшая фигура российской истории присутствует в основном как макгаффин. Режиссер Анна Матисон в «Плевако» мало-помалу раскрывает образ главного героя. Алексею Андрианову в «Столыпине» больше нравится лепить из группировки эсеров карикатурных революционеров, которые снова и снова не могут убить демонического (по их мнению) министра.
При этом оба сериала больше похожи на телеспектакли. Никакой жизни и энергии, актеры театрально переигрывают, выступая в нелепых костюмах прошлых веков. Безруков в каждой серии танцует после очередной победы над присяжными. Устюгов бесконечно хмурит лоб и трясется в карте по московским улочкам. Единственное, что как-то оживляет обе истории, — наше знание о надвигающихся на героев исторических переменах, за которые в «Столыпине» постоянно пьют разгоряченные пафосными речами эсеры.
Автор: Тимур Алиев