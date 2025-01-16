Смертельные шахматы и новый Фронтмен: 5 самых интересных теорий про третий сезон «Игры в кальмара»

Продолжение «Игры в кальмара» стало третьим по популярности проектом Netflix с впечатляющими 152,5 млн просмотров. Его опережают только «Уэнсдэй» (252 миллиона) и первая часть самой «Игры в кальмара» (265 миллионов). Второй сезон ожидаемо оборвался на самом интересном месте. Интересно, что возможная дата выхода продолжения (27 июня) мелькнула в проморолике на официальном YouTube-канале Netflix Korea. Сам стриминг пока не подтвердил эту информацию.

В ожидании новых эпизодов мы собрали самые популярные теории о концовке и поразмышляли, что может ждать Сон Ги-хуна (Ли Джон-джэ) в финале.

Чем закончился второй сезон

Ви Ха-джун

Сон Ги-хун с помощью полицейского Хван Чжун-хо (Ви Ха-джун) вернулся в смертельные игры, чтобы разрушить жестокую систему изнутри. Организаторы ввели новое правило: после каждого раунда участники могут проголосовать за завершение соревнований, и в таком случае выигрыш будет поделен между выжившими. Эта механика лишь подогрела жадность и отчаяние участников. Потенциальная доля каждого оказалась слишком ничтожной, чтобы погасить долги игроков.

Ги-хун пытался вразумить людей, но ему это не удалось. Тогда он решил взять ситуацию под контроль другим способом — организовал восстание. Он нашел единомышленников, готовых рискнуть всем ради свержения организаторов. В этой команде оказался и его старый друг Пак Чон-бэ (Ли Со-хван). Ночью игроки напали на охранников и отобрали их оружие. Но план потерпел крах, ведь игрок 001 (Ли Бён-хон) на самом деле оказался Фронтменом, внедрившимся в игру под видом участника (это мы узнаем еще в третьей серии второго сезона). В конце седьмого эпизода Фронтмен в маске подавляет восстание и убивает Чон-бэ на глазах у Ги-хуна.

Несмотря на неоднозначные отзывы зрителей и критиков, второй сезон, как и первый, породил огромную волну контента в интернете. TikTok и Twitter заполонили видео с рэпером-раздолбаем Таносом (Чхве Сын-хён), вербовщиком (Кон Ю) и эдитами, в которых пользователи шипперят Фронтмена и Ги-хуна. В интернете даже есть забавное видео, как Ли Джон-джэ и режиссер Хван Дон-хёк смотрят и иногда смущенно комментирую подобное творчество фанатов.

Помимо развлекательных роликов, есть, конечно, и серьезные разборы с аналитикой и теориями о сюжете третьего сезона.

Главный герой может стать Фронтменом

Ли Джон-джэ

Мы знаем, что герой Ли Бён-хона выиграл игры в 2015 году и по какой-то причине занял роль ведущего. На первый взгляд, его участие в играх во втором сезоне может выглядеть лишь попыткой подавить восстание изнутри, однако не исключено, что таким образом он хочет подготовить Ги-хуна к роли нового Фронтмена.

В седьмом эпизоде главный герой заявляет игроку 001, что при спасении участников неизбежно погибнет несколько человек. Уже на этом этапе он начинает идти на компромисс со своими моральными принципами и считает, что нужды большинства важнее жизней отдельно взятых людей. Возможно, Ги-хун решит, что, став новым Фронтменом, он сможет изменить систему изнутри и скорректирует правила так, чтобы выживало как можно больше людей. Или же он придет к выводу, что человечество настолько испорчено и безнадежно, что подобные испытания — единственное, чего оно заслуживает.

Фронтмен — сын организатора игр

Ли Бён-хон

Из первого сезона мы узнаем, что Ги-хун не может пить молоко. Игрок 001, он же создатель игр, замечает это и говорит, что его сын тоже не переносит этот продукт. Во втором сезоне Фронтмен также отдает молоко беременной героине.

Этот эпизод стал основой для теории, что Фронтмен может быть сыном Иль-нама. Несмотря на то, что он брат полицейского, его настоящие родители нам неизвестны. Логично предположить, что Иль-нам мог бы доверить свое наследие близкому человеку. Однако здесь есть одно противоречие: Фронтмен когда-то участвовал в играх, чтобы оплатить лечение своей жены. Если бы его отец действительно был богачом и организатором соревнований, то герой, скорее всего, не столкнулся бы с финансовыми трудностями.

Игроки 125 и 100 — VIP-персоны

Есть теория, что игрок под номером 100 (Сон Ён-чхан) может быть VIP-персоной, которая наблюдала за играми в первом сезоне. Он демонстрирует поведение, характерное для богатых и влиятельных людей: высокомерие, уверенность в себе и страсть к большим деньгам. Мы также узнаем, что долг мужчины составляет космические 10 миллиардов вон (около 7 миллионов долларов). Такие суммы наводят на мысль, что он, возможно, был частью развращенной элиты.

Также некоторые зрители считают, что игрок под номером 125 (Ли Дэвид) на самом деле играл VIP № 3 в маске оленя в первом сезоне. Основное доказательство, правда, не очень убедительно. Роль третьего випа играл актер по имени Дэвид Ли, и у них разные страницы на IMDb. Скорее всего, это просто совпадение, и речь идет о разных людях с похожими именами. Но фанаты считают, что этот персонаж все равно скрывает нечто большее. На протяжении второго сезона он ведет себя очень робко, но умудряется выжить дольше других участников.

Охранница спасет одного из игроков

Во втором сезоне мы знакомимся с северокорейской перебежчицей Но-ыль (Пак Кю-ён), которая служит охранницей в играх. Ее главная цель — найти потерянную дочь. До начала игр мы видим, что девушка работает аниматором и устанавливает связь с маленькой девочкой, у которой рак крови. Позже Но-ыль узнает, что игрок 246 (Ли Джин-ук) — отец этой малышки, который участвует в играх, чтобы оплатить ее лечение. Он присоединяется к восстанию Ги-хуна, но в кульминационный момент охранник загоняет мужчину в угол и стреляет в него.

Фанаты считают, что персонаж мог остаться в живых. Тело нам не показывают, а место ранения остается неизвестным. Есть предположение, что стрелявшим охранником является Но-ыль. Учитывая, что девушка — опытная снайперша, она могла ранить его так, чтобы выстрел не оказался смертельным.

Так героиня спасла бы жизнь достойному человеку и одновременно восстановила доверие начальства, после того как она добивала выживших, чтобы их органы позже не могли использовать для продажи. Возможно, в третьем сезоне девушка попытается сбежать с острова вместе с игроком 246. Даже если она не сможет воссоединиться со своей дочерью, она хотя бы постарается сделать так, чтобы другой ребенок не потерял своего отца.

Во втором сезоне были намеки на новые испытания

Первый сезон научил нас быть внимательными к деталям: игры были заранее изображены на стенах комнаты, где спали участники. Во втором сезоне создатели снова оставили подсказки, намекающие на будущие испытания.

В седьмом эпизоде мы видим рисунок с человечками, которые висят в воздухе, держась за треугольники. Возможно, игрокам предстоит преодолевать расстояние, передвигаясь на руках по брусьям. Другой намек — шахматная доска, которая может означать испытание, в котором участники будут перемещаться по разлинованному полю, как игровые фигурки. Не исключено, что это корейские шахматы чанги.

В финальной сцене после титров появляется механический мальчик, стоящий лицом к девочке-кукле из первого испытания. Организаторы вряд ли станут повторять «Тише едешь, дальше будешь» в том же виде, но, возможно, игра будет усложнена или переосмыслена.

Кроме того, чем ближе финал, тем сложнее становятся моральные дилеммы, с которыми сталкиваются игроки. В той же сцене нам показывают железнодорожный светофор, которой может намекать на то, что участникам предложат разыграть эксперимент «Проблема вагонетки». Это этическая дилемма, по условиям которой по рельсам мчится вагонетка. Она неизбежно собьет пятерых человек на своем пути. Но рядом есть рычаг, переключающий ее на другой путь, где находится только один человек. Игроки должны будут сделать выбор: не вмешиваться и позволить вагонетке сбить пятерых или сознательно пожертвовать одним человеком ради спасения остальных.

Это испытание идеально вписалось бы в концепцию «Игры в кальмара», где участникам постоянно приходится делать выбор. Оно подчеркивает напряженную борьбу между утилитарным подходом — максимизацией пользы для большинства — и моральными принципами, которые запрещают брать на себя ответственность за чужие жизни.

Или если вернуться к теории о том, что Фронтмен готовит Ги-хуна на роль своего преемника, логично предположить, что он устроит ему персональное этическое испытание. Возможно, ведущий намеренно оставляет Ги-хуна в живых, чтобы тот решал, когда именно остановится мелодия из первого испытания. Таким образом он буквально создаст для Ги-хуна его собственную «проблему вагонетки» и заставит героя определить, кто, по его мнению, достоин жизни, а кто — смерти.

Автор: Кира Голубева