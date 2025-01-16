«Игра в кальмара» и не только: 10 лучших дорам 2024 года

В 2024 году в Южной Корее и Китае вышло много интересных и необычных сериалов — от жестких криминальных историй до самого очаровательного ромкома. Рассказываем, что мы смотрели и вам советуем.

Ли Жун (Чжао Цзиньмай) и Пэй Вэньсюань (Чжан Линхэ) вступили в брак исключительно по политическим причинам. Девушка желала, чтобы отец перестал видеть в ней угрозу для его власти, а юноша хотел утвердиться при дворе и построить стабильную карьеру. В семье не было любви и привязанности, и за 30 лет брака супруги превратились в соперников и врагов, накопив взаимные обиды. Ли Жун умирает, но успевает обвинить в этом мужа, из-за этого Пэй Вэньсюаня убивают в тот же день. После этого Ли Жун и Пэй Вэньсюань неожиданно возвращаются в прошлое, в момент незадолго до свадьбы. И им не остается ничего, кроме как снова пожениться.

Этот сериал стал одним из главных хитов китайского стриминга Youku за 2024 год. Сильная сторона «Великой принцессы» — политические интриги, борьба за власть и любовные треугольники между неоднозначными персонажами. Тандем главных героев покоряет тем, что даже в моменты, когда им хочется поубивать друг друга, они все равно продолжают работать сообща, чтобы выжить в императорском дворце.

Талантливый пластический хирург Ё Чжон-ву (Пак Хён-щик) потерял все, когда его обвинили в смерти пациента. А усердная анестезиолог Нам Ха-ныль (Пак Щин-хе) однажды проснулась и поняла, что отдала всю свою жизнь бесконечной учебе и работе. Они встречаются в сложный жизненный период и становятся поддержкой друг для друга, помогая все перезагрузить.

Это проект — возвращение на экраны знаменитой дорамной актрисы Пак Щин-хэ («Наследники», «Ты прекрасен!», «Пиноккио») после трехлетнего перерыва. Ее героиня сталкивается с выгоранием, синдромом отличницы и депрессией, учится с ними справляться и по-новому выстраивать свою жизнь. А ее экранный партнер, которого сыграл Пак Хён-щик, борется с ПТСР и профессиональным кризисом. Проблемам и переживаниям врачей здесь уделено больше времени, чем медицинским манипуляциям, этим дорама и выделяется на фоне других процедуралов.

Второй сезон неповторимого хита Netflix рассказывает о том, как победитель первых игр Сон Ги-хун (Ли Джон-чжэ) становится одержимым местью организаторам бесчеловечного шоу и возвращается в него, чтобы разрушить систему изнутри.

Продолжение истории о чудовищном классовом неравенстве в Южной Корее было самым ожидаемым азиатским проектом года. Всем было интересно, раскроется ли сюжет с новой стороны или сериал превратился в повторение уже отснятого материала. Уже на следующий день после выхода новых серий (а премьера состоялась 26 декабря 2024 года) огромное число рецензий, высокий рейтинг и продление на третий сезон показали, что «Игра в кальмара» все-таки снова отвоевала себе титул дорамы года. Почитать наше мнение можно тут.

Юрист из корейской глубинки Пэк Хён-у (Ким Су-хён) и богатая наследница Хон Хэ-ин (Ким Джи-вон) влюбляются друг в друга после встречи в офисе. Невзирая на разный социальный статус и косые взгляды окружающих, они все равно решают пожениться. Вот только счастье их оказывается недолгим: кризис в отношениях заставляет героев отдалиться друг от друга. Все меняется, когда Хэ-ин диагностируют рак мозга. Череда тяжелых испытаний напоминает им о том, как сильна любовь.

В центре внимания дорамы — болезнь главной героини с непредсказуемо меняющимися симптомами. В каждой серии они проявляются по-разному, усиливая напряженность сюжета: в одних сценах девушка не может управлять своим телом и оказывается в опасных ситуациях, а в других страдает от амнезии и не узнает близких. При этом она не превращается в вызывающую жалость жертву обстоятельств, а остается холодной, требовательной и властной. Нестандартный подход к сюжету о смертельной болезни и неподражаемая игра актеров сделали дораму хитом. Финальный эпизод заработал рейтинг 24,850% — самый высокий показатель в истории канала tvN среди сериалов.

Сон Хэ-ён (Щин Мин-а) всегда терпит неудачи. Сколько она себя помнит, ей не везло дома, мать не проявляла к ней теплых чувств, отношения с парнями не складывались, да даже с кассиром из круглосуточного супермаркета никогда не ладила. Из-за статуса одиночки она не только теряла льготы, предоставляемые фирмой, но и могла упустить повышение. Чтобы прервать череду жизненных неудач, она решается на фиктивный брак с Ким Джи-уком (Ким Ён-дэ), тем самым кассиром.

Создатели дорамы с фантазией обыгрывают троп «фиктивный брак»: подробно показывают то, как герои решаются на такой ответственный шаг и готовятся к нему исключительно из прагматичного подхода к жизни. И притом что дорама остается легкой и комедийной, в ней поднимается тема еще одной неоднозначной черты корейского общества — предвзятого отношения к одиноким людям и дискриминации по социальному статусу, особенно когда дело касается молодых женщин.

Отец-одиночка воспитывает маленькую дочку Джун-вон (Чон Чхэ-ён), уделяя ей все свободное время. Однажды он решает позаботиться о соседских мальчишках Сан-ха (​​Хван Ин-ёп) и Хэ-чжуне (Пэ Хён-сон), родители которых были слишком заняты и не уделяли им внимания. Трое детей растут вместе и считают друг друга семьей, несмотря на то что не связаны кровными узами.

Эта дорама — корейский ремейк китайского популярного сериала «Во имя семьи» (2020), теплая и душевная история о семье, дружбе и первой любви. Одну из главных ролей — беспризорника Сан-ха — сыграл Хван Ин-ёп («Истинная красота», «Почему она?») — молодой актер, которому чаще всего достаются роли героев второго плана с невзаимной любовью. В этом сериале ему наконец посчастливилось не стать снова третьим колесом.

История о демонице (Пак Щин-хе), которая вынесла ошибочный приговор грешнице. За это король Ада сослал ее в мир людей и вселил в тело судьи, чтобы она наказала десять нераскаявшихся убийц. На своем пути жестокая, желающая только воздать заслуженное возмездие судья встречает детектива Ха До-она (Ким Джэ-ён), который учит ее состраданию и человечности. А учиться этому нельзя — демонам запрещено любить.

Второй раз за год на экране Пак Шин-хе, в этот раз в роли отбывающей наказание демоницы. Ее героиня подходит к делу со всей ответственностью и зачастую наказывает грешников слишком жестоко. Благодаря этому дорама постоянно держит зрителя в напряжении и заставляет делать выбор — радоваться тому, что злодей получил наказание, или сопереживать его судьбе.

Пэк Сок-рю (Чон Со-мин) устала от череды ошибок и хочет начать жизнь с чистого листа. Она бросает все, включая хорошую работу, и возвращается в родной дом. Там она встречает друга детства, Чхве Сын-хэ (Чон Хэ-ин), ставшего одним из самых известных молодых архитекторов Кореи. Сок-рю пытается понять, в каком направлении двигаться дальше, а Сын-хэ — живое воплощение человека, про которого говорят «сын маминой подруги».

В этой дораме нет резких сюжетных поворотов, герои вполне однозначны, а интерес удерживает простой и понятный сюжет «от друзей к возлюбленным». В каком-то смысле эта дорама делает то же самое, что ромкомы Ричарда Кёртиса — помогает отвлечься от повседневной рутины и расслабиться, наблюдая за персонажами без страха за их жизни.

Им Соль (Ким Хе-юн) — преданная фанатка группы Eclipse, а особенно вокалиста Рю Сон-джэ (Пён У-сок). Песни группы были с ней с подросткового возраста и помогли пройти через самые большие жизненные трудности. Но в новогоднюю ночь Им Соль узнает, что Сон-джэ покончил с собой. Убитая горем фанатка с помощью часов любимого айдола попала в прошлое на 15 лет назад и повстречала Сон-джэ, тогда еще старшеклассника. Им Соль намерена приложить все силы, чтобы предотвратить трагедию.

Пожалуй, это самый обсуждаемый корейский ромком последних лет. Он попал во множество топов разных изданий и стал лучшей дорамой 2024 года по версии газеты Times. Критиков и зрителей покорило то, как здесь показано отношение фанатки к айдолу. Им Соль борется за жизнь не просто кумира, а человека, которого она считает своим спасителем. Важность музыки в трудные периоды жизни здесь становится двигателем сюжета, и это поддерживается прекрасным саундтреком: песни для сериала исполнили Пён У-сок, N.Flying, Минни из (G)I-dle, Чонхо из ATEEZ и другие артисты.

Чо Ё-хва (Ли Ха-ни) овдовела в день свадьбы и 15 лет не покидала дом при свете дня. Но по ночам она выходит на улицы города и становится героиней — помогает нуждающимся и спасает беззащитных, применяя боевые искусства. Во время одной из ночных вылазок она встречает старшего офицера Пак Су-хо (Ли Джон-вон), и эта встреча меняет их жизни.

Сердце дорамы — дуэт актрис ​​Ли Ха-ни («Одна женщина», «Вспыльчивый священник») и Пак Сэ-хён («Призрачный дом»), которая сыграла служанку и помощницу главной героини. Это сильные и харизматичные женщины, привыкшие брать все в свои руки и справляться с любыми трудностями. Их приключения, затмевающие любовную линию, помогли дораме стать одним из самых рейтинговых проектов канала MBC и обогнать по популярности выходившую в тот же месяц комедию «Чеболь против детектива».

Автор: Дарья Волнухина, Ксения Прохоренко