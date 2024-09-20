Что смотреть в кино: «Другой человек», «Особенности национальной больницы» и «Жизнь»

Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах. На этой неделе выходят черное драмеди «Другой человек» с Себастианом Стэном в главной роли, продолжение комедийной серии «Особенности национальной больницы», немецкая драма с Берлинале «Жизнь» и российский инди-дебют «Королевство». А в повторном прокате можно посмотреть культовый треш-хоррор «Ужасающий 2».
Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 3 октября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.
Главные премьеры
«Другой человек»
Смесь черной комедии и психологической драмы, которую критики сравнили с работами Вуди Аллена, Чарли Кауфмана и Дэвида Кроненберга. Начинающий нью-йоркский актер Эдвард (Себастиан Стэн, получивший на Берлинале за эту роль «Серебряного медведя»), страдающий от нейрофиброматоза, начинает новую жизнь после удачного экспериментального лечения. Вскоре он узнает, что его соседка-драматург ставит пьесу о его прошлой жизни с актером Освальдом (Адам Пирсон из «Побудь в моей шкуре»), который также болен нейрофиброматозом, но нисколько не стесняется своего лица.
«Тихое место: Азраэль»
В мире, где никто не говорит, община язычников похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Главную роль играет звезда «Я иду искать», «Крик 6» и «Пушек Акимбо» Самара Уивинг, которая окончательно превратилась в одну из главных современных «королев крика». К франшизе «Тихое место» этот хоррор отношения не имеет. Над ним работали режиссер И. Л. Кац («Мелкие преступления») и известный жанровый сценарист Саймон Баррет («Тебе конец!», «Гость», «Ведьма из Блэр: Новая глава»).
«Особенности национальной больницы»
Молодой немец Вернер Мюллер соглашается поработать волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы, чтобы получить медсправку для работы в школе. В течение одного дня иностранец познает загадочную русскую душу. Комедия по сценарию Александра Рогожкина, автора «Особенностей национальной охоты».
«Говорит Земля!»
Эгоистичный шахтер (Антон Филипенко), слышащий голос Земли, спасает человечество от гибели вместе с дерзкой экоактивисткой (Ирина Горбачёва). Сатирический фильм-катастрофа, в котором также снялись Елена Подкаминская и Гоша Куценко. Режиссером выступил Евгений Корчагин (телекомедия «Просто Михалыч», «Война семей»).
«Жизнь»
Старик с деменцией, его больная жена и их непутевые взрослые дети сталкиваются со смертью. Эпичная немецкая трагикомедия Маттиаса Гласнера, получившая «Серебряного медведя» за сценарий на Берлинском кинофестивале. Одну из главных ролей играет Ларс Айдингер из «Матильды» и «Уроков фарси».
«Досье „Черная канарейка“»
Лучшая оперативница ЦРУ Эвери Грейвз (Кейт Бекинсейл) спасает мужа (Руперт Френд), похищенного террористами. 51-летняя звезда «Другого мира» продолжает превращение в женскую версию Лиама Нисона с помощью проектов Amazon (см. также «Красотка на взводе» и «Вдова»). Новый боевик с английской звездой поставил Пьер Морель — режиссер «Заложницы», «13-го района» и «Из Парижа с любовью».
«Агент на уик-энд»
Люк Бессон возвращается к боевикам в духе «Перевозчика» и «Заложницы». Его новый проект в качестве сценариста и продюсера рассказывает о бывших любовниках — спецагенте и перевозчице, которые воссоединяются спустя 15 лет во время опасной миссии в Тайбэе. Главные роли сыграли Люк Эванс («Дракула»), Сон Ган («Тройной форсаж») и Квай Луньмэй («Секрет»).
«Королевство»
Выпускники детского дома арендуют роскошный коттедж, чтобы устроить там настоящий праздник. Когда аренда дома заканчивается, они решают забаррикадироваться в нем от риелтора и полиции. Визуально выверенная драма Татьяны Рахмановой, получившая на фестивале «Маяк» награды за лучший дебют и операторскую работу Алишера Хамидходжаева.
«Кот-призрак Андзу»
После смерти матери и бегства отца маленькая девочка находит неожиданного друга — огромного кота-призрака. Экранизация манги Такаси Имасиро о взрослении, дружбе и летних приключениях. Премьера мультфильма прошла в каннской программе «Двухнедельник режиссеров». Критики хвалят аниме за ламповую анимацию и сравнивают с работами Хаяо Миядзаки и студии Ghibli. Впрочем, многим не понравился третий акт.
«Василиса и хранители времени»
Павел Лунгин, лауреат Каннского кинофестиваля за «Такси-блюз», дебютирует в жанре фэнтези со сказкой о детских травмах и обидах. За некие провинности хранители времени из дальней вселенной отправляют на землю волшебника, где он обретает внучку Василису. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в соцсетях. Чем больше лайков она получает, тем моложе и красивее она становится. Коварная Даша решает во что бы то ни стало завладеть волшебной силой Василисы, чтобы обрести вечную молодость. Василису играет Маша Кошина («Контейнер»), злую блогершу — Дарья Мороз («Содержанки», «Секс. До и после»), а волшебника — Сергей Гармаш («Чебурашка»).
Повторный прокат
«Ужасающий 2»
Вторая часть культовой микробюджетной слэшер-франшизы про клоуна-маньяка Арта, ужасающую смесь Пеннивайза и Фредди Крюгера. Отбитый сиквел обошелся всего в 250 тыс. долларов, а в прокате собрал 15 миллионов! Рейтинг на Rotten Tomatoes далеко не ужасающий для слэшера — аж 86%. Критики жаловались только на слишком большой хронометраж для жанра (138 минут). 10 октября в российский прокат выйдет свежая третья часть.
Спецпоказы, ретроспективы и фестивали
«Глаза без лица» + «Взлетная полоса»
6 октября в 19:00 в кинотеатре «Художественный» (Москва)
Кинотеатр «Художественный» совместно с Французским институтом в России продолжает ретроспективу ключевых картин французского кинематографа XX века. 6 октября зрителей ждет сдвоенный сеанс — культовый хоррор Жоржа Франжю о пересадке лиц «Глаза без лица» и короткометражный сай-фай документалиста Криса Маркера «Взлетная полоса», самый известный фотофильм в истории кино. Первая лента повлияла на работы Джона Карпентера, Педро Альмодовара и Джона Ву, а вторая вдохновила Терри Гиллиама на «12 обезьян».
Подробнее о «Глазах без лица»
«Соединенные Штаты Америки» / «Двадцать сигарет»
2 октября 19:30 и 4 октября в 19:30 в Инженерном корпусе Третьяковской галереи (Москва)
В кинозале Третьяковской галереи пройдет программа «Дни Джеймса Беннинга», в рамках которой покажут две работы знаменитого авангардиста. 2 октября состоится показ «Соединенных Штатов Америки» (2021) — одновременно жуткого и живописного набора природных и рукотворных пейзажей всех американских штатов. А 4 октября зрителей ждут «Двадцать сигарет» (2011) — сборник завораживающих портретов курящих людей.
Всё еще в прокате
«Субстанция»
Феминистский боди-хоррор француженки Корали Фаржа («Выжившая»), получивший приз за сценарий на Каннском кинофестивале в 2024 году. Стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) теряет работу ведущей фитнес-телепрограммы из-за гнусного босса (Деннис Куэйд). После этого женщина вкалывает себе загадочный препарат «Субстанция», который позволяет ей каждую вторую неделю превращаться в пышущую здоровьем молодую красавицу (Маргарет Куолли). Главное условие — другую неделю она обязана проводить в собственном теле.
«Граф Монте-Кристо»
Высокобюджетная экранизация приключенческого романа Александра Дюма от создателей прошлогодней дилогии «Три мушкетера». На Rotten Tomatoes у эпика идеальный рейтинг (100% положительных рецензий), а во Франции он стал хитом проката. Сюжет остался прежним. Молодой моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ) проводит 14 лет в тюрьме замка Иф по ложному обвинению, бежит из заключения, находит сокровище на таинственном острове и возвращается на родину под именем графа Монте-Кристо, чтобы отомстить обидчикам.
«Чума»
Сын безропотного плотника начинает видеть ролевую модель в жестоком соседе, который занимается криминалом. Девятый за семь лет полнометражный фильм автора «Пугала» и «Нелегала» Дмитрия Давыдова, не похожий ни на предыдущие работы режиссера, ни на кино Республики Саха вообще. «Стильное артхаусное, стерильное, совершенно европейское ч/б», — пишет наш постоянный автор Павел Пугачёв.
Купить билеты заранее
«Анора»
Молодая стриптизерша из Бруклина неожиданно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня в спешке вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса с помощниками Гарником и Игорем. Триумфатор Каннского фестиваля от американского инди-режиссера Шона Бэйкера («Мандарин», «Проект „Флорида“», «Красная ракета»), который описывают как «„Рискованный бизнес“ переснятый братьями Сэфди». Главные роли в фильме сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов.
Подробнее о фильме
Автор: Михаил Моркин