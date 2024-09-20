Что смотреть в кино: «Другой человек», «Особенности национальной больницы» и «Жизнь»

Павел Лунгин, лауреат Каннского кинофестиваля за «Такси-блюз», дебютирует в жанре фэнтези со сказкой о детских травмах и обидах. За некие провинности хранители времени из дальней вселенной отправляют на землю волшебника, где он обретает внучку Василису. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в соцсетях. Чем больше лайков она получает, тем моложе и красивее она становится. Коварная Даша решает во что бы то ни стало завладеть волшебной силой Василисы, чтобы обрести вечную молодость. Василису играет Маша Кошина («Контейнер»), злую блогершу — Дарья Мороз («Содержанки», «Секс. До и после»), а волшебника — Сергей Гармаш («Чебурашка»).