Почему Джонни Депп — хороший актер и что нужно, чтобы он сам вспомнил об этом

Депп в роли капитана Джека Воробья прыгает от эксцентрики к драме, от боевика к комедии. Его мультяшный герой на глазах превращается в живого человека. Одновременно расслабленная и напряженная, как у марионетки, рок-н-ролльная пластика и эксцентричная, на грани гримас, мимика ни на секунду не кажутся чрезмерными или немотивированными. Не хочется называть эту работу ролью всей жизни (скорее, хочется верить, что у Деппа еще будут работы подобного масштаба), но, уверены, на обложках будущих киноведческих монографий о Деппе будет красоваться именно кадр из «Пиратов». Однако в 2002-м, когда франшиза только начиналась, выбор Деппа на роль не был столь очевиден. Другими кандидатами были, например, Мэттью Макконахи, Джим Керри и Кристофер Уокен. На тот момент Депп еще не стал актером-бомбой, гарантирующим если не безоговорочный успех в прокате, то хотя бы повышенное внимание к любому фильму с его участием.