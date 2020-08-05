«Жанна Дюбарри»: возвращение Джонни Деппа в образе короля, а король-то полый!

С пылу с жару корреспондент Кинопоиска посмотрел вчера в Каннах фильм, открывший фестиваль, и сегодня докладывает, что эта period drama, нашпигованная французскими звездами и осененная Джонни Деппом в роли Людовика XV, получилась, что называется, «приемлемой».

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

За пару десятилетий до французской революции (которая сыграет роковую роль в жизни некоторых героев, но уже за кадром) простолюдинка Жанна Бекю (Майвенн) поднимается по парижской социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри (Мельвиль Пупо) и маршал Ришелье (Пьер Ришар). С помощью покровителей она добирается до самого верха: на нее обращает внимание немолодой уже, но любвеобильный король Людовик XV (Джонни Депп). Жанна, для проформы выданная замуж за Дюбарри, становится фавориткой монарха, вызывая своим прошлым сложные чувства у придворных и особенно раздражая королевскую семью.

Жанна Дюбарри, как и ее непосредственная предшественница мадам де Помпадур, — персонаж, издавна волновавший умы романтических беллетристов. В кино последнюю любовницу Людовика «После нас хоть потоп» XV играли дивы, начиная с Полы Негри и Долорес дель Рио и заканчивая Азией Ардженто в рок-н-ролльной «Марии-Антуанетте» Софии Копполы. И вот эту роль приметила для себя француженка Майвенн — интересная фигура, красавица, любимица таблоидов в 90-е (в 16 лет она, забеременев, вышла замуж за Люка Бессона), не слишком признанная как актриса, но со временем ставшая весьма успешным режиссером («Полисс», «Мой король»).

Внимание таблоидов ей теперь обеспечит Джонни Депп, для которого это первая кинороль за три насыщенных скандалами года. И первая (что даже странно, учитывая его известные связи с Францией) роль во французском фильме, причем на французском языке. В силу обстоятельств все это выглядит, конечно, не как укрепление дружбы народов, а в мелодраматическом и несколько фарсовом ключе: затюканный на родине артист сбежал на родину либертинажа и даже в соответствующий кинопроект.

Между тем «Жанна» — дорогущая по европейским меркам постановка, снятая непосредственно в Версале — оказалась фильмом в высшей степени респектабельным, ничуть не скандальным. Если не считать скандалом по-голливудски расточительное отношение к деньгам и талантам: у видных артистов вроде Паскаля Греггори и Ноэми Львовски по полторы реплики, а 88-летний Пьер Ришар запоминается секс-сценой, в основном милосердно оставленной за кадром.

Джонни Депп

Ожидание, что картина будет осовремененной в духе той же Копполы версией старомодной коллизии «король и я», быстро развеивается. С точки зрения формы все сверхтрадиционно для костюмной мелодрамы. Мягкий закадровый голос, пересказывающий события, которые мы не успеваем толком рассмотреть (детство и юность Жанны, например), оркестровый саундтрек, академическая работа оператора, которого явно посадили пересматривать «Барри Линдона» (но сравнивать результаты будет, пожалуй, кощунством).

Что же касается содержания, то поначалу есть какие-то намеки на ревизионизм — скажем, внимание к гинекологическому аспекту свободных нравов XVIII века. И, разумеется, по фильму рассыпаны приветы современному зрителю: вот юная Жанна отказывается позировать художнику нагишом, поскольку «это мое тело» (что не мешает ей, впрочем, через сцену оказаться в борделе), вот она шокирует двор, наряжаясь в мужской костюм или привечая чернокожего раба, подаренного ей королем. Словом, нам дают понять, что речь идет о сильной и некоторым образом прогрессивной женщине.

Но, по сути, Майвенн ни на йоту не меняет классическую конструкцию. В принципе этот фильм можно называть «Красотка» в Версале. Девушка из народа, занятая в области, которую потомки изящно нарекут секс-работой, заводит роман с королем. Тот сперва выглядит самовлюбленным плейбоем и букой, но оказывается мужчиной приятным во всех отношениях. Ханжи смотрят на героиню косо, зато она получает апартаменты во дворце. Здесь есть даже архетипичный персонаж застегнутого на все пуговицы, но нежного в душе дворецкого (в «Красотке» это гостиничный менеджер) — королевский секретарь Ля Борд (Бенжамен Лаверн), принимающий все более живое участие в судьбе Дюбарри.

Майвенн и Джонни Депп

По-своему этот нарядный и наивный спектакль, наверное, даже мил, но Майвенн-режиссеру не хватает дыхания: фильм рассыпается на более или менее (чаще менее) занятные исторические анекдоты. А Майвенн-актриса оказывается не вполне, скажем так, способна тащить эту парадоксальную роль. И уж, во всяком случае, ни о какой химии между героями речи не идет. Депп находится в собственном параллельном измерении — напомаженного, вечно погруженного в какие-то тяжелые думы, хотя и не чуждого ребячеству короля, которого вносят в кадр торжественно, как экзотическое животное. У актера хороший французский, но исключительная неразговорчивость и медленная речь Людовика все равно выглядят компромиссом с приглашенной звездой. Если Депп не хочет остаток карьеры играть монархов и людей, переживших инсульт, ему, видимо, придется перейти обратно на родной язык и по возможности в менее нафталиновое кино.