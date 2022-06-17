Где кинематографисты из Голливуда снимают чаще всего? Выбрали 12 локаций — в Нью-Йорке, Москве и Будапеште

Оказывается, в Нью-Йорке так все застроено, что там почти не осталось переулков. Мрачная и обшарпанная аллея Кортленд на Манхэттене может похвастаться множеством старых окон со ставнями, граффити и пожарных лестниц, которые сделают любую сцену неуютной и небезопасной. Там так часто работают съемочные группы, что мэрия города время от времени ставит запрет на съемки по просьбам жителей.

Что снимали: «Черепашки-ниндзя 2» (2016), «Готэм», «Люди в черном 3», «Подпольная империя».