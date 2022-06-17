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Где кинематографисты из Голливуда снимают чаще всего? Выбрали 12 локаций — в Нью-Йорке, Москве и Будапеште

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На YouTube-канале Insider вышло видео, в котором пятеро локейшен-скаутов рассказывают о самых популярных местах для съемок в Нью-Йорке. Мы решили пересказать содержание, добавив к нему любимые локации голливудских кинематографистов в Лондоне, Венеции, Москве и Будапеште.

Виадук на 12-й авеню

Нью-Йорк, США

«Новый Человек-паук»
«Люк Кейдж»
«Джокер»

Виадук на 12-й авеню в Гарлеме — популярная локация в Нью-Йорке, которая нравится кинематографистам из-за своей величественной дуговой формы и каскадно нависающей в кадре металлоконструкции.

Что снимали: «Джокер», «Люк Кейдж», «Новый Человек-паук».

Исправительное учреждение Артура Килла

Нью-Йорк, США

«Оранжевый – хит сезона»
«8 подруг Оушена»
«Сорвиголова»

Исправительное учреждение — это выведенная из эксплуатации тюрьма на Стейтен-Айленде. Здесь есть и колючая проволока, и сторожевая вышка, и настоящие камеры. Благодаря длинным и вместительным коридорам режиссеры смогли ставить здесь сложную хореографию тюремных драк и снимать их одним планом. Кроме того, в тюрьме можно снимать больницу, сэкономив время на обустройство другой локации. Для сериала «Код» парковку учреждения даже замаскировали под Афганистан.

Что снимали: «Оранжевый — хит сезона», «8 подруг Оушена», «Сорвиголова».

Бруклинская верфь

Нью-Йорк, США

«Готэм»
«Джон Уик»

Когда-то в Бруклине располагался промышленный порт, но сейчас его место по большей части занимают высотки и офисные здания. Среди заброшенных доков и складов кинематографисты нашли идеальное место съемок для криминальных сюжетов.

Что снимали: «Готэм», «Джон Уик», «Голубоглазый Микки», «Сорвиголова».

Офис на третьем этаже Бруклинской публичной библиотеки

Нью-Йорк, США

«Светская жизнь»
«Удивительная миссис Мейзел»
«Миллиарды»

Офис стал популярной локацией для сцен деловых конференций и государственных заседаний. Универсальный дизайн дает возможность снимать здесь разные эпохи, а благодаря низкоэтажности операторский цех легко может установить в окнах постоянный свет, позволяющий снимать в любую погоду.

Что снимали: «Миллиарды», «Патерно», «Светская жизнь», «Удивительная миссис Мейзел».

Станция метро «Хойт-стрит — Скермерхорн-стрит»

Нью-Йорк, США

«Опасные пассажиры поезда 123»
«Черепашки-ниндзя»
Клип Майкла Джексона Bad

Станция востребована в кино с середины 1980-х. Все потому, что там есть платформа, которая больше не используется. Из-за этого здесь можно снимать в рабочие часы.

Что снимали: «Поездка в Америку», «Опасные пассажиры поезда 123», «Черепашки-ниндзя» (1990) и клип Майкла Джексона Bad.

Бар Irish Haven

Нью-Йорк, США

«Готэм»
«Адская кухня»
«Отступники»

В баре Irish Haven царит мрачная атмосфера с темными задними комнатами. Заведение сохранило с 1960-х кафельный пол и деревянную отделку. Дартс, бильярд и музыкальный автомат идут в комплекте.

Что снимали: «Готэм», «Адская кухня», «Отступники».

Аллея Кортленд

Нью-Йорк, США

«Готэм»
«Черепашки-ниндзя 2»
«Люди в черном 3»
«Подпольная империя»

Оказывается, в Нью-Йорке так все застроено, что там почти не осталось переулков. Мрачная и обшарпанная аллея Кортленд на Манхэттене может похвастаться множеством старых окон со ставнями, граффити и пожарных лестниц, которые сделают любую сцену неуютной и небезопасной. Там так часто работают съемочные группы, что мэрия города время от времени ставит запрет на съемки по просьбам жителей.

Что снимали: «Черепашки-ниндзя 2» (2016), «Готэм», «Люди в черном 3», «Подпольная империя».

Красная площадь

Москва, Россия

«Изгой»
«Полицейская академия 7: Миссия в Москве»
«Фантом»
«Красная жара»
«Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“»

Красная площадь давно стала главной московской локацией для голливудских проектов. Заезженный, но работающий прием: зрители по всему миру тут же понимают, где происходит действие. Во Франции аналогичную роль выполняет Эйфелева башня, появлявшаяся в десятках студийных блокбастеров.

Что снимали: «Красная жара», «Полицейская академия 7: Миссия в Москве», «Святой», «Изгой», «Фантом», «Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“» (только панорамы города).

Будайская крепость

Будапешт, Венгрия

«Красный воробей»
«Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»

Но Москву снимают обычно не в Москве. Одним из самых популярных дублеров российской столицы стал Будапешт. Например, местная Будайская крепость сыграла Главное разведывательное управление в «Родине». На лестнице этого же здания Иван Данко (Арнольд Шварценеггер) разыскивает наркоторговцев в «Красной жаре». А будапештский Музей изобразительных искусств изображает Большой театр в «Красном воробье».

Что снимали: «Красная жара», «Красный воробей», «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Родина».

Площадь Святого Марка

Венеция, Италия

«Ограбление по-итальянски»
«Талантливый мистер Рипли»
«Инферно»

Площадь появлялась едва ли не во всех фильмах, действие которых разворачивалось в Венеции. Именно здесь находятся собор Святого Марка, Дворец дожей, часовая башня Святого Марка, колонны Святого Марка и Святого Теодора, так что пьяцца стала популярной локацией для «туристических» блокбастеров, для которых важны достопримечательности.

Что снимали: «Ограбление по-итальянски», «Талантливый мистер Рипли», «Инферно», «Казино Рояль», «Человек-паук: Вдали от дома», «Молодость».

Боро-маркет

Лондон, Великобритания

«Гарри Поттер и узник Азкабана»
«Дневник Бриджит Джонс»
«Карты, деньги, два ствола»

Это один из крупнейших и старейших продовольственных рынков в Лондоне. Здания рынка были построены в середине XIX века, а в 1932-м был построен вход, оформленный в стиле ар-деко. Британские кинематографисты снимают тут и криминальные фильмы, и ромкомы, и фэнтези.

Что снимали: «Дневник Бриджит Джонс», «Карты, деньги, два ствола», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Воображариум доктора Парнаса».

Королевская миля

Эдинбург, Шотландия

«Мстители: Война бесконечности»
«Форсаж 9»
«Один день»

Королевская миля — череда улиц в центре Эдинбурга, которая начинается у Эдинбургского замка и спускается вниз к Холирудскому дворцу (общая длина составляет одну шотландскую милю, то есть 1,8 километра). Это одна из главных туристических достопримечательностей столицы, нередко мелькающая в крупных голливудских франшизах. Здесь находятся улицы Каслхилл, Лонмаркет, Хай-стрит и Кэнонгейт, на которых, в свою очередь, располагаются музей иллюзий «Камера-обскура», Шотландский центр наследия, здания Шотландского парламента, Банк Шотландии и многие другие старинные здания национального масштаба.

Что снимали: «Мстители: Война бесконечности», «Форсаж 9», «Облачный атлас», «Один день».

Автор: Михаил Моркин

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