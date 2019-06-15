Что объединяет «Готэм» и «Смурфиков»? Их снимали в самом мрачном переулке Нью-Йорка! Рассказываем об этом месте

Поскольку Кортланд часто показывают в кино, у режиссеров и зрителей сложилось впечатление, что Нью-Йорк — это город мрачных переулков, хотя это не так. В нем всего пять похожих локаций, но съемки в них либо запрещены, либо обходятся слишком дорого (а местные жители и вовсе не замечают их). Специалист по поиску локаций Ник Карр признается, что обычно советует режиссерам, мечтающим снять настоящий темный переулок, ехать в другие регионы, например в Бостон или Филадельфию, где такие места действительно есть, но из-за Кортланда они не всегда его понимают. «Если сказать режиссеру, что Нью-Йорк не город переулков, то на вас посмотрят так, словно у вас две головы и вы не разбираетесь в своей работе», — говорит Карр.