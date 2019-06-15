Что объединяет «Готэм» и «Смурфиков»? Их снимали в самом мрачном переулке Нью-Йорка! Рассказываем об этом месте

На первый взгляд Кортланд кажется обычным неухоженным закоулком. На деле же это место объединяет десятки фильмов и сериалов: именно здесь погибли родители Бэтмена в «Готэме», Леопольд пытался угнаться за псом в «Кейт и Лео», а смурфики искали заклинание, заставляющее луну голубеть. Пытаемся разобраться, почему его так любят кинематографисты.
История самого темного переулка Нью-Йорка
Первые упоминания о Кортланде относятся к XIX веку. Часть переулка, от Уайт-стрит до Канал-стрит, была проложена в 1817 году местными землевладельцами Джоном Джеем, Питером Джеем Манро и Гэрдоном С. Мамфордом. Название переулка выбрали не случайно: Якоб ван Кортландт был успешным торговцем и одним из первых землевладельцев Нью-Йорка, еще он дважды избирался мэром города — в 1710 и 1719 годах.
Переулок Кортланд расположен в Нижнем Манхэттене, в южной части главного острова Нью-Йорка. Тесная улочка соединяет сразу три района: Сохо, Чайна-таун и Трайбеку. Сегодня это самый длинный среди всех переулков города. Он занимает около 160 метров и пересекает несколько больших улиц, включая старейшую Канал-стрит.
В самом начале Кортланд представлял собой мощеный проулок, окруженный новыми жилыми домами, которые возвели на месте бывшей свалки. Он был удобен тем, что сокращал путь по кварталу, и местные жители — в основном это были торговцы, слуги, моряки и иммигранты — могли его не обходить. Здесь же располагалась корсетная фабрика, построенная в 1852 году, и шоурум Джона Генри Бельтера, одного из ведущих дизайнеров мебели в XIX веке.
Важная веха в истории Кортланда — открытие ночного клуба Mudd Club, который занимал помещение на Уайт-стрит с 1978 по 1983 год. Местные жители вспоминают, что в те времена переулок считался опасным местом, поэтому отдыхали здесь только самые бесстрашные. В их числе были герои нью-йоркского андеграунда: Дэвид Боуи, Мадонна, Мик Джаггер, Лу Рид, Патти Смит, The Ramones, Аллен Гинзберг, Уильям Берроуз, Жан-Мишель Баския, Энди Уорхол, Винсент Галло, Амос По и многие другие. После закрытия клуба переулок еще долгое время ассоциировался с рок-звездами.
Сегодня Кортланд выглядит неуютно и даже пугающе, особенно на фоне просторных улиц Нью-Йорка. Темные углы соседствуют с кирпичными стенами, покрытыми сажей, граффити-рисунками и выцветшими рекламными наклейками. На окнах по-прежнему установлены старые штормовые ставни, а вдоль неухоженных фасадов зданий — ржавые пожарные лестницы. Кроме роскошных апартаментов, в зданиях Кортланда есть подпольные точки для азартных игр, секция по настольному теннису, необычный музей, расположенный прямо в грузовом лифте (среди экспонатов — российские часы, продуктовые этикетки и предметы, найденные на дне Тихого океана), а также галантерейные склады, сохранившиеся с начала XX века.
Почему его так часто снимают в кино
Режиссеров особенно привлекает зловещая атмосфера Кортланда. Именно здесь снимали убийство родителей Бэтмена в сериале «Готэм», бой в переулке из «Черепашек-ниндзя 2» и множество других сцен. «Это место лучше всего передает отталкивающую сторону Нью-Йорка», — считает художница-декоратор Реджина Грейвз. Так же думают и местные жители: одни описывают Кортланд как старый и опасный Нью-Йорк, другие называют его кусочком городской истории. По данным на 2019 год, съемки фильмов и сериалов проходят в Кортланде по три-четыре раза в неделю.
Поскольку Кортланд часто показывают в кино, у режиссеров и зрителей сложилось впечатление, что Нью-Йорк — это город мрачных переулков, хотя это не так. В нем всего пять похожих локаций, но съемки в них либо запрещены, либо обходятся слишком дорого (а местные жители и вовсе не замечают их). Специалист по поиску локаций Ник Карр признается, что обычно советует режиссерам, мечтающим снять настоящий темный переулок, ехать в другие регионы, например в Бостон или Филадельфию, где такие места действительно есть, но из-за Кортланда они не всегда его понимают. «Если сказать режиссеру, что Нью-Йорк не город переулков, то на вас посмотрят так, словно у вас две головы и вы не разбираетесь в своей работе», — говорит Карр.
Причина, по которой в Нью-Йорке мало переулков, тоже связана с XIX веком: чтобы в городе было больше недвижимости, землевладельцы предпочитали плотную застройку, которая исключала большие расстояния между домами, в том числе переулки.
Фильмы и сериалы, снятые в Кортланде
Начиная с 1990-х, Кортланд появлялся в десятках фильмов и сериалов. Среди них — проекты Мартина Скорсезе, Вуди Аллена, а также экранизации комиксов.
Несмотря на популярность Кортланда в Голливуде, для жителей Нью-Йорка это всего лишь обычная улочка. Например, Джей Агустин, сотрудник местной клиники, называет ее просто местом для курения, а Ана Картье, охранница из ближайшей школы, признается, что никогда о переулке не слышала.
Авторы: Алексей Дарбинян, Аня Шпильковская, Вера Бирюкова
Фото: Allan Tannenbaum / Getty Images, David Mabe / «Легион-Медиа», Alexkalman / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons, © Mmuseumm, Noam Galai / Getty Images