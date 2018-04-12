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8 подруг Оушена (Ocean's Eight)
Трейлер (дублированный)
1:57
Трейлер (дублированный)12 апреля 2018
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8 подруг Оушена

Ocean's Eight16+
6.5110K
61 рецензия

О фильме

Год производства
2018
Страна
США
Жанр
боевик, триллер, комедия, криминал
слова
Слоган
«Украдут не только ваше внимание»
Режиссер
Гэри Росс
Сценарий
Гэри Росс, Оливия Милч, Джордж Клейтон Джонсон, ...
Продюсер
Диана Альварез, Брюс Берман, Джесси Эрман, ...
Оператор
Эйгил Брилд
Композитор
Дэниэл Пембертон
Художник
Алекс ДиДжерландо, Генри Данн, Ким Дженнингс, ...
Монтаж
Жюльетт Вельфлин
Бюджет
$70 000 000
Сборы в США
$140 218 711
Сборы в мире
+ $157 500 000 = $297 718 711сборы
Сборы в России
$6 613 491
Премьера в Росcии
21 июня 2018«Каро-Премьер»
Премьера в мире
5 июня 2018, ...
Цифровой релиз
22 августа 2018, «Warner Bros.»
Возраст
16+
Рейтинг MPAA
PG-13детям до 13 лет просмотр не желателен
Время
110 мин. / 01:50

В главных ролях

233 актера

Сиквелы и приквелы3

Одиннадцать друзей Оушена
8.1
Одиннадцать друзей Оушена2001, триллер
Двенадцать друзей Оушена
7.7
Двенадцать друзей Оушена2004, триллер
Тринадцать друзей Оушена
7.7
Тринадцать друзей Оушена2007, боевик
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Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни.

Она точно знает, что для него потребуется, – команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель – неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах – в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее.

Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду.

Рейтинг фильма

6.485109 970
IMDb: 6.80180K

Рейтинг кинокритиков в мире

221
99
69%3206.3

В России

14
4
78%18