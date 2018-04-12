Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни.

Она точно знает, что для него потребуется, – команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель – неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах – в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее.

Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду.