Бокс-офис России: «Хеллбой» прижился в России

1. «Хеллбой» (1-я неделя), 145 млн рублей, 499 тысяч зрителей, 28 212 сеансов Пока перезапуск франшизы сложно назвать успешным. Скептически настроенные аналитики предсказывали комиксу около 200 млн рублей в первый уик-энд, но и эта сумма оказалась для фильма недостижимой. Не стоит, впрочем, забывать, что целый ряд факторов изначально играл против фильма. Сам бренд «Хеллбой» даже в свой золотой период, когда он принадлежал Universal, не был кассовым. Вышедший в 2008-м «Хеллбой II: Золотая армия» собрал в СНГ 190 млн рублей. А «Железный человек», первый кинотеатральный проект малоизвестной тогда в России компании Marvel, заработал 223 млн руб! За 11 лет расклад сил, понятно, еще больше изменился. Marvel перешла под крыло Disney и стала выпускать самые популярные кинокомиксы современности. «Хеллбой» же оказался в руках независимой студии Millennium, специализирующейся на «мужском» кино категории Б. Права на прокат фильма в России купила компания Megogo. Самый кассовый их фильм — «Телохранитель киллера» той же студии Millennium (268 млн рублей). Дистрибьютор явно сэкономил на телерекламе и ярких маркетинговых активностях, сосредоточившись на окучивании поклонников кровавого треша в сети.

Но если рассматривать «Хеллбоя» как независимый проект с сильно ограниченной целевой аудиторией, то начало его выступления в нашей стране не покажется таким уж провальным. На старте ему удалось превзойти сборы экшен-хоррора «Обитель зла: Последняя глава» (91 млн рублей). Прошлогодний «Робин Гуд: Начало», работавший примерно на тех же зрителей, собрал немногим больше — 154 млн рублей. Кроме того, Россия — сейчас лучший рынок для фильма Нила Маршалла за пределами США. 2,4 млн долларов после первого уик-энда в СНГ — пятая часть его американской кассы. Для сравнения: «Шазам!» после двух уик-эндов собрал в России менее 10% своего бокс-офиса в США.

2. «Шазам!» (2-я неделя), 129 млн рублей (-61%), 462 тысячи зрителей, 22 549 сеансов Кинокомикс DC в свой второй уик-энд повторил динамику «Аквамена». Тот так же терял около 61% стартовой кассы. Суммарные сборы «Шазама!» после 11 дней проката составили 529 млн рублей. Это больше финального результата «Чудо-женщины» (477 млн рублей). Очевидно, итоговый бокс-офис фильма — около 700—730 млн рублей.

3. «Кладбище домашних животных» (2-я неделя), 87 млн рублей (-55%), 292 тысячи зрителей, 14 269 сеансов

Благодаря умеренному падению новая экранизация романа Стивена Кинга, снятая студией Paramount, достигла соборов 314 млн рублей и вплотную приблизилась к итоговым показателям прошлогоднего хита Paramount «Тихое место» (322 млн рублей). Очевидно, «Кладбище» заработает заметно больше. Кроме того, новому фильму ужасов уже удалось превысить финальные сборы «Телекинеза» (269 млн рублей), еще одной экранизации Кинга.

4. «Домовой» (1-я неделя), 60 млн рублей, 254 тысячи зрителей, 16 175 сеансов

Успешные отечественные сказки в истории новейшего российского проката стартовали с очень разными сборами — от заоблачных 446 млн рублей у «Последнего богатыря» до скромных 25 млн рублей у картины «Дед Мороз. Битва магов». На результат «Богатыря» «Домовой», очевидно, претендовать никак не мог в силу меньшего масштаба, поэтому заработанные картиной 60 млн рублей можно признать хорошим результатом. Хотя нельзя не заметить, что бокс-офис фильма на старте почти в два раза меньше, чем сборы первой недели фильма «Тот еще...» (116 млн рублей с учетом СНГ).

5. «Дамбо» (3-я неделя), 44 млн рублей (-51%), 182 тысячи зрителей, 8810 сеансов За три недели проката «Дамбо» заработал 439 млн рублей. У «Алисы в Зазеркалье», на уровне которой стартовал новый релиз Disney, на аналогичный период в копилке было гораздо больше, 559 млн рублей. Относительно слабый интерес зрителей к новинкам уик-энда позволил «Дамбо» разделить первое место по средней посещаемости с еще четырьмя долгожителями проката — «Кладбищем домашних животных», «Шазамом!», «Балканским рубежом» и «Щенячьим патрулем». Каждый сеанс этих картин в среднем посетило 20 человек. У «Хеллбоя», например, этот показатель равен 17.

6. «Миа и белый лев» (1-я неделя), 13 млн рублей, 49 тысяч зрителей, 2467 сеансов

Французский независимый хит, собравший у себя родине более 10 млн долларов, прекрасно начал работу и в нашей стране. С учетом превью в копилке фильма уже более 18 млн рублей. Это, кстати, больше кассы картины в США, где «Миа» также стартовала на прошлой неделе с результатом 239 тыс. долларов. Заработок этого семейного фильма в России по текущему курсу — 289 тыс. долларов.

7. «Щенячий патруль: Мегащенки» (2-я неделя), 11 млн рублей (-25%), 59 тысяч зрителей, 2828 сеансов Эксперимент с выпуском специального эпизода мультсериала Nickelodeon в кинотеатрах оказался удачным. По итогам 11 дней проката «Мегащенки» заработали 28 млн рублей Этот успех обусловлен внушительной фан-базой дошкольников, небольшим хронометражем (44 минуты), который позволяет кинотеатрам поставить в сетку расписания максимально возможное число сеансов, и низкой ценой билета (185 рублей против 263 рублей в среднем по рынку). Дистрибьютор «Щенячьего патруля» уже объявил, что очередные серии проекта Nickelodeon можно будет увидеть в кинотеатрах в мае и июне.

8. «Потерянное звено» (2-я неделя), 9,8 млн рублей (-37%), 43 тысячи зрителей, 4140 сеансов

Мультфильм студии Laika продолжает свое невыдающееся выступление в нашей стране. После второго уик-энда общая касса проекта составляет 29 млн рублей. Перед нами самый провальный в финансовом отношении мультфильм студии за 14 лет. В 2005-м меньше собирал «Труп невесты» Тима Бёртона (17 млн рублей с учетом СНГ), но он-то шел ограниченным прокатом.

9. «Балканский рубеж» (3-я неделя), 8,6 млн рублей (-59%), 31 тысяча зрителей, 1568 сеансов За три недели проката «Балканскому рубежу» удалось собрать 302 млн рублей. Фильм занимает пятую строчку в списке самых кассовых российских картин 2019 года после «Т-34» (2,3 млрд рублей), «Громкой связи» (547 млн рублей), «Бабушки легкого поведения 2» (457 млн рублей) и «Любовниц» (306 млн рублей). Причем «Любовниц» «Рубеж» должен вот-вот обойти.

10. «Высшее общество» (1-я неделя), 6,9 млн рублей, 15 тысяч зрителей, 983 сеанса