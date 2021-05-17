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Каннский фестиваль объявил программу. В нее вошли фильмы Уэса Андерсона, Серебренникова и Германа-мл.

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Организаторы Каннского фестиваля объявили программу. В этом году на смотре представят следующие картины.

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Полуночные показы

Спецпоказы

Программа «Особый взгляд»

Секция «Каннские премьеры»

74-й Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Председателем жюри станет Спайк Ли.

В 2020 году смотр отменили из-за пандемии коронавируса. До этого Канны отменяли всего один раз — на фоне Второй мировой войны в 1939 году.

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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