Каннский фестиваль объявил программу. В нее вошли фильмы Уэса Андерсона, Серебренникова и Германа-мл.

Организаторы Каннского фестиваля объявили программу. В этом году на смотре представят следующие картины.

Конкурсная программа

Внеконкурсная программа

Полуночные показы

Спецпоказы

Программа «Особый взгляд»

Секция «Каннские премьеры»

74-й Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Председателем жюри станет Спайк Ли.

В 2020 году смотр отменили из-за пандемии коронавируса. До этого Канны отменяли всего один раз — на фоне Второй мировой войны в 1939 году.