Каннский фестиваль объявил программу. В нее вошли фильмы Уэса Андерсона, Серебренникова и Германа-мл.

Организаторы Каннского фестиваля объявили программу. В этом году на смотре представят следующие картины.
Конкурсная программа
- «Аннетт» — фильм открытия фестиваля за авторством Леоса Каракса (его «Корпорация „Святые моторы“» прогремела в Каннах в 2012 году). Мюзикл по сценарию поп-дуэта Sparks расскажет о стендап-комике и оперной певице, у которых рождается дочь с необычным даром. В главных ролях — Адам Драйвер и Марион Котийяр.
- «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» — драмеди Уэса Андерсона о буднях редакции парижской газеты. По традиции режиссер снял в картине своих давних коллег. Среди них — Фрэнсис МакДорманд, Сирша Ронан, Билл Мюррей, Леа Сейду, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон, Тони Револори, Джейсон Шварцман и Маттьё Амальрик. Кроме них, в фильме появятся Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Кристоф Вальц, Бенисио дель Торо и Руперт Френд.
- «Непорочная дева» — эротическая драма Пола Верховена, которую дважды откладывали: вначале из-за операции режиссера, потом на фоне коронавируса. Действие развернется в XVII веке в Италии. Главная героиня — монахиня (ее играет Виржини Эфира), которая страдает от религиозных и эротических видений и вскоре влюбляется в одну из сестер. В картине также появится Шарлотта Рэмплинг.
- «Петровы в гриппе» — новый фильм Кирилла Серебренникова («Лето», «Ученик») по одноименному роману Алексея Сальникова. По сюжету семья автослесаря заболевает гриппом и перестает отличать реальность от болезненных галлюцинаций. Безумный уральский мир населяют Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Владислав Семилетков, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев.
- «Память» — первый фильм тайского мэтра Апитчатпона Вирасетакула, снятый за пределами его родины, в Колумбии. В центре истории — женщина (Тильда Суинтон), которая в ходе путешествия начинает замечать странные звуки и пытается понять их природу.
- «Париж, 13-й район» — драма Жака Одиара («Пророк») о молодом парне и трех девушках, чьи дружеские отношения часто переходят в романтические.
- «День флага» — новый режиссерский проект Шона Пенна о мужчине, который грабит банки и изготавливает фальшивые деньги, чтобы позаботиться о дочери. Кроме самого Пенна, в фильме появятся Майлз Теллер, Джош Бролин, Кэтрин Уинник и Эдди Марсан.
- «Герой» — девятая картина иранского постановщика Асгара Фархади, двукратного лауреата «Оскара» (за «Коммивояжера» и «Развод Надера и Симин»). Сюжет картины держат в секрете.
- Three Floors — фильм Нанни Моретти, обладателя «Золотой пальмовой ветви» за «Комнату сына», о трех семьях, живущих в одном буржуазном кондоминиуме.
- «Разделение» — Катрин Корсини («Репетиция», «Три мира») представит фильм о двух пациентках больницы, которую посреди ночи осаждают уличные демонстранты.
- «Остров Бергмана» — история двух кинематографистов, которые приезжают писать сценарии на шведский остров Форё, где жил и умер Ингмар Бергман. Ленту сняла француженка Миа Хансен-Лёв («Будущее»). В главных ролях — Тим Рот и Миа Васиковска.
- Casablanca Beats — француз марокканского происхождения Набиль Аюш, чьи фильмы «Кони Бога» и «Сильно любимая» уже участвовали в параллельных программах смотра, попал в основной конкурс с историей о молодых хип-хоп-музыкантах из пригорода Касабланки.
- «Купе номер шесть» — Юхо Куосманен («Самый счастливый день в жизни Олли Мяки») снял историю о финской студентке, которая встречает грубоватого русского шахтера (его играет Юра Борисов) в поезде Москва — Мурманск. Фильм стал копродукцией Финляндии, Эстонии, России и Германии.
- «История моей жены» — экранизация романа венгерского писателя Милана Фюшта о капитане, который подозревает свою жену в измене. Ленту поставила Ильдико Эньеди («О теле и душе»), а главные роли сыграли Леа Сейду и Луи Гаррель.
- «Садись за руль моей машины» — драма японца Рюсукэ Хамагути (лауреат Гран-при Берлинале за «Случайность и догадку») о театральном актере и режиссере, чья жена бесследно исчезает.
- Ahed’s Knee — автор нашумевших «Синонимов» Надав Лапид снял картину про израильского режиссера, который борется за свободу слова и демократию в своей стране.
- «Худший человек на свете» — новый фильм Йоакима Триера («Тельма», «Громче, чем бомбы») о женщине, которая пытается наладить карьеру и личную жизнь.
- Les Intranquilles — история пары, в которой мужчина живет с биполярным расстройством. Режиссер — бельгиец Жоаким Лафосс («Частная собственность»).
- «Все прошло хорошо» — экранизация одноименного романа Эмманюэль Бернейм, снятая Франсуа Озоном. В книге писательница рассказывает о парализованном отце, который попросил ее помочь ему уйти из жизни. В фильме появятся Софи Марсо, Шарлотта Рэмплинг и Ханна Шигулла.
- Red Rocket — Шон Бэйкер, постановщик инди-хитов «Проект „Флорида“» и «Мандарин», расскажет о вышедшем в тираж порноактере, который возвращается на родину, в маленький техасский городок, где его никто особо не ждет. В главной роли — звезда сиквелов «Очень страшного кино» Саймон Рекс, который в начале карьеры снимался в фильмах для взрослых.
- Par un Demi Clair Matin — каннский завсегдатай Брюно Дюмон привезет на фестиваль драмеди об известной журналистке, чью жизнь меняет ужасная автокатастрофа. В главных ролях — Леа Сейду, Бланш Гарден и Бенуа Мажимель.
- Nitram — режиссер «Кредо убийцы» и «Макбета» Джастин Курзель поставил триллер о массовом убийстве в тасманском городке Порт-Артур. В 1996 году стрелок Мартин Брайант убил в нем 35 человек.
- Lingui — чадский режиссер Махамат-Салех Харун («Человек, который кричит», «Григри», «Хиссен Хабре») возвращается в Канны с историей о мусульманке, чья 15-летняя дочь решает сделать аборт — процедуру, которая запрещена в стране и осуждается обществом.
- «Титан» — новый фильм француженки Джулии Дюкорно, которая прогремела в 2016 году с каннибальским боди-хоррором «Сырое». Ее вторая работа обещает также быть жанровой и, судя по первому кадру, расскажет о том, как титановые сплавы применяются в медицине.
Внеконкурсная программа
- The Velvet Underground, реж. Тодд Хейнс
- «Тихий омут», реж. Том МакКарти
- In His Lifetime, реж. Эмманюэль Берко
- «Чрезвычайная ситуация», реж. Хан Джэ-рим
- Bac Nord, реж. Седрик Жименес
- «Алина, голос любви», реж. Валери Лемерсье
Полуночные показы
Спецпоказы
- «Черные блокноты», реж. Шломи Элькабец
- Mariner of the mountains, реж. Карим Айнуз
- H6, реж. Yé Yé
- «Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье», реж. Оливер Стоун
- «Бабий Яр. Контекст», реж. Сергей Лозница
- The Year of the Everlasting Storm, реж. Джафар Панахи, Энтони Чэнь, Малик Бут, Лора Пойтрас, Доминга Сотомайор, Дэвид Лоури и Апитчатпон Вирасетакул
Программа «Особый взгляд»
- «Разжимая кулаки», реж. Кира Коваленко
- «После Янга», реж. Когонада
- Prayers for the Stolen, Татьяна Уэсо
- Bonne Mere, Афсиа Эрзи
- «Дело», реж. Алексей Герман-мл.
- Blue Bayou, Джастин Чон
- Commitment Hasan, реж. Hasan Semih
- «Фреда», реж. Жессика Женьес
- «Невиновные», реж. Эскиль Вогт
- La Civil, реж. Теодора Михай
- «Да будет утро», реж. Эран Колирин
- Lamb, реж. Вальдимар Йоханнссон
- Moneyboys, реж. B.C Yi
- Un Monde, реж. Лаура Вандел
- Gaey Wa’r, реж. Na Jiazuo
- «Великая свобода», реж. Себастьян Мейз
- Rehana Maryam Noor, реж. Abdullah Mohammad Saad
- «Женщины плачут», реж. Весела Казакова и Мина Милева
Секция «Каннские премьеры»
- «Корова», реж. Андреа Арнольд
- «Обман», реж. Арно Деплешен
- «Эволюция», реж. Корнел Мундруцо
- Hold Me Tight, реж. Матьё Амальрик
- In Front of Your Face, реж. Хон Сан-су
- Jane by Charlotte, реж. Шарлотта Генсбур
- «Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье», реж. Оливер Стоун
- «Материнское воскресенье», Ева Хассон
- «Музыка, которую никто не слышит», реж. Самюэль Беншетри
- Val, реж. Тинг Пу и Лео Скотт
74-й Каннский фестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Председателем жюри станет Спайк Ли.
В 2020 году смотр отменили из-за пандемии коронавируса. До этого Канны отменяли всего один раз — на фоне Второй мировой войны в 1939 году.
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