Смесь комедии и фантастики, колоритные актеры и ритмичный суперхит — вот за что мы любим «Охотников за привидениями». Однако Дэн Эйкройд, придумавший эту историю и сыгравший одну из главных ролей, поначалу видел фильм совсем иным. В новом видео рассказываем, как «Охотники за привидениями» променяли параллельные вселенные на обычные улицы Нью-Йорка, почему автомобиль Cadillac перекрасили из черного в белый цвет и чем Лизун похож на Джона Белуши.