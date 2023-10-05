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ВидеоКак мы могли потерять «Охотников за привидениями»

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Смесь комедии и фантастики, колоритные актеры и ритмичный суперхит — вот за что мы любим «Охотников за привидениями». Однако Дэн Эйкройд, придумавший эту историю и сыгравший одну из главных ролей, поначалу видел фильм совсем иным. В новом видео рассказываем, как «Охотники за привидениями» променяли параллельные вселенные на обычные улицы Нью-Йорка, почему автомобиль Cadillac перекрасили из черного в белый цвет и чем Лизун похож на Джона Белуши.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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Обаятельные плуты в поисках острых ощущений. Новый сезон самой популярной комедии на Кинопоиске
В главных ролях:Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Милош Бикович, Ирина Пегова, Александр Балуев
Режиссер:Роман Прыгунов
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