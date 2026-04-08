От последнего мирного лета до заморозков холодной войны: история Великой Отечественной в 22 фильмах на Кинопоиске

Самый тяжелый год: партизанская война на оккупированных немцами территориях, первая блокадная зима в Ленинграде, подготовка к битве на Волге. Начало холокоста

Лето 1942 года, оккупированная Белоруссия

Весной 1942 года немцы приступили к ликвидации еврейского гетто в белорусском селе Долгинове. К июню все было кончено, но несколько сотен жителей сумели спрятаться у соседей-белорусов или прибиться к партизанскому отряду «Мститель». В августе его политрук Николай Киселёв выводит всех выживших за линию фронта.

В хите Сергея Урсуляка эта предыстория чуть искажена, фокус как бы невзначай смещен на Минское гетто, откуда бежит герой Марка Эйдельштейна. Однако на месте центральная часть биографии Киселёва — почти самоубийственный марш-бросок на сотни километров по немецким тылам в дружную семью советских народов. Есть и неожиданная для жанра своеобразная эротика, и амбивалентное изображение советской стороны (признаются отдельные перегибы на местах), и маленькие, но мощные роли Сергея Маковецкого и Фёдора Добронравова, и гэг про обрезание и муравейник. Урсуляк долго запрягает: до выхода на маршрут проходит почти полтора часа. Но оставшиеся полтора — довольно увлекательная смесь триллера, мелодрамы и еврейского анекдота.

Осень 1941-го — август 1942-го, блокадный Ленинград

Александр Котт продолжает линию военного кино, начатую «Брестской крепостью». Теперь сериал о другой цитадели — блокадном Ленинграде. Главным героем этой саги, впрочем, становится лицо сугубо гражданское, руководитель Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карл Элиасберг (деликатный Алексей Гуськов), ответственно отказавшийся от эвакуации в тыл.

Элиасберг пытается собрать оркестр для первого исполнения Седьмой симфонии Шостаковича, но настоящая коллизия тут немного в другом: ответственную задачу он выполняет под присмотром и с помощью лютого лейтенанта НКВД Серёгина (дающий Высоцкого Алексей Кравченко), в первой же серии арестовавшего супругу дирижера. Железным кулаком выбивая двери коммуналок, Серёгин путешествует по вымирающему городу в поисках настройщика, исполнителей на английском рожке и прочих недостающих кадров.

Лето-осень 1942 года, Сталинград

Действие фильма начинается летом 1942 года с хаотичным отступлением остатков войск Юго-Западного фронта к Сталинграду и заканчивается всего несколько месяцев спустя, в конце снежной осени, когда только готовится контрнаступление на город. Сценарий по собственной повести «В окопах Сталинграда» (1946), первому образцу того, что потом было названо «лейтенантской прозой», сделал Виктор Некрасов. Он также писал о том, что сама «сложная и поучительная» история создания картины заслуживает отдельного рассказа.

Многое из того, что было напечатано в 1946 году, уже не могло быть показано 10 лет спустя. И все же единственный появляющийся на экране на относительно долгое время высокий чин, начальник штаба полка, выведен в фильме карьеристом, посылающим людей на смерть. Бойцы же, несмотря на многочисленные сценарные переписывания и доделки, призванные смягчить впечатление беспорядочного отступления и усилить «роль партии и правительства», почти до самого финала выглядят не героями, а просто смертельно уставшими людьми. Военному начальству картина крайне не понравилась, зато Иннокентий Смоктуновский (единственный среди исполнителей ветеран войны) писал жене: «Она правдива и кадрами хроникальна. Она о людях, и это страшно приятно, это волнует и трогает».

Осень 1942 года, партизанское движение в Белоруссии

Пока немцы подходят к Волге, белорусские партизаны осенью 1942 года планируют подрыв германских военных эшелонов. Фильм Виктора Турова по повести и сценарию Павла Нилина был снят на «Беларусьфильме», и визуальные референсы у него одновременно московские и польские («Летят журавли» с «Ивановым детством» и «Пепел и алмаз» Анджея Вайды).

Партизаны здесь показаны как лиминальные существа — не только политически и психологически, но и почти физически. Они то ли призраки, то ли неприкаянные души, потерявшиеся между жизнью и смертью. Поэтому мир «Через кладбище» — это не только головокружительно вращающиеся верхушки деревьев из «Летят журавли» и бесконечные болота, как в «Ивановом детстве», но и черные остовы домов, и белые руины балюстрад, и заброшенная церковь, и, конечно, кладбище. Это пограничное состояние ярче всего воплощает даже не главный герой в исполнении Владимира Мартынова, а сухорукий и блаженненький персонаж Игоря Ясуловича на фоне остатков фрески под потустороннюю музыку Андрея Волконского.