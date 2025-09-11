Что смотреть в кино: «Зомби по имени Шон», свежая версия «В августе 44-го» и новый Седрик Клапиш

Трагикомедия умершей в апреле постановщицы, сценаристки и актрисы Натальи Назаровой. В центре сюжета — девушка с пороком сердца и легкой формой ДЦП по имени Яна (Алина Ходжеванова, получившая за эту роль премию «Белый слон»). Она работает в почтовом отделении в Мурманской области и коллекционирует марки, которые полюбила из-за исчезнувшего отца-мореплавателя. Однажды на почту заходит брутальный и болтливый моряк Пётр (Максим Стоянов), и у героев завязываются странные, но искренние отношения. «Заряженная гуманистическим пафосом „Филателия“ умело балансирует между трагическим и комическим, почти не скатываясь до манипуляций. Сцена пикового напряжения непременно сменится какой-нибудь колкой репликой, остроумным диалогом или трогательным эпизодом с участием Стоянова, а мрачноватые пейзажи северных широт украсит сияние сотен светлячков. Здесь найдется место и посиделками в караоке-баре, как у Каурисмяки, и социальному комментарию», — писали мы о триумфаторе фестиваля «Окно в Европу».

