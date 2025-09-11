Что смотреть в кино: «Зомби по имени Шон», свежая версия «В августе 44-го» и новый Седрик Клапиш

Кинопоиск
Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут военная драма «Август» с Сергеем Безруковым, комедия «Цвета времени» про поиск корней, драмеди «Филателия», кинокомикс «Фантом. Ограбление по-итальянски», хорроры «Воображаемый друг» и «Мокрячок Попай». Впервые в российском прокате — культовый комедийный хит Эдгара Райта «Зомби по имени Шон».

Главные премьеры

«Август»

Военный триллер по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» (он же «В августе 44-го») об операции контрразведчиков Смерша против вражеских разведывательно-диверсионных групп в глухих лесах Западной Беларуси. Над экранизацией работали создатели «Любви Советского Союза»: режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев и продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов. В ролях сплошь звезды — от Сергея Безрукова и Никиты Кологривого до Павла Табакова и Эльдара Калимулина. «Это очень современное кино, где важно не только найти внешнего врага, но и отыскать врага в себе самом», — рассказывает о ленте Безруков.

Подробнее о фильме:

«Цвета времени»

Новая трагикомедия Седрика Клапиша о буднях французской мелкой буржуазии. Четверо людей, внезапно узнавших о родстве друг с другом, получают в наследство старый заброшенный дом и решают отследить историю семейства вплоть до конца XIX века. Как раз тогда их прапрабабка Адель Вермийяр (Сюзанн Линдон) покинула родную Нормандию, чтобы построить новую жизнь в Париже. Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале вне конкурса. Среди второстепенных героев ленты — Клод Моне, Надар, Виктор Гюго и Сара Бернар.

«Филателия»

Трагикомедия умершей в апреле постановщицы, сценаристки и актрисы Натальи Назаровой. В центре сюжета — девушка с пороком сердца и легкой формой ДЦП по имени Яна (Алина Ходжеванова, получившая за эту роль премию «Белый слон»). Она работает в почтовом отделении в Мурманской области и коллекционирует марки, которые полюбила из-за исчезнувшего отца-мореплавателя. Однажды на почту заходит брутальный и болтливый моряк Пётр (Максим Стоянов), и у героев завязываются странные, но искренние отношения. «Заряженная гуманистическим пафосом „Филателия“ умело балансирует между трагическим и комическим, почти не скатываясь до манипуляций. Сцена пикового напряжения непременно сменится какой-нибудь колкой репликой, остроумным диалогом или трогательным эпизодом с участием Стоянова, а мрачноватые пейзажи северных широт украсит сияние сотен светлячков. Здесь найдется место и посиделками в караоке-баре, как у Каурисмяки, и социальному комментарию», — писали мы о триумфаторе фестиваля «Окно в Европу».

Подробнее о фильме:

«Фантом. Ограбление по-итальянски»

Второй фильм трилогии братьев Манетти по мотивам знаменитых итальянских комиксов. Первая часть вышла в российский прокат под названием «Дьяволик» в 2022-м. В сиквеле неуловимый и хитроумный вор продолжает охоту за драгоценностями, попадает в ловушку инспектора Гинко и бросает возлюбленную Еву Кант. Дьяволика на этот раз играет Джакомо Джианниотти («Анатомия страсти»), а не Лука Маринелли. В Италии вторая часть серии «Дьяволик: Гинко атакует!» вышла еще в 2022-м, а третья, «Дьяволик: Кто ты?» — годом позже. Одну из второстепенных ролей в фильме сыграла Моника Беллуччи.

Подробнее о фильме:

«Воображаемый друг»

До российского проката добрался прошлогодний хоррор, над которым работали режиссер Джефф Уодлоу («Остров фантазий», «Пипец 2») и продюсер Джейсон Блум. По сюжету плюшевый медведь, в котором живет злой дух, терроризирует семью выросшей девочки, бросившей его в детстве. Критики хоррор-версию «Воображаемых друзей» и «Третьего лишнего» оценили невысоко, но свой бюджет она отбила с легкостью.

«Мокрячок Попай»

Дешевый слэшер про морячка с непропорционально накачанными предплечьями — культового героя американской поп-культуры, права на которого в этом году перешли в общественное достояние. Согласно хоррор-версии, Попай стал жертвой правительственного эксперимента по созданию сверхлюдей и принялся убивать молодежь на территории шпинатного завода. В этом году про персонажа также сняли фильмы ужасов «Месть Попая» и «Разрази меня гром». Рейтинг на IMDb — 3.5 балла.

Перевыпуск

«Зомби по имени Шон»

Культовая зомби-комедия Эдгара Райта в новейшей 4К-реставрации, подготовленной в прошлом году специально к 20-летнему юбилею фильма. Простой продавец электротоваров Шон (Саймон Пегг) вынужден взять себя в руки и стать мужчиной, когда в Великобритании начинается эпидемия зомби-вируса. Нужно спасти маму, убить отчима, помириться с подружкой и обязательно заскочить в любимый паб «Винчестер» с другом-лузером. Вторая режиссерская работа Райта сделала его комедиографом первого эшелона, а Саймона Пегга и Ника Фроста — звездами.

Подробнее о фильме:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

«На посошок»

25 сентября в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

25 сентября в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

1 октября в 20:00 в центре «Зотов» (Москва)

Два немолодых товарища устраивают бархоппинг в окрестностях Венеции, чтобы поговорить по душам и вспомнить бурную молодость. В процессе навязчивые мужики принимаются учить жизни застенчивого студента-архитектора, который попался им на глаза. Второй фильм молодого итальянского автора Франческо Соссаи, показанный в каннском «Особом взгляде» и явно вдохновленный работами Аки Каурисмяки. «Если проникнуться меланхоличными вайбами героев-кидалтов, то просмотр будет напоминать пьяные беседы на кухне в четыре утра. Вроде задушевно, но в какой-то момент становится не по себе», — рассказывал о трагикомедии Никита Демченко. В «Октябре» фильм обсудит со зрителями киновед Всеволод Коршунов. На «Ленфильме» премьеру представит кинокритик Алексей Хромов, а в центре «Зотов» — кинокритик Кирилл Артамонов.

«Как мы говорим»

27 сентября в 17:00 в лектории Музея «Гараж»

Отмечая Международную неделю глухих, Музей «Гараж» проводит спецпоказ гонконгской драмы Адама Вонга о поисках самоопределения внутри сообщества людей с нарушением слуха. В центре cюжета — трое молодых гонконгцев. Вулф вырос в глухой семье и воспринимает жестовый язык и культуру сообщества как неотъемлемую часть себя. Алан продвигает кохлеарные импланты, но сам отказывается терять связь с жестовым языком, демонстрируя сложную гибридную идентичность. Софи испытывает постоянное напряжение из-за необходимости устной коммуникации. После показа состоится дискуссия со сценаристом и драматургом Полиной Синевой, глухим актером и режиссером Алексеем Знаменским и Евангелиной Ливановой, пользовательницей кохлеарных имплантов, ассистенткой режиссеров Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой. Модератор беседы — Люда Лучкова, CODA (слышащий ребенок в семье глухих), руководительница отдела просветительских и инклюзивных проектов Музея современного искусства «Гараж». Фильм демонстрируется на кантонском диалекте китайского языка и гонконгском жестовом языке с русскими субтитрами.

«Магеллан»

28 сентября в 19:00 в Доме культуры «ГЭС-2»

В «ГЭС-2» продолжается Фестиваль обретенных фильмов, зрителям которого показывают новинки со сложной производственной судьбой и классику, годами считавшуюся утерянной. Одной из самых ожидаемых премьер смотра стал исторический эпик филиппинца Лава Диаса — мастера многочасовых черно-белых полотен, который неожиданно для фанатов снял крупнобюджетное цветное кино, которое идет всего 160 минут! Картина рассказывает о последних месяцах жизни португальского мореплавателя Фернана Магеллана (Гаэль Гарсиа Берналь), который погиб на Филиппинах в 1521 году.

«Вместо героизированной биографии человека, совершившего первую кругосветку, Диас предлагает зрителю медитативное исследование колониального насилия и внутренних демонов героя. Режиссер избегает исторических штампов и мифологизации, подчеркивая жестокость и абсурдность самой идеи цивилизации», — писали мы из Канн, где прошла мировая премьера ленты. Одним из ее продюсеров стал прославленный режиссер Альберт Серра («Смерть Людовика XIV», «История моей смерти»), чью документальную работу о корриде «Дни одиночества» также покажут на фестивале. Среди других участников программы — «Тема» Глеба Панфилова, «Безрассудная любовь» Жака Риветта, «Опасное пробуждение» Теда Котчеффа и «Визит, или Воспоминания и признания» Мануэла ди Оливейры.

«Саван»

28 сентября в 17:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

28 сентября в 17:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Элегантная и душераздирающая сай-фай-драма Дэвида Кроненберга о похоронном бизнесе будущего. Венсан Кассель играет вдовца, который совершает небольшую революцию в похоронных услугах и, возможно, оказывается в центре заговора. В ленте канадский классик осмысляет опыт собственного вдовства. Станислав Зельвенский признал «Саван» одним из лучших фильмов Канн-2024 и одним из лучших хорроров прошлого года. «Высокие технологии, телесные эксперименты на грани некрофилии, конспирология — классический для Кроненберга набор обсессий, оформленный в строгих и печальных тонах; заведомо обреченная попытка расшифровать смерть», — писал кинокритик. Помимо Касселя, в картине заняты Дайан Крюгер и Гай Пирс. В Москве картину обсудит кинокритик Марья Судакова, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

Подробнее о фильме:

Всё еще в прокате

«Долгая прогулка»

Экранизация одноименного (первого!) романа Стивена Кинга, получившая 89% «свежести» на Rotten Tomatoes. Действие разворачивается в альтернативных США, где каждый год проходит смертельное состязание. Его участники должны идти без остановок и с постоянной скоростью, пока не останется только один. Многие критики назвали «Долгую прогулку» одной из лучших картин по Кингу и поставили ее в один ряд с «Зеленой милей», «Останься со мной» и «Мизери». В рецензиях авторы отмечают работу режиссера Фрэнсиса Лоуренса («Константин», все сиквелы «Голодных игр») и сценариста ДжейТи Моллнера («Сталкер»), которым удалось сделать действительно мощный и эмоциональный фильм, а также душераздирающую актерскую игру Купера Хоффмана и Дэвида Джонссона.

Подробнее о фильме:

«Ночи Кабирии»

Наивная, добрая и непосредственная секс-работница Кабирия, работающая в одном из самых дешевых районов Рима, мечтает выйти замуж и быть счастливой, однако ей постоянно встречаются только обманщики. Классическая итальянская трагикомедия, которая принесла Федерико Феллини «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а актрисе Джульетте Мазине, жене режиссера — премию Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. Даже спустя почти 70 лет игра Мазины считается эталоном в актерской профессии.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Культовое драмеди Милоша Формана по роману Кена Кизи, ставшее новоголливудским гимном нонконформизму и одновременно главным хитом американского кинопроката в 1975-м (после «Челюстей»). Чтобы избежать принудительных работ, мелкий преступник Рэндл Макмёрфи (Джек Николсон) симулирует невменяемость и попадает в психиатрическую клинику на экспертизу. Там бунтарь вдохновляет других пациентов на бунт против жестокой старшей медсестры Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер). Классика, где также сыграли начинающие актеры Дэнни ДеВито и Кристофер Ллойд, получила пять главных премий «Оскар».

Подробнее о фильме:

Купить билеты заранее

«Горец»

Культовый приключенческий боевик про многовековую войну между бессмертными воинами, которые могут умереть только от обезглавливания. На стороне хороших выступают шотландец Коннор Маклауд (француз Кристофер Ламберт) и египтянин Хуан Санчес Вилья-Лобос Рамирес (шотландец Шон Коннери), а главным злодеем стал варвар Курган (Клэнси Браун). Группа Queen записала для фильма несколько хитов, включая «Princes of the Universe», а за режиссуру отвечал австралиец Рассел Малкэй. В следующем году должен выйти ремейк «Горца» с Генри Кавиллом в главной роли.

«(Не)искусственный интеллект»

После режиссерского дебюта «Своя война. Шторм в пустыне» Алексей Чадов написал, спродюсировал и поставил для студии СТВ семейную фантастику. Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент Женя (Леон Кемстач из «Слова пацана») случайно попадает в испытательный образец новой модели робота A.P.O100L, обладающего собственной волей и разумом. Машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории вместе с парнем внутри. Чадов ради погружения в тему робототехники ездил в Сколтех и новый кластер Бауманки. По словам команды, ИИ даже помог в создании сай-фая.

