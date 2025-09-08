«Долгая прогулка»: злободневная экранизация старинной антиутопии Стивена Кинга

В российский прокат выходит «Долгая прогулка» — очередная экранизация Стивена Кинга, снятая режиссером «Голодных игр» Фрэнсисом Лоуренсом. Депрессивная антимилитаристская антиутопия, написанная более полувека назад, к 2025-му стала еще актуальнее. К тому же это тот редкий случай, когда фильм получился лучше книги.

Марат Шабаев Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

Антиутопическая Америка пережила некую войну и ухнула в очередную экономическую яму. Для поднятия духа нации милитаристский режим изобрел своеобразную забаву — пеший марафон, в котором добровольно участвуют молодые парни. Те, кто идет медленнее пяти километров в час, выбывают из игры (и жизни) после трех предупреждений, а финалист получает огромный денежный приз и исполнение заветного желания.

Долгая прогулка проходит уже в 19-й раз, когда к пешеходам присоединяется добродушный тюфяк Рэймонд Гэррети (Купер Хоффман), у которого есть свои причины участвовать в смертельном марафоне. Следующие дни он и еще полсотни юношей будут стирать ноги в кровь, шутить и терять надежду под жестоким взором Майора (Марк Хэмилл), который едет на бронированной машине в авангарде.

Полку экранизаций Стивена Кинга прибыло — в этом году мы уже смотрели «Обезьяну», «Жизнь Чака», «Институт», а в октябре и ноябре выйдут «Оно: Добро пожаловать в Дерри» (приквел двухчастного хоррора Андреса Мускетти) и «Бегущий человек» Эдгара Райта.

«Долгая прогулка» занимает в списке особое место: это адаптация первого романа писателя, который тот написал еще в 1960-х, когда был первокурсником (правда, опубликована антиутопия была лишь в 1979-м и под псевдонимом Ричард Бахман). Мрачная история, очевидно, вдохновленная войной во Вьетнаме, долгое время оставалась без внимания кинематографистов. Интерес к экранизации в свое время проявляли Джордж Ромеро и Фрэнк Дарабонт, но дальше планов дело не продвигалось. Выход фильма в самый разгар пороховых 2020-х не кажется простым совпадением: история прошла очередной круг, обернулась кровавым фарсом, и теперь «Долгая прогулка», которая еще недавно, в нулевые, казалась устаревшей, снова актуальна.

У раннего романа Кинга есть свои поклонники, однако при всей любви к «королю ужаса» стоит заметить, что это не самое его сильное произведение. Персонажи получились запоминающимися и колоритными, само же действие было несколько занудным. Читать про то, как парни очень долго идут, не очень интересно. Совсем другое дело — смотреть на это.

Марк Хэмилл

Режиссер Фрэнсис Лоуренс набил руку на антиутопиях, сняв все части «Голодных игр», кроме первой, а тут не на шутку разошелся, осваивая рейтинг R. Хотя жанрово «Долгая прогулка» совсем не хоррор, смотреть ее куда тревожнее, чем «Оно»: камера не отворачивается, а напротив, задерживает взгляд, когда очередной юноша падает замертво, разбросав мозги по влажному асфальту. Марш-бросок сквозь унылую захолустную Америку лишен всякой декоративной привлекательности в духе «Игры в кальмара»: участники обделываются на ходу, бредят от изнеможения и стирают ноги до костей. Это даже не натурализм, а чистое torture porn — Китнисс Эвердин и Сон Ги-Хуну такое даже не снилось.

Наблюдать за этим не очень приятно, но все равно оторваться невозможно. Оператор Джо Уиллемс, работавший над теми же «Голодными играми», умудряется находить уникальные ракурсы даже спустя полтора часа и умело держит в фокусе актеров, которые постоянно находятся в движении. Режиссер при этом почти не жульничает, минимально прибегая к флешбэкам. В ход идет фирменная кинговская магия — каждый герой кажется выпуклым. Купер Хоффман снова умело уворачивается от ярлыка непо-беби, а Дэвид Джонсон утверждает свои позиции после запоминающейся роли андроида в «Чужой: Ромул».

Сценарий ДжейТи Моллнера (автор прошлогоднего хоррор-хита «Сталкер») довольно точно отражает дух романа, в частности концентрируется не только на ужасах тоталитаризма, но и на товариществе, которое возникает в озлобленной конкурентной среде: линия дружбы Гэррети и его попутчика-оптимиста Питера МакВриса бережно перенесена из книги на экран и блестяще сыграна молодыми актерами. Именно этот кинговский гуманизм вдохновлял библиотеки и фонды включать оригинальный роман в списки лучших произведений для подростков.

Купер Хоффман и Дэвид Джонссон

Сюрпризы тоже имеются, самым главным становится финал. Авторы экранизации настроены менее оптимистично, чем Кинг, который в своей «Долгой прогулке» напускал тумана, оставлял концовку открытой и уходил в сторону притчи. Фильм заканчивается конкретнее и злее, а последний выстрел оказывается самым жестоким — вместе с ним погибает вера в человечность. Местный Холден Колфилд не ловит никого над пропастью во ржи, а стремительно падает в нее сам.