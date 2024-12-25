Что смотреть в кино: обезьяний байопик Робби Уильямса, российская постапокалиптика и «Щелкунчик» из Большого

Рассказываем о премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. На этой неделе в прокат выходят хулиганский музыкальный байопик «Быть лучше: История Робби Уильямса», российский постапокалиптический экшен «Последний ронин», драма Паоло Соррентино «Партенопа», анимационное фэнтези «Иван-царевич и Серый Волк 6» и документальный фильм «Энди Уорхол. Мечта по-американски». Кроме того, в рамках спецпоказов во многих городах России зрителей ждут прямые трансляции балета «Щелкунчик» из Большого театра и монументальные работы Фрэнсиса Форда Копполы и Ингмара Бергмана.

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Главные премьеры

Хулиганский музыкальный байопик британского поп-певца, где он показан как шимпанзе (его озвучил сам Робби). Фильм расскажет о том, как Уильямс попал в группу Take That, а затем запустил сольную карьеру, в которой были свои взлеты и падения. Песня «Forbidden Road» уже получила номинацию на «Золотой глобус». За режиссуру отвечал автор «Величайшего шоумена» Майкл Грэйси, а за визуальные эффекты — студия Wētā FX, работавшая над франшизой «Планета обезьян». Рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составил 91% — выше, чем у «Рокетмена» с «Богемской рапсодией». Рецензенты отмечают, что музыкант не постеснялся показать неприятные стороны своего характера.

Постапокалиптический боевик про мир будущего, где цивилизация оказалась уничтожена, а главной валютой стали патроны. Преследуемый призраками прошлого одинокий путник Ронин (Юрий Колокольников), странствующий по пустошам в поисках убийцы своего отца, соглашается сопроводить своенравную девочку-подростка Марию (Диана Енакаева) до места, где она родилась. Режиссерский дебют Макса Шишкина, клипмейкера и создателя Telegram-канала «ШишКИНО». В числе референсов постановщик назвал «Хорошего, плохого, злого», «Сталкера», «Мэнди», «Видеть», «Терминатора 2», «Убийцу» и «Старикам тут не место».

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Новая история взросления от итальянца Паоло Соррентино, которую сам режиссер описывает как «любовное письмо Неаполю». В центре сюжета — рожденная прямо в море девушка невероятной красоты (Челесте Далла Порта), которую вожделеют все — от случайных прохожих до ее собственного брата, от босса каморры до кардинала. Гари Олдман заглянул на камео, сыграв американского писателя Джона Чивера. Станислав Зельвенский обещает «бесконечную вереницу кадров невероятной парфюмерной красоты, туманно-поэтические реплики, громоздкие этнографические метафоры и торжество немодного male gaze».

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Иван (Никита Ефремов), Серый Волк (Александр Боярский), Царь-батюшка (Максим Сергеев) и Василиса (Татьяна Бунина) отправляются на выставку чудес со всего сказочного мира, чтобы показать там исполняющую желания Щуку (Константин Бронзит). Однако коварный волшебник похищает волшебную рыбу мечты. Шестую часть анимационной франшизы студии «Мельница» и кинокомпании СТВ позиционируют как «самую сказочную часть серии». За режиссуру отвечали ветераны цикла Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.

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Волшебные сказки об удивительных приключениях Рысенка, Цыпы, Ежика, Санты и других животных и людей со всего света, празднующих Новый год. Французский мультфильм о доброте, вере в чудеса и природе, объединивший шесть женщин-режиссеров из разных стран. Премьера альманаха прошла на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Документальный фильм о том, как мальчишка из бедной семьи русинских иммигрантов превратился в культовую фигуру поп-арта и в законодателя мод. Словацкий режиссер Любомир Сливка для съемок дока отправился в словенское село Миково, откуда родом семья художника. Кроме того, фильм состоит из откровенных интервью, редкой хроники и архивных фото.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

25 декабря в 20:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

31 декабря в 18:00 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

За неделю до выхода в прокат в Санкт-Петербурге и Москве пройдут специальные предпремьерные показы долгожданного magnum opus Фрэнсиса Форда Копполы, который отнял у автора «Апокалипсиса сегодня» и «Крестного отца» более 40 лет жизни и 120 млн долларов, а затем с треском провалился в прокате. Фантастическая притча об архитекторе Цезаре Катилине (Адам Драйвер), лауреате Нобелевской премии и главе могущественного дизайнерского бюро, который хочет создать мегаполис будущего из изобретенного им материала мегалона. В касте — Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишбёрн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Кэтрин Хантер и Дастин Хоффман. На «Ленфильме» «Мегалополис» представит кинокритик Максим Ершов, а в «Пионере» — куратор кинотеатра Виктор Прокофьев. Фильм выходит в прокат 9 января (превью с 2 января).

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30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00 из исторического здания Большого театра в кинотеатрах по всей России пройдут прямые трансляции легендарного новогоднего балета Петра Чайковского в постановке Юрия Григоровича и сценическом оформлении Симона Вирсаладзе. На утреннем представлении 31 декабря за дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.

29 декабря в 16:00 в кинотеатрах «Октябрь» (Москва), «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург), «КАРО 8 Галерея» (Краснодар) и «КАРО 10 Галерея» (Новосибирск)

Трехчасовой magnum opus Ингмара Бергмана, получивший четыре премии «Оскар». Полуавтобиографический эпик рассказывает о юных брате и сестре, чья жизнь становится невыносимой, когда их отец внезапно умирает, а мать принимает предложение строгого епископа и вместе с детьми переезжает в его мрачный дом. Один из любимых фильмов таких режиссеров, как Пон Джун-хо, Арно Деплешен, Акира Куросава и Барри Дженкинс.

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Всё еще в прокате

Домовенок (Сергей Бурунов) сбегает из плена Бабы-яги (Алика Смехова) и попадает в обычную квартиру, где заводит дружбу с девочкой Наташей (София Петрова) и местным ворчливым домовым Нафаней (Гарик Харламов). В это же время Яга перемещается из сказочного мира в реальный, чтобы реализовать свои коварные планы. Полнометражная экранизация одноименной советской сказки детской писательницы Татьяны Александровой. Над проектом работали братья Андреасян. Сиквел семейного фильма уже в работе.

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После внезапной смерти папы римского кардиналы организуют специальное собрание, чтобы выбрать нового главу католической церкви. Сакральным таинством руководит кардинал Томас Лоуренс (Рэйф Файнс), который постепенно узнаёт страшные секреты высшего духовенства. Детективный триллер Эдварда Бергера («На Западном фронте без перемен»), снятый по роману Роберта Харриса («Офицер и шпион», «Призрак»), обещает пошатнуть основы церкви похлеще, чем «Еретик» с Хью Грантом. Помимо Файнса, в ленте играют Стэнли Туччи, Джон Литгоу и Изабелла Росселлини. Критики уже прочат Файнсу долгожданный «Оскар», а сам фильм хвалят за постановку и ругают за глуповатые сюжетные повороты.

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Удалой и горделивый богатырь Финист (Кирилл Зайцев) отправляется в путешествие на Восток вместе с молодой Бабой-ягой (Юлия Пересильд) и Мелехой (Сергей Лавыгин), чтобы осознать важность работы в команде. Приквел и спин-офф фэнтези-трилогии «Последний богатырь», который поставил автор предыдущих фильмов Дмитрий Дьяченко. Ждем летающего свиносокола и верблюда, говорящего голосом Павла Прилучного.

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Стартовая глава франшизы по сказке Александра Волкова. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который уносит Элли и ее собачку Тотошку в страну жевунов. Чтобы вернуться домой, девочка вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски исполняющего желания волшебника. Режиссером выступил Игорь Волошин («Повелитель ветра», «Нирвана»), а в актерский состав вошли Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова и Дмитрий Чеботарёв. Продюсеры уже планируют выпустить сиквел «Злая ведьма» (2027), триквел «Возвращение домой» (2028) и спин-офф об Урфине Джюсе (2029).

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Автор: Михаил Моркин