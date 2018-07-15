Сколько голов у Чуда-юда? Разбираемся в русских сказочных животных

Новая экранизация сказки Ершова «Конек-горбунок» про дружбу, приключения и любовь теперь доступна на КиноПоиск HD. Главный герой Иван хотел всего лишь продать породистых коней на городском рынке, а в итоге сделал головокружительную карьеру от царского спальника до жениха Царь-девицы. И будем честны: всего этого он вряд ли добился бы без своего верного друга Конька-горбунка, который крадет и сказку, и фильм.

Рассказываем про него и других волшебных животных из русских сказок, которые появлялись в кино и неизменно становились нашими любимыми героями независимо от того, добрые они или злые.