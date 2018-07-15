Сколько голов у Чуда-юда? Разбираемся в русских сказочных животных

Новая экранизация сказки Ершова «Конек-горбунок» про дружбу, приключения и любовь теперь доступна на КиноПоиск HD. Главный герой Иван хотел всего лишь продать породистых коней на городском рынке, а в итоге сделал головокружительную карьеру от царского спальника до жениха Царь-девицы. И будем честны: всего этого он вряд ли добился бы без своего верного друга Конька-горбунка, который крадет и сказку, и фильм.
Рассказываем про него и других волшебных животных из русских сказок, которые появлялись в кино и неизменно становились нашими любимыми героями независимо от того, добрые они или злые.
Конек-горбунок
Миниатюрный Конек с большими ушами из сказки Ершова — один из самых ярких волшебных героев. И пусть на вид он не самый красивый и статный конь на свете (еще и с двумя горбами на спине!), это совсем не мешает ему быть очаровательным, умным и добрым.
Горбунок — пример классического волшебного помощника. Говорящий Конек достается Иванушке благодаря белой кобылице, которую тот поймал на пшеничном поле, а затем отпустил. Вместе с Иваном он ловит Жар-птицу, путешествует к Солнцу и Месяцу, спасает Чудо-юдо, добывает со дна океана перстень Царь-девицы. Зная все наперед, Конек дает Ивану мудрые советы, а в финале помогает выжить после купания в трех котлах с кипящей и ледяной водой и отправляет счастливого молодца-удальца под венец с Царь-девицей.
До последней версии сказку экранизировали дважды: Александр Роу в 1941-м поставил игровой фильм, а Иван Иванов-Вано в 1947-м — мультфильм, который в 1975-м переснял с незначительными изменениями.
Жар-птица
Сказочная птица с золотыми и серебряными перьями, из-за ослепительного сияния и жара которых до нее невозможно дотронуться. Эти перья, согласно поверьям, приносят несчастья. Вот и Иванушке-дурачку из «Конька-горбунка» пришлось отправиться в опасное приключение из-за того, что он их добыл.
Пролетев по разным русским сказкам («Иван-царевич и Серый Волк», «Жар-птица и Василиса-царевна», «Об Иване-царевиче и Жар-птице»), ослепительная героиня, конечно же, оказалась и на экране. Сначала она появилась в двух версиях «Конька-горбунка» (1947 и 1975), затем в необычном мультфильме, сделанном в технике живописи по стеклу («Жар-птица», 1984), а также в сказке «После дождичка в четверг» (1985). Одно из последних появлений волшебной птицы в главной роли — в полнометражном мультфильме «Как поймать перо Жар-птицы» (2013). Во всех сюжетах за героиней так или иначе охотились из-за золотых перьев или потому, что она воровала золотые яблоки из царского сада.
Змей Горыныч
Огромный змей из русской былины с неопределенным числом голов — по разным версиям, их от трех до двенадцати. Он умеет летать и извергать пламя, как дракон. Горыныч, согласно своему имени, живет обычно в горах, около огненной реки Смородины, и охраняет Калинов мост, отделяющий мир мертвых от мира живых.
Змей Горыныч чаще выступает в роли отрицательного персонажа. Например, он крадет Василису Прекрасную в одноименном фильме Александра Роу (1939), а в сказке Птушко «Илья Муромец» сражается на стороне орды тугар. Но бывали у него и другие ипостаси. В мультфильме «Ключ» три головы змея ведут между собой бессмысленную дискуссию пародийного характера, в «Доверчивом драконе» он становится очаровательным добрым героем, воспитанным людьми, в «Добрыне Никитиче и Змее Горыныче» и других мультфильмах студии «Мельница» дружит с богатырем и во всем ему помогает.
Коровка
Волшебная корова из русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка» — друг с большой буквы. Маленькой девочке Хаврошечке она досталась в наследство после смерти родителей и перешла с ней жить в чужой дом, где злая мачеха заваливала сироту работой. Но с таким волшебным помощником Хаврошечка могла ни о чем не беспокоиться. Стоило влезть корове в одно ухо и вылезти в другое, все приказания мигом исполнялись. Но мачеха об этом узнала и приказала зарезать корову. После смерти верной помощницы Хаврошечка исполняет ее последний наказ: не ест мясо, а кости закапывает в землю и каждый день поливает. Вскоре на этом месте вырастает яблоня с серебряными ветками, золотыми листьями и наливными яблоками, которыми Хаврошечка угощает проезжавшего мимо богатого молодого человека, а после уезжает вместе с ним из ненавистного дома и живет долго и счастливо.
Корова из этой сказки очень похожа на другого фольклорного персонажа — коня Сивку-Бурку — вещую каурку, которому тоже нужно пролезть через уши, и все желания исполняются. Но из двух этих известных сказок на экран попала только Крошечка-Хаврошечка: в 2007 году она появилась в анимированном мультфильме, а в 1974-м и 2006-м — в кукольных.
Кот Баюн
Гигантский кот, наиболее известный по прологу пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» как кот ученый, который ходит вокруг дуба по цепи и рассказывает сказки. В традиции славянского фольклора кот обладает волшебным голосом, усыпляющим путников. Собственно, глагол «баять», ставший основой для прозвища, означает «говорить» или «убаюкивать». Нежданных гостей, попавших под его колдовство, кот убивает железными когтями. Но тому, кто сумеет поймать его, Баюн верно служит, исцеляя своими рассказами.
Фантастический кот появлялся в сказках Афанасьева и в литературном варианте сказок Алексея Толстого. Так, по сюжету «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» Андрей-стрелок спасается от чар Баюна, надев три железных колпака, бьет его железным, медным и оловянным прутьями и хватает клещами. Только тогда удается присмирить хитрого кота. В анимационных и игровых фильмах кот не всегда выглядит настолько пугающе. Например, в мультфильме «Ивашка из дворца пионеров» Баюн — упитанный котяра, взглядом убивающий все живое, но при этом совсем не страшный. Зато в фильме «Лесная царевна» (2005) Баюн практически не похож на кота и способен привести в ужас любого зрителя.
Серый Волк
Несмотря на устрашающий внешний вид, Серого Волка можно считать положительным героем. Сначала он съедает коня Ивана-царевича, но потом, как честный волшебный зверь, считает своим долгом занять его место: везет героя на себе и помогает мудрыми советами во время поисков Жар-птицы. Серого Волка относят к категории персонажей-перевертышей, так как при необходимости он может превращаться в коня и даже в красивую царевну. Кроме того, у волка есть волшебные силы, с помощью которых он воскрешает убитого завистливыми братьями Ивана.
Появлялся в цикле мультфильмов «Иван-царевич и Серый Волк» от создателей «Богатырей» и, конечно, помогал главному герою. А в 1991 году Галина Баринова сняла одноименный мультфильм по рисункам Ивана Билибина.
Чудо-юдо
У Чуда-юда есть несколько лиц. Огромная, как остров, рыба-кит из сказки Ершова «Конек-горбунок» лежит посреди океана. Несчастная страдает, ведь на ней расположилось целое село. Иванушка с Коньком помогают ей освободиться, рыба-кит в обмен на доброту находит для них перстень, с которым Иванушка возвращается к царю.
Киноверсии Чуда, однако, не такие кровожадные. В анимационном фильме «Чудо-юдо» это очаровательный дракончик, который помогает Ивану разыскать пропавшую царевну Варвару. Есть даже Чудо-юдо Беззаконное в обличье, напоминающем человеческое. Это подводный царь из фильма «Варвара-краса, длинная коса» по мотивам сказки Жуковского с очень длинным названием «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». На вид он кажется вполне безобидным, ради своей красавицы дочки готов на все и грустит, когда она сбегает на землю вместе со своим возлюбленным.
Заяц, лиса, волк и медведь
Героев русских народных сказок условно можно разделить на два типа — хитрецы и простофили. Среди последних наиболее часто встречаются заяц, лиса, волк и медведь — своего рода канонические характеры. Заяц, как правило, труслив, робок, беззащитен. Волк, несмотря на свой грозный вид, глуп и жаден. А медведь ленив, спокоен, добр и простодушен.
А вот лиса хитра, проворна, постоянно ищет выгоду, легко может притворяться слабой и беззащитной, использовать красноречие и обаяние, чтобы достичь желаемого. Волк, заяц и медведь обычно становятся ее жертвами (хотя изредка им удается отомстить).
В сказке «Лиса и волк» (одноименный мультфильм 1958 года) лиса учила доверчивого волка ловить рыбу, опустив в прорубь хвост, и тот в итоге примерз. В «Лисе и медведе» (мультфильм 1975 года) она одурачивает медведя и съедает весь мед, который тот запас на зиму. А в «Лисе и зайце» (мультфильм 1973 года) заяц остается без крыши над головой, когда лиса обманом занимает его лубяную (то есть деревянную) избушку. На помощь зайцу приходят и волк, и медведь, и бык — безрезультатно. Только смелому петуху удается выгнать лису.
Золотая Рыбка
Рыба-волшебница, исполняющая любые желания, родом из сказки Пушкина. По замыслу автора она живет на дне моря-океана, умеет говорить человеческим голосом, мудра, великодушна, терпелива и справедлива. Словом, это классический тип положительного героя со всеми возможными высокими моральными качествами. Такой же рыбка осталась и в знаменитой экранизации «Сказки о рыбаке и рыбке» — мультфильме Михаила Цехановского.
Сказочная героиня появлялась также в былине «Садко» под именем Рыба — золотые перья. Правда, там она не умела говорить и исполнять желания, а просто была трофеем, который гусляр Садко получил от морского царя.
Щука
Как и Золотая Рыбка, щука из народной сказки «По щучьему велению» наделена волшебным даром: она выполняет желания Емели-дурачка за то, что тот ее поймал, а потом отпустил. Тем не менее у щуки есть существенное отличие от рыбки: она не требует ничего взамен и не дает Емеле советы. Заставить ведра с водой идти домой самостоятельно — пожалуйста. Приказать топору нарубить дров — легко. Завоевать любовь царской дочки, выстроить дворец и стать красавцем — легко!
Серебряное Копытце
Козлик из сказки Павла Бажова не совсем типичный персонаж. Для главных героев деда Коковани и маленькой сиротки Даренки он не волшебный помощник и не злодей. Козлик не умеет говорить, ни в кого не превращается, но у него необычные рога и серебряное копытце, которым он высекает из воздуха драгоценные камни. Дед с Даренкой отправляются в лес на поиски Серебряного Копытца, при этом не собираются его ловить, не требуют от него богатства — хотят только посмотреть на чудо. Их мечта исполняется не без помощи находчивой кошки Муренки. И кошка, и Копытце в конце сказки необъяснимым образом исчезают, как и большинство драгоценностей. Но позже там, где скакал козлик, люди все-таки стали находить зеленые камушки — хризолиты.
Сюжет, отдаленно похожий на индийскую сказку про золотую антилопу, на экран переносили лишь однажды — это сделал Геннадий Сокольский в мультфильме 1977 года.
Автор: Екатерина Семенова