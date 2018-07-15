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«Я далеко не подарок. Я твой ангел-хранитель»: Вышел трейлер сказки «Конек-горбунок»

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В сети появился трейлер фильма «Конек-горбунок», в котором знаменитого сказочного персонажа озвучил Павел Деревянко. Новая адаптация произведения Петра Ершова обещает красочные, захватывающие приключения с любимыми персонажами и знакомой историей.

Главный герой — Иван. Не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-горбунок. И теперь Ивану с таким Коньком все по плечу. Да вот только царю, у которого Иван на службе, такие смельчаки как кость в горле. Поэтому дает он Ивану невыполнимые задания: то Жар-птицу поймать, то Чудо-юдо рыбу-кит из плена вызволить, то сосватать за него прекрасную царь-девицу, которая живет на краю земли в ледяных хоромах. Но, только встретив заморскую красавицу, прежним Ваня уже не останется. Влюбился он в красавицу, хотя и знает, что за любовь эту голова с плеч. Однако ведь рядом есть верный товарищ Конек-горбунок, который из любой беды выручит.

Премьера фильма состоится 18 февраля 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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