Что смотреть в кино: «Каникулы», «Любовь Советского Союза» и новый «Профессионал»

Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. На этой неделе в прокат выходит много российского кино: громкая ретромелодрама «Любовь Советского Союза», тихое инди «Каникулы», комедия «В баню!» и док Gipsy. Из зарубежных новинок до залов доберутся боевик с Лиамом Нисоном «Профессионал», комедия с Майклом Китоном «Отец года» и сай-фай с Энтони Маки «Хищные земли». Кроме того, в рамках специальных показов в Москве можно будет увидеть классику Эйзенштейна и Шазелла, а также новое израильское кино.

Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 7 ноября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием фильма. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.

Главные премьеры

Меланхоличная и актуальная мелодрама выпускницы МШК Анны Кузнецовой, получившая год назад главный приз на фестивале «Маяк», наконец-то добралось до кинотеатров. Это история о калужских школьниках из театрального кружка, которые отправляются в осенний Сочи на фестиваль «Россия. Театр. Дети» в сопровождении строгого завуча и инфантильной учительницы. Женщины постепенно находят общий язык, но спектакль то и дело оказывается под угрозой из-за многочисленных несуразностей цензурного толка. Главные роли исполнили Дарья Савельева и Полина Кутепова. Продюсером картины выступила Наталья Дрозд («Фрау», «Купе номер 6»), а креативным продюсером — Борис Хлебников («Снегирь», «Аритмия»). Критики хвалят кино за «блистательную иронию над скрепами нашего общества».

Подробнее о фильме:

Масштабная ретромелодрама о любовном треугольнике между летчиком-героем, писателем и молодой актрисой, которая в 1930-х прославилась во всем СССР и стала любимицей Сталина (его изображает Александр Устюгов, «28 панфиловцев», «Киллер»). Жизнь героев меняется с началом Великой Отечественной войны. Главные роли сыграли Ангелина Стречина, Роман Васильев и Кирилл Кузнецов. Производством занимались Константин Эрнст и Анатолий Максимов, а за режиссуру отвечали Никита Высоцкий и Илья Лебедев (оба работали над «Союзом спасения»). Сценарий написали Сергей Снежкин («Похороните меня за плинтусом», «Убойная сила») и автор шерлокианы Владимир Валуцкий.

Подробнее о фильме и его звездах:

Постапокалиптический триллер в духе «Тихого места». В мире, где почти всех съели смертоносные хищные существа, остатки человечества вынуждены жить в горах. Дело в том, что на высоте ниже 2500 метров можно легко нарваться на монстров. Однако главным героям приходится спуститься ниже, чтобы найти лекарства для больного мальчика. Смельчаков играют Морена Баккарин (Ванесса из «Дэдпула»), Энтони Маки (Сокол из фильмов Marvel) и Мэдди Хассон («Злое»). За режиссуру отвечал Джордж Нолфи («Меняющие реальность»).

Уже десятый боевик с Лиамом Нисоном, снятый с тех пор, как ирландец впервые пообещал завязать с жанром. На этот раз актера затянула в драку история о легендарном гангстере, который хочет посвятить остаток жизни семье, но криминальное прошлое его не отпускает. К предыдущим фильмам под названием «Профессионал» (с Бельмондо, Стэйтемом, Жаном Рено или Киану Ривзом) экшен отношения не имеет. Снял его норвежец Ханс Петтер Муланд, автор триллера «Дурацкое дело нехитрое» и его авторемейка «Снегоуборщик» (тоже с Нисоном). Западные критики оценили «Профессионала» выше «Флешбэка» и «Заложников», но ниже «Пассажира» и «Заложницы». В основном обозреватели хвалят кино за густые нисоновские усищи.

Подробнее о Лиаме Нисоне:

73-й летний Майкл Китон не планирует уходить на пенсию или изображать только Битлджуса с Бэтменом. В новой комедии Холли Мейерс-Шайер («В гостях у Элис») он играет арт-дилера, который вынужден заниматься своими маленькими детьми, когда его молодая жена внезапно ложится в рехаб. На помощь ценителю искусства приходит его беременная взрослая дочь (Мила Кунис), которая его хорошим отцом никогда не считала. Критики называют фильм о запоздалом отцовстве «трогательным», «точным в деталях» и «нежным». На данный момент критический рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составляет 78%, а зрительский — 88%.

Самый кассовый индийский фильм в истории. Спортивная драма про чемпиона Индии по борьбе Махавира Сингха Пхогата, который решает превратить своих дочерей Гиту Пхогат и Бабиту Кумари в настоящих спортсменок мирового масштаба. Лента получила четыре премии Filmfare Awards и заняла 127-е место в списке величайших фильмов в истории по версии IMDb (между «Таксистом» и «Бэтмен: Начало»).

Подробнее о кинематографе Индии:

Прораб Иван Плотников — настоящий терпила, и эта черта характера его жизнь только усложняет. Однако его привычка держаться оказывается талантом, когда мужик попадает на чемпионат России по бане. На соревновании жароустойчивость поможет Плотникову поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за миллион рублей. Духоподъемная комедия с Михаилом Тройником, Юлией Александровой и Юрием Ицковым, которая должна помочь зрителям меньше париться.

Криминальные супруги Кошкины (Анна Уколова и Алексей Шевченков) решают ограбить особняк, где реквизитор Морозов (Марк Богатырёв) договорился не только снимать кино, но и отпраздновать Новый год с семьей. Пробравшись внутрь, горе-преступники берут в заложники смышленых морозовских детей, которых оставили дома в наказание за ссору. Новогодняя комедия а-ля «Один дома». Символ праздничного кино Дмитрий Нагиев на месте в роли кинозвезды, играющей крутого гангстера.

Еще одна семейная комедия с околокриминальным сюжетом. С помощью дочери неудачливый писатель пытается не упасть в грязь лицом, когда его жену-антикварщицу решает увести ее бывший возлюбленный. Тем временем жадные бандиты охотятся за дорогущим кольцом древнеегипетской царицы Нефертити, которое оказалось у собачки семейства. Главные роли сыграли Глюкоза, Антон Богданов, Константин Крюков и Дмитрий Хрусталёв.

Дебютный документальный фильм Айсель Назарли о культуре и традициях рома. Главный герой — модный и успешный рэпер Andro, который вынужден ежедневно бороться с ярлыками и устоями, навязанными обществом. Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы «Док индустрия» Beat Film Festival.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

9 ноября в 19:00 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

9 ноября в 19:00 в кинотеатре «Формула Кино Аура» (Новосибирск)

9 ноября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» (Пермь)

С 7 по 10 ноября в Москве, Новосибирске и Перми пройдет 21-й Фестиваль израильского кино. В его программу вошла детективная драма «Трасса 65», получившая Гран-при смотра полицейских триллеров Reims Polar во Франции. Фильм рассказывает о прямолинейной следовательнице из Тель-Авива, которая переводится в тихий жаркий городок Афула, где мало что происходит. Там скучающая полицейская начинает расследовать исчезновение вдовы военнослужащего, которую почему-то никто не ищет. Израильские критики пишут, что «Трасса 65» «достойно выглядит на фоне любых голливудских триллеров, мрачных европейских драм или стильных южнокорейских хорроров».

Подробнее об израильском кино:

Ищите билеты на сайте кинотеатра

9 ноября 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

В рамках киноклуба «Мосфильм» покажут вторую часть эпика Сергея Эйзенштейна, рассказывающую о борьбе жесткого царя Ивана Грозного с боярами-заговорщиками. Фильм об опричнине был снят во время ВОВ, но вышел на экраны уже после смерти Сталина, который увидел в нем параллели с собственным правлением. После сеанса писатель и литературовед Евгений Жаринов и культуролог Николай Жаринов обсудят художественные приемы и источники вдохновения режиссера, а также смыслы, заложенные им в ленту.

Подробнее о фильме:

9 ноября 18:00 в лектории музея «Гараж» (Москва)

Культовая музыкальная драма о токсичных отношениях одаренного джазового барабанщика и его тирана-наставника, которая превратила Дэмьена Шазелла в звезду режиссуры и принесла заслуженный «Оскар» Дж. К. Симмонсу. Вероятно, главный фильм фестиваля «Сандэнс» в этом веке. Демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Подробнее о фильме:

Всё еще в прокате

Феминистский боди-хоррор француженки Корали Фаржа («Выжившая»), получивший приз за сценарий на Каннском кинофестивале в 2024 году. Стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) теряет работу ведущей фитнес-телепрограммы из-за гнусного босса (Деннис Куэйд). После этого женщина вкалывает себе загадочный препарат «Субстанция», который позволяет ей каждую вторую неделю превращаться в пышущую здоровьем молодую красавицу (Маргарет Куолли). Главное условие — другую неделю она обязана проводить в собственном теле. На днях «Субстанция» вошла в тройку самых кассовых зарубежных фильмов, вышедших в российском прокате с начала этого года.

Подробнее о фильме:

Высокобюджетная экранизация приключенческого романа Александра Дюма от создателей прошлогодней дилогии «Три мушкетера» — самый кассовый зарубежный фильм года в российском прокате. Сюжет остался прежним. Молодой моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ) проводит 14 лет в тюрьме замка Иф по ложному обвинению, бежит из заключения, находит сокровище на таинственном острове и возвращается на родину под именем графа Монте-Кристо, чтобы отомстить обидчикам. На Rotten Tomatoes у эпика идеальный рейтинг (100% положительных рецензий).

Подробнее о фильме:

Купить билеты заранее

Молодой бизнесмен Дональд Трамп торгует нью-йоркской недвижимостью в 1970-х с помощью скандального адвоката Роя Кона. Байопик 45-го президента США с Себастианом Стэном и Джереми Стронгом. Представители Трампа пообещали засудить продюсеров.

Подробнее о фильме:

Классика Бернардо Бертолуччи по роману Альберто Моравиа о фашизме и причинах, по которым поколение отца режиссера сотрудничало с режимом Муссолини. По сюжету работающий на фашистов аристократ Марчелло Клеричи (Жан-Луи Трентиньян) получает задание убить профессора-антифашиста, но влюбляется в его дочь.

Подробнее о режиссере:

Автор: Михаил Моркин