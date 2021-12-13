«Стивен Сигал, избавься от хвостика и похудей малек!»: Лиам Нисон — о конкурентах и любви к дракам

— Ставил! И три-четыре года назад я его уже перешагнул. На самом деле, все зависит от типа экшена. Драки, которые мы придумываем с Марком, не годятся для 30-летнего актера и отражают мой возраст. У меня колени уже болят, когда встаешь после падения. В этом году у меня запланировано еще два боевика, а там посмотрим. Жаль, что в Голливуде ограничены карьеры актрис. Сначала они находятся в центре внимания, но быстро пропадают, когда как раз начинают становиться интереснее как в человеческом, так и в актерском плане.