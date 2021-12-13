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Интервью

«Стивен Сигал, избавься от хвостика и похудей малек!»: Лиам Нисон — о конкурентах и любви к дракам

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23 февраля выходит очередной боевик с Лиамом Нисоном «Игра теней» — третья совместная работа ирландского актера с режиссером и сценаристом Марком Уильямсом после «Заступника» и «Честного вора». На сей раз герой Нисона — внештатный агент ФБР, который выполняет разные поручения Бюро, требующие взлома с проникновением или применения физической силы. Когда он узнает о правительственном заговоре, из-за которого погибают невинные граждане, то решает восстать против своих работодателей. Михаил Моркин пообщался с актером и узнал, как долго тот планирует оставаться в экшене, как работает с постановщиком боевых сцен и есть ли у него лимит на экшен-роли.

— «Игра теней» была одним из первых фильмов, снятых в Австралии во время пандемии. Как вы провели локдаун?

— В отеле в Сиднее. У меня были Kindle, iPad с кучей фильмов, небольшой личный спортзал в спальне и балкон, на котором я мог получать витамин D. Люди в масках и перчатках приносили мне свежеиспеченный хлеб и сконы. Это был рай, серьезно! Я писал кипятком от радости, даже жалко было уезжать!

— Сценарий «Игры теней» написал бывший прокурор из Министерства юстиции США Ник Мэй. Стоит ли беспокоиться, что история в фильме правдива?

— Да, Ник работал в администрации Обамы, но я узнал об этом уже после съемок.

Думаю, сейчас всем надо беспокоиться. Давайте начистоту: в мире происходит п****ц.

Наш фильм рассказывает о том, что правительство постоянно проворачивает разные темные делишки. Мой герой — часть этой машины, и он не сразу понимает это. Он более 20 лет проработал на плохих людей. Положительный ли он? Думаю, мир не делится на черное и белое, всё всегда в серых тонах. Это и привлекло меня в герое и сценарии.

«Игра теней»

— Главный злодей в вашем фильме считает, что люди предпочитают жить в незнании.

— Я вырос во время Смуты в Ирландии и своими глазами наблюдал, как люди не хотят видеть, слышать и говорить. Это приводит к очень неприятным ситуациям и дает возможность лидерам преследовать собственные интересы.

— В 1990–2000-х злодеи в боевиках были со Среднего Востока, а в «Игре теней» угроза исходит от белых супремасистов и правительства.

— Думаю, это отражает ситуацию по всему миру. В Америке проблема белого национализма и расизма точно пугает. В «Бандах Нью-Йорка» Мартин Скорсезе поднимал эту тему. Тысячи ирландцев эмигрировали в США в так называемых кораблях-гробах, пытаясь сбежать от Великого голода. В Бостоне и Нью-Йорке с ними обращались как с мусором и недолюдьми. Сейчас похожие вещи происходят на границах с Мексикой. Страшно представить, в каких условиях оказываются люди, которые пытаются сбежать от насилия и дискриминации в родной стране. С ними обращаются как с террористами. Это меня неимоверно расстраивает и злит. «Игра теней» не политическое высказывание, а развлечение для людей после тяжелого рабочего дня. Но фильм действительно показывает пальцем на государственные организации, которые действуют аморально.

— Вы сами выполняете трюки?

— Если вы имеете в виду драки, то да, люблю драться в кино. Хореография драк похожа на хореографию танца, и для меня это отличное актерское упражнение. Когда смотришь фильм, кажется, что актеры дерутся впервые, а на самом деле за этими кадрами стоят долгие репетиции.

Я уже 25 фильмов сделал с постановщиком драк Марком Ванселоу, который прыгает в окна вместо меня. Я не Том Круз и не рискнул бы сам это делать.

Я не из тех, кто хочет лететь на самолете в космос. Вообще, я против того, чтобы актеры сами исполняли трюки, потому что для этого есть специально обученные профессионалы.

«Игра теней»

— Вы стабильно делаете три-четыре фильма в год. Что заставляет вас так много работать?

— Думаю, что надо ковать железо, пока горячо. В июне мне стукнет 70, но мне все еще предлагают сценарии боевиков. Я ведь в относительно хорошей форме — почему бы и нет? За последний год я снялся в Болгарии в боевике «Флешбэк» о киллере с ранними проявлениями Альцгеймера — хороший получился боевик, на самом деле! Затем в Берлине сыграл в триллере «Возмездие». А перед Рождеством закончил съемки у Нила Джордана в экранизации детектива Реймонда Чандлера про частного сыщика Филипа Марлоу. Я люблю работать. Я же все-таки не детей учу, не ямы копаю или в шахте работаю. Я самым удачливый мужик в мире, правда.

— А вы сами себе возрастной лимит не ставили? Со времен «Заложницы» в вашей фильмографии появилось более 15 боевиков. До скольки лет планируете оставаться в жанре?

— Ставил! И три-четыре года назад я его уже перешагнул. На самом деле, все зависит от типа экшена. Драки, которые мы придумываем с Марком, не годятся для 30-летнего актера и отражают мой возраст. У меня колени уже болят, когда встаешь после падения. В этом году у меня запланировано еще два боевика, а там посмотрим. Жаль, что в Голливуде ограничены карьеры актрис. Сначала они находятся в центре внимания, но быстро пропадают, когда как раз начинают становиться интереснее как в человеческом, так и в актерском плане.

«Игра теней»

— В некотором смысле вы заняли нишу Сталлоне, Шварценеггера и Уиллиса. Вы от них никакого фидбэка не получали? Вот Стивен Сигал, например, вам явно завидует.

— Нет. Хотя много лет назад я встретил Сильвестра в спортзале в Торонто. Меня очень впечатлили его физические данные. Надо сказать, что в молодости я был в восторге от первого «Рокки». Я ж большой фанат бокса и сам был боксером-любителем. С Арнольдом я не знаком. А что касается Стивена… Слышал, что он сказал, что я не умею драться. Ну что тут ответить? Прости, Стивен! Сначала избавься от хвостика и похудей малек!

Автор: Михаил Моркин

Фото: Zero Gravity Management / Album / «Легион-Медиа»

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