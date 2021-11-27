Аарон Соркин: «Я хочу, чтобы каждый, кто работает на съемочной площадке, приходил туда с радостью»

В конце декабря на стриминге Amazon Prime Video вышел новый фильм Аарона Соркина «В роли Рикардо». Это биографическая драма, в которой Николь Кидман и Хавьер Бардем сыграли главных звезд послевоенного американского телевидения Люсиль Болл и ее супруга, актера и продюсера Дези Арназа. Вместе они снимались в роли супругов Люси и Рики Рикардо в самом успешном американском ситкоме «Я люблю Люси». Важные события из жизни этой пары Соркин уместил в жесткие временные рамки одной недели — именно столько снимался каждый эпизод шоу.

В начале этого года «В роли Рикардо» ворвался в наградную гонку: за свою работу Кидман получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса (у Бардема и Соркина-сценариста были номинации). Специально для Кинопоиска Юлия Лоло поговорила с режиссером о том, почему он любит сжатые формы, как выбрал актеров для сериала и есть ли у него свои режиссерские секреты.

— Всего за неделю экранного времени вы смогли нарисовать портрет этой семейной пары и одновременно достаточно подробно рассказать о двух актерских карьерах. Как вы пришли к такой сюжетной форме?

— Начну с того, что мне потребовалось 18 месяцев, чтобы согласиться на этот проект. После того как продюсер Тодд Блэк спросил меня, не хочу ли я снять фильм об отношениях между Люсиль Болл и Дези Арназом, я полтора года пытался найти форму, которая подошла бы для такой истории. Мне действительно нравится формат сжатых пространств и временных отрезков. Знаете, говорят, когда приносишь домой щенка, его вольер должен быть достаточно просторным, чтобы он мог в нем развернуться, но не более того, так как небольшое пространство помогает собакам чувствовать себя комфортно. В этом смысле я могу сравнить себя с этими маленькими чудесными созданиями. Так мне пришла в голову идея, что эта история должна развиваться строго в течение семи съемочных дней сериала «Я люблю Люси», начиная с читки сценария в понедельник и заканчивая записью эфира в пятницу. В качестве основных вех я выделил три главных события: так называемую красную угрозу (когда Люсиль Болл обвиняют в том, что она состояла в коммунистической партии), беременность Люсиль и появление ее супруга Дези на обложке журнала Confidential с другой женщиной. Все то, о чем мы рассказываем в фильме, происходило на самом деле, но, конечно, не в течение одной недели.

Дези Арназ и Люсиль Болл, 1950 год

Для меня было важно с самого начала объяснить зрителям масштаб шоу «Я люблю Люси». Каждый понедельник, когда выходила новая серия этого проекта, происходил своего рода еженедельный Супербоул: 60 миллионов зрителей — такое колоссальное количество людей смотрело этот ситком. И если бы Люсиль Болл признали коммунисткой и отменили шоу, то карьерам супругов пришел бы конец. Настолько все это было серьезно!

— Вы знали об этих событиях до того, как приступили к работе над проектом? И были ли вы поклонником Люсиль Болл?

— Я бы сказал, что был ее пассивным фанатом. Я вырос в Америке, и, если у вас есть глаза и уши, вы не можете не знать о сериале «Я люблю Люси». Но я помню, как однажды заболел и не пошел в школу и, оставшись дома, посмотрел четыре эпизода подряд. Только работая над сценарием «В роли Рикардо», я понял, что в семейную жизнь Люсиль было погружено огромное количество людей, которые с большим трудом отделяли вымышленных персонажей от реальных Люси и Дези. Мне захотелось показать героев с незнакомой нам стороны, объяснить, что у них было очень мало общего с их экранными альтер эго. Они даже выглядели иначе в реальной жизни. Помню, как на одной из наших встреч их дочь Люси Арназ, которая выступила сопродюсером проекта, сказала мне: «Вы можете снять перчатки с моей матери. Она была непростым человеком, и вы должны написать об этом». Для меня это разрешение имело огромное значение.

Я, кстати, когда начал работать над сценарием «В роли Рикардо», еще не знал, что буду его снимать. Да, я снял три последних фильма по своим же сценариям, но ни разу еще не писал сценарий, заранее зная, что буду снимать по нему кино. Эта новость всегда становится сюрпризом в самом финале работы.

— Ну, теперь-то вы готовы к тому, что будете сами снимать все свои следующие проекты?

С Николь Кидман на съемках фильма «В роли Рикардо»

— Я все еще продолжаю хотеть работать с великими режиссерами. Мне довелось работать с Дэвидом Финчером, и я бы хотел это повторить. Но и самому снимать мне очень нравится, так что пока не планирую прекращать.

— Сериал «Я люблю Люси» был революционным. Вам удалось узнать что-то новое о производстве телевизионного контента в 1950-е годы?

— Сначала это было сложно. Я пытался найти людей, которые могли бы мне рассказать, что представляла из себя съемочная неделя этого проекта. К сожалению, в живых не осталось ни одного свидетеля, поэтому мне пришлось прочесть колоссальное количество материалов. Я узнал, к примеру, что Дези Арназ привлек к работе над сериалом очень известного оператора Карла Фройнда и придумал с ним формат получасового шоу, которое снималось несколькими камерами одновременно. Эта система позволяла им снимать что угодно. Продюсеры хотели снимать шоу в Нью-Йорке, потому что, в какой бы часовой зоне ни снимался проект, финальная копия всегда оказывалась плохого качества. Дело в том, что тогда все снималось на кинескоп, и любая копия была мутная и с полосами на экране. И зрителей на Восточном побережье было больше, чем на Западном. Но Люси и Дези хотели снимать не на Восточном, а на Западном побережье, в Лос-Анджелесе. И поэтому им пришлось найти способ, чтобы технически улучшить качество картинки.

Соркин рассказывает об очень сложной системе телепроизводства тех времен. Большинство телешоу транслировалось напрямую из Нью-Йорка для жителей Восточного и Средне-Западного побережья, а жители Западного побережья могли смотреть прямые трансляции только через кинескоп. Поскольку он не мог обеспечить немедленную ретрансляцию, показ задерживался на неделю, а качество копии было ужасным. Пилот «Я люблю Люси» был разработан для кинескопа, но затем Люсиль и Дези настояли на съемках из Голливуда, поскольку ждали первенца и решили остаться в Лос-Анджелесе. Супруги стали продюсерами шоу, и, чтобы улучшить качество съемки и, соответственно, копии, Арназ, Фройнд и шоураннер Джесс Оппенхаймер разработали систему равномерного освещения студии, съемки на три камеры и перед живой аудиторией (до этого в подобных ситкомах использовался закадровый смех). Благодаря этому аудитория в павильоне могла не просматривать одну и ту же сцену шоу по несколько раз (все нужные ракурсы снимались одновременно), картинка получалась четче, а живая реакция придавала сериалу ощущение подлинности.

— А по какому принципу вы снимали фильм внутри фильма?

Николь Кидман и Хавьер Бардем

— Самым важным для нас было показать, как Люсиль прокручивает в своем сознании каждую сцену из «Я люблю Люси», чтобы зрители могли представить себе, каким гроссмейстером комедии она была. Люсиль умела просчитывать на 12 ходов вперед, и, будь то читка сценария или питчинг в комнате сценаристов, она всегда представляла, как это все будет выглядеть в пятницу на экране. Сработает ли та или иная шутка? Что действительно необходимо для сцены? Конечно, из-за того, что мы снимали фрагменты самого сериала на цифру, визуально он отличается от того ситкома, который выходил в 1952 году.

— Как вы работали над визуальной составляющей проекта?

— Моя сильная сторона как режиссера заключается в том, что я прекрасно знаю свои слабые стороны. И я приглашаю в свою команду людей, которые могут компенсировать мои слабости. За все 25 лет, что я занимаюсь кино, я так и не выучил нужную терминологию. Как я с этим справляюсь? Ответ прост: Джефф Кроненвет, Джон Хатмэн и Сьюзэн Лайолл. Джефф — наш оператор, Джон — художник, который создал вселенную проекта, а Сьюзэн придумала костюмы. К слову, Джона я пригласил потому, что именно он создавал декорации для фильма «Телевикторина» о самом популярном шоу на американском телевидении в конце 1950-х годов, а мне очень хотелось перенести атмосферу нью-йоркской студии NBC в стиле ар-деко в Лос-Анджелес, где и происходит действие нашего фильма.

— Что для вас было главным при выборе актеров на главные роли?

— Я искал актеров не на роли Люси и Рики Рикардо, мне нужны были актеры, которые сыграли бы Люсиль Болл и Дези Арназа. Мне хотелось, чтобы Николь воплотила драматическую актрису мирового класса с обостренным чувством юмора. А Хавьер должен был сыграть парня, в которого невозможно не влюбиться — невероятно харизматичного, невероятно теплого!

Хавьер Бардем

— Вы предпочитаете репетировать с актерами заранее?

— Для меня повторение и репетиции имеют огромное значение. В театре перед премьерой актеры репетируют любой спектакль в течение нескольких недель, затем у них есть несколько технических прогонов, когда репетиция спектакля проходит снова и снова, но уже в присутствии зрителей. Сценарий фильма зачастую требует правок, так же как и театральная пьеса. Но поскольку текста в сценарии много, мне хотелось, чтобы актеры не просто заучили его на автомате, а впитали. Недостаточно просто запомнить реплики, они должны быть у актеров в крови. Иначе они неизбежно будут делать паузы перед каждой следующей репликой и пытаться эти паузы заполнять актерской игрой. Поэтому я люблю репетиции и повторы. Но как бы там ни было, у каждого фильма существует определенный бюджет, и, когда денег недостаточно, первое, что срезается, — это репетиции. Поэтому я стараюсь начинать работать с актерами заранее. За несколько недель до старта съемок Николь была в Сиднее, а Хавьер снимался в «Русалочке» в буквальном смысле слова где-то в океане. И мы постоянно связывались по зуму, я просил их проговаривать со мной текст, периодически мы что-то поправляли, и, когда уже вышли на съемки, они оба были абсолютно готовы.

— У вас есть какой-то режиссерский секрет в работе с группой?

— Я считаю, что атмосфера на площадке имеет огромное значение. Я хочу, чтобы каждый, кто работает на съемочной площадке, приходил туда с радостью. Это непростая работа, и чем проще позиция сотрудника, тем менее гламурной и более сложной она становится. Эти люди получают небольшие деньги, но они первыми приходят на площадку и уходят с нее последними. И я хочу, чтобы они получали удовольствие от своей работы. Я хочу, чтобы и актеры хорошо проводили время, потому что мне кажется, что их позитив обязательно сохранится и в кадре. Я стараюсь делать так, чтобы главы департаментов, операторы, художники-постановщики, костюмеры ощущали важность и необходимость того, что они делают, и гордились этим.

— Музыку для картины написал Дэниэл Пембертон, и это уже четвертый ваш совместный проект.

Николь Кидман

— Да, мы с ним уже работали на «Суде над чикагской семеркой», «Большой игре» и «Стиве Джобсе». Я его очень люблю, он британец, и мы не виделись с ним два года, несмотря на то что работали сразу над двумя проектами. Мне очень нравится насыщенный звук оркестра, это настоящий классический Голливуд, который был мне нужен. Вся музыка была записана на студии Abbey Road. Я, разумеется, не смог там быть из-за ограничений, связанных с пандемией, но наблюдал за всем процессом по зуму. Вы не поверите, но и музыканты друг друга ни разу не видели: трое скрипачей записывали этот саундтрек, находясь в трех разных комнатах. Такие времена.

— Что вы хотели передать зрителям своим фильмом?

— Больше всего мне бы хотелось, чтобы зрители остались довольны тем, как они потратили два часа своего времени. Это не самая скромная цель, и ее очень сложно достичь. И, конечно, хотелось бы, чтобы зрители поняли, что жизни этих героев значительно сложнее, чем нам хотелось бы. Мы все любим смотреть сериалы, эпизоды которых идут по 30 минут. Их герои становятся нашими друзьями, они приходят к нам домой, с ними мы отлично проводим время раз в неделю. К тому же они умудряются решить все свои проблемы всего за полчаса. Семейная пара Люси и Рики олицетворяла тот брак, которого так жаждали зрители. Они были теми друзьями, которых всем так хотелось найти. И еще раз напомню, что, когда выключаются камеры, все становится значительно сложнее, и это нормально. Реальные люди и должны быть сложнее, чем персонажи, которые появляются на экране в течение 22 минут и 30 секунд.