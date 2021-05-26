Эдгар Райт: «Романтизировать прошлое очень опасно»

В прокат вышел стильный хоррор «Прошлой ночью в Сохо» британца Эдгара Райта. Самая известная работа режиссера — «Трилогия трех вкусов Cornetto»; фильмы, в которых герои Саймона Пегга и Ника Фроста, поедая мороженое, противостоят зомби, злодеям-фермерам и апокалипсису. Все это густо приправлено фирменным британским юмором и отличным саундтреком: Райт — признанный гик и меломан. Последнее он лихо использовал в «Малыше на драйве» — экшене, в котором персонаж Энсела Элгорта практически ничего не говорит, но коммуницирует с миром с помощью музыкальных треков. Новый фильм Райта — тоже страстное признание в любви и к ретромузыке, и к ретрохоррору. Провинциалка Элоиза (Томасин МакКензи), одержимая 1960-ми, приезжает в Лондон учиться на дизайнера. Поселившись в квартирке благообразной бабули (Дайана Ригг), в своих снах Элоиза перемещается в Лондон 1960-х и видит роковую блондинку Сэнди (Аня Тейлор-Джой). Но прошлое, в которое влюблена Элоиза, куда страшнее, чем ей кажется. Специально для КиноПоиска Юлия Лоло поговорила с Эдгаром Райтом о том, как он подбирает музыку к своим фильмам и зачем ему после комедий понадобилось снимать хоррор.

— Вы как-то назвали свой проект «мрачной валентинкой» для Лондона. Можете расшифровать?

— Я люблю Лондон, но одновременно с этим опасаюсь его: с этим городом, где я прожил 25 лет, у меня конфликтные отношения. В Сохо я и вовсе провел больше времени, нежели на одном из своих диванов дома. В общем, история о нем была неизбежна, я очень долго думал и наконец-то ее снял!

— Действие фильма происходит в 1960-е, когда вы еще даже не родились. Но вам удалось снять прекрасное посвящение этому десятилетию. Особенно это касается музыки. Она всегда важный элемент ваших фильмов. Расскажите, как вы работали над саундтреком?

— На первый взгляд, вряд ли можно заметить, что между мной и Элоизой, которую играет Томасин МакКензи, есть что-то общее, но я, как и она, рос на музыке из коробки с винилом, доставшейся от родителей. Их коллекция была не очень обширной, но вся состояла из музыки 1960-х, и, похоже, они закончили собирать ее сразу после рождения моего старшего брата. (Смеется.) Я был просто одержим этими пластинками, они для меня были своего рода машиной времени. Все эти мелодии действительно очень много значат для меня, особенно те меланхоличные и эмоциональные песни, которые я включил в саундтрек. Я слушал их все время, пока работал над сценарием.

Эдгар Райт и Кристи Уилсон-Кернс

— А как вы подбирали треки для каждого из героев?

— Чаще всего музыка — первое, о чем я начинаю думать, когда у меня появляется замысел фильма. Идея этой картины пришла мне лет за десять до того, как мы с Кристи Уилсон-Кернс сели писать сценарий. И если другие сценаристы обычно составляют план сценария или записывают свои мысли на карточках, я составляю саундтрек фильма, потому что он сразу же становится для меня главным напоминанием. Как только я слышал одну из этих песен, например «There’s a Ghost in My House», которая звучит в начале, то сразу же вспоминал, что уже давно собираюсь снять «Прошлой ночью в Сохо». Это своего рода синестезия, когда я, слушая определенную музыку, начинаю думать о той или иной сцене будущего фильма, а сам саундтрек и есть мой сценарный план.

Конечно, некоторые сцены появляются вне плана. Так, например, в первоначальном варианте у нас не было эпизода, когда Сэнди поет на прослушивании в клубе. Добавить его — идея Кристи. Когда она появилась, я сел изучать список песен и понял, что Сэнди, которую играет Аня Тейлор-Джой, будет петь «Downtown» Петулы Кларк. Вот так примерно строится этот процесс, если в двух словах. Прекрасно, что весь фильм можно прожить с такой потрясающей музыкой. Но, конечно, в этом случае стоит выбирать те песни, которые действительно очень нравятся, ведь их приходится прослушать раз по шестьсот. (Смеется.)

— Хореография — такая же важная часть вашего фильма, как и музыка. Как вы этого добились?

— С нами работала потрясающий хореограф Джен Уайт. На моем прошлом фильме «Малыш на драйве» я тоже работал с профессиональным хореографом Райаном Хеффингтоном, который поставил все движения. Я и в этот раз решил работать с профессиональным балетмейстером, поскольку хореография в фильме гораздо больше, чем просто танцевальные номера. Для меня это было очень важно, мне хотелось, чтобы фильм воспринимался как фантазийный и танцевальный даже в тех сценах, где вообще не было танцев, особенно в сцене с зеркалом. Когда Томасин спускается по лестнице, метрдотель, которого играет Джеймс Фелпс, проходит перед камерой, и после этого в кадр возвращается зеркало, в отражении которого мы видим уже Аню и брата-близнеца Джеймса, Оливера Фелпса. Эта сцена требовала безупречной хореографии. Мы много репетировали — надеюсь, это в фильме чувствуется. Или же, к примеру, сцену, в которой мы впервые видим Аню в лобби Cafe Du Paris, мы снимали не в студии, чтобы потом добавить визуальные эффекты, а прямо в этом лобби.

Аня Тейлор-Джой

— Когда мы впервые переносимся в 1960-е, то видим яркую и соблазнительную картинку «свингующего Лондона», но по мере развития сюжета вы снимаете с него праздничную обертку слой за слоем. В этом и есть смысл фильма?

— Да, по сути, вы сформулировали основной посыл. Романтизировать прошлое очень опасно. И люди, которые здесь никогда не были, спустя десятилетия стремятся фокусироваться только на хорошем, сужая Лондон 1960-х до моды на Карнаби-стрит и платьев из «Остина Пауэрса». А если задуматься, ведь все плохое, что происходит сейчас, происходило и тогда. Именно поэтому мы решили так построить фильм.

— А почему вы решили снимать именно хоррор?

— Знаете, со времен моего комедийного хоррора «Зомби по имени Шон» я всегда хотел снять что-то более серьезное. И мне нужно было найти тему, которая вызывала бы у меня дискомфорт, потому что такой фильм сложно снять в расслабленном состоянии. Поэтому приходится делать что-то, что может тебя напугать. Может быть, именно поэтому у меня ушло 10 лет на то, чтобы придумать историю и сесть писать этот сценарий вместе с Кристи. Но я очень люблю этот жанр, и, мне кажется, лучшие примеры в нем всегда рассказывают серьезную историю. К тому же он позволил мне добавить важный элемент в арку психологического триллера.

Вообще, я всегда думал, что этот фильм будет психологическим триллером. Прежде чем начать разрабатывать идею и писать сценарий, я стал думать о том, в каких жанрах я еще не работал. Есть столько психологических триллеров и режиссеров, которых я обожаю. Не хочу сказать, что претендую на место в этом списке, просто говорю о тех, кто мне нравится. В частности, Майкл Пауэлл и Альфред Хичкок или их итальянские коллеги Марио Бава и Дарио Ардженто. Мне хотелось сделать лондонскую версию одного из таких фильмов. Я живу буквально в двух домах от большинства локаций «Подглядывающего» Майкла Пауэлла, и эта мысль всегда была на поверхности, так как я почти каждый день хожу мимо них. (Смеется.) Наверное, это было своего рода наваждением: мне хотелось снять фильм в центре Лондона. За те 25 лет, что я прожил здесь, никто так ничего в Сохо и не снял.

— Несмотря на жанр, в вашем фильме по-прежнему много юмора.

— Первые тридцать минут посвящены тому, как Элоиза приезжает в Лондон. Действие происходит в наше время, и здесь есть несколько мрачных шуток — думаю, это вполне закономерно. Если бы эти шутки не разбавляли сюжет, фильм мог бы оказаться чересчур напряженным.

Дайана Ригг

— «Прошлой ночью в Сохо» стал последней актерской работой Дайаны Ригг, которая сыграла одновременно потрясающую и очень страшную героиню. Расскажите о ней поподробнее.

— Мне очень горько от того, что она больше не с нами, этот фильм у меня навсегда будет связан именно с ней. Для меня было невероятной честью поработать с леди Дианой. Жаль, что больше никогда не доведется посплетничать с ней за завтраком. Она очень гордилась тем, что была настоящим профессионалом своего дела. Когда нам сказали, что Дайана хотела бы как можно скорее закончить работу над проектом, мы сразу все поняли (Ригг умерла от рака 10 сентября 2020 года. — Прим. ред.). Но те дни, когда мы вместе работали над финальными штрихами к фильму в ее доме, для меня незабываемы. Нам невероятно повезло, что она была с нами.

— В «Сохо» играют и Теренс Стэмп с Ритой Ташингэм, которые олицетворяют старшее поколение. Вы специально построили фильм на столкновении двух разных миров?

— А почему бы нет? Все эти актеры активно снимаются, и они смогли добавить определенного веса нашей картине. Например, Рита Ташингэм играет бабушку Элоизы. Когда мы снимали, Томасин МакКензи было 18 лет, а Рите было 18, когда она снялась в своем дебюте «Вкус меда» в 1961 году. Было очень интересно соединить их вместе. И для молодых актеров работа с этими титанами театральной сцены была неповторимым опытом.