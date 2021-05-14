Что показали в трейлере «Прошлой ночью в Сохо»? Аню Тейлор-Джой, призраков и 1960-е

В сети появился тизер-трейлер «Прошлой ночью в Сохо» — первого в карьере Эдгара Райта психологического триллера, который переносит зрителя в Лондон 1960-х. Ролик не только проливает свет на сюжет, но и служит путеводителем по свингующему десятилетию, которое помнят по фильмам про Джеймса Бонда, музыке The Beatles и пестрой моде. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в трейлере.

Что мы знаем о сюжете фильма?

Судя по трейлеру, действие развернется в двух временных отрезках — в наши дни и в 1960-е. Главная героиня — студентка факультета дизайна по имени Элоиза (Томасин МакКензи). Каким-то образом наша современница оказывается в середине двадцатого столетия. Она путешествует по Лондону 1960-х, где встречает свою любимую певицу Сэнди (Аня Тейлор-Джой) и, кажется, занимает ее место. Постепенно прошлое вторгается в настоящее: Элоиза просыпается то с прической как у Сэнди, то с засосом на шее, оставленным Джеком из 1960-х (Мэтт Смит).

Пока неясно, как именно Элоиза попадает в прошлое. Это может быть сон, галлюцинация или особое свойство временной материи, о котором расскажут в фильме. Первый вариант наиболее вероятен, так как героиня, кажется, возвращается в настоящее в постели, а Райт признавался, что вдохновлялся «Кошмаром на улице Вязов» и фильмами Луиса Бунюэля, который часто основывал сюжеты на снах. Кроме того, режиссер называл среди референсов «Невинных» Джека Клейтона, «Ребенка Розмари» Романа Поланского и «А теперь не смотри» Николаса Роуга.

Какие отсылки к кино мы увидели?

На улице главная героиня замечает огромную афишу «Шаровой молнии», вышедшей на экраны Великобритании в декабре 1965 года. Это четвертый фильм о Джеймсе Бонде, в котором знаменитого агента сыграл Шон Коннери. Среди первых девяти фильмов об агенте 007 «Шаровая молния» была самой кассовой.

В следующей сцене девушку встречают в Café de Paris — лондонском ночном клубе, расположенном на Ковентри-стрит, которая соединяет Лестер-сквер и Пикадилли-серкус. Заведение открылось в 1924 году, и в разное время в него заглядывали Фрэнк Синатра, Джуди Гарлэнд, Лорен Бэколл, Хамфри Богарт, Грэйс Келли, Дэвид Боуи, Микки Рурк и многие другие. В прошлом году владельцы Café de Paris закрыли его из-за пандемии.

Справа от входа в ночной клуб висят афиши еще четырех фильмов, которые вышли в 1965-м.

В образе загадочного старика в трейлере можно увидеть Теренса Стэмпа — одного из самых успешных британских актеров 1960-х. Он был лицом «свингующего Лондона» и играл главные роли у таких крупных режиссеров, как Уильям Уайлер («Коллекционер»), Джозеф Лоузи («Модести Блэйз»), Джон Шлезингер («Вдали от безумной толпы»), Кен Лоуч («Бедняжка»), Федерико Феллини («Три шага в бреду») и Пьер Паоло Пазолини («Теорема»).

Теренс Стэмп

Другая представительница старой школы, Дайана Ригг, сыграла у Райта свою последнюю роль — актриса скончалась от рака в сентябре прошлого года. Вы можете помнить ее по образу Оленны Тирелл из «Игры престолов», однако 50 лет назад актриса была известна как девушка Бонда из «На секретной службе Ее Величества» и главная шпионка из сериала «Мстители».

Дайана Ригг

Когда героиня МакКензи бежит по залитой красным светом комнате, ее преследуют загадочные фигуры, чьи руки пробивают сначала пол, а затем стекло. Это отсылка к «Отвращению» Романа Поланского, где лондонской маникюрщице Кэрол (Катрин Денёв) мерещились руки, тянущиеся за ней из трещин в стенах.

«Прошлой ночью в Сохо» «Отвращение»

«Прошлой ночью в Сохо» «Отвращение»

Темный макияж Элоизы заставляет вспомнить о культовом инди-хорроре «Карнавал душ», а общая цветовая гамма фильма — о жанре джалло и работах Дарио Ардженто.

«Прошлой ночью в Сохо» «Карнавал душ», 1962 год

«Прошлой ночью в Сохо» «Суспирия», 1977 год

А что насчет музыки?

В переулке, по которому бредет героиня, также висит несколько афиш. Одна из них посвящена The Beatles (пик славы ливерпульской четверки пришелся на 60-е), другая — еще одному британскому рок-бенду, The Yardbirds, из которого выросли великие гитаристы Эрик Клэптон, Джефф Бек и Джимми Пейдж.

За кадром в трейлере играет «Downtown» — хит певицы и актрисы Петулы Кларк, которую в США прозвали первой леди «британского вторжения». В трейлере песня постепенно перетекает в Прелюдию до-диез минор Сергея Рахманинова.

Кроме того, название самого фильма отсылает к песне 1968 года «Last Night In Soho», записанной бит-группой Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich (их песня «Hold Tight» играла у Тарантино в «Доказательстве смерти»).