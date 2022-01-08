«Власть пса» и «Наследники» — лауреаты премии «Золотой глобус — 2022»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила победителей премии «Золотой глобус». 79-я церемония прошла без красной дорожки и телетрансляции, на мероприятии присутствовали только некоторые члены HFPA, номинантов и почетных гостей не позвали.
В феврале 2021 года Los Angeles Times выпустила расследование о коррупции среди организаторов «Золотого глобуса». Ассоциацию обвиняли в непрозрачности выбора номинантов. Например, представителей HFPA пригласили на съемки «Эмили в Париже» и поселили в роскошном отеле, после чего шоу вошло в список претендентов на премию. С тех пор HFPA включила в состав новых журналистов, а также запретила своим членам принимать подарки от студий и звезд. После расследования телесеть NBC отказалась от трансляции премии, а HFPA бойкотировали Netflix и WarnerMedia. Мы подробно рассказывали о ходе скандала и о том, что думают о нем в индустрии.
В 2022 году лидерами по количеству номинаций были «Белфаст» Кеннета Браны и «Власть пса» Джейн Кэмпион (по семь категорий), а среди сериалов — «Наследники» (пять категорий). В итоге «Власть пса» и «Наследники» забрали призы в главных номинациях. На награду претендовало «Купе номер 6» с Юрой Борисовым, снятое в копродукции с Финляндией при поддержке Министерства культуры РФ, но лучшим фильмом на иностранном языке выбрали картину «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Еще впервые в истории премии награду получила трансгендерная актриса ЭмДжей Родригес за роль в сериале «Поза».
Лауреаты в области кино
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
Лучший режиссер
- Джейн Кэмпион — «Власть пса»
- Дени Вильнёв — «Дюна»
- Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»
- Мэгги Джилленхол — «Незнакомая дочь»
- Кеннет Брана — «Белфаст»
Лучший сценарий
- Кеннет Брана — «Белфаст»
- Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»
- Джейн Кэмпион — «Власть пса»
- Адам МакКей — «Не смотрите наверх»
- Аарон Соркин — «Быть Рикардо»
Лучший актер (драма)
- Уилл Смит — «Король Ричард»
- Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»
- Хавьер Бардем — «Быть Рикардо»
- Махершала Али — «Лебединая песня»
- Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»
Лучшая актриса (драма)
- Николь Кидман — «В роли Рикардо»
- Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»
- Оливия Колман — «Незнакомая дочь»
- Леди Гага — «Дом Gucci»
- Кристен Стюарт — «Спенсер»
Лучший актер (мюзикл или комедия)
- Эндрю Гарфилд — «Тик-так… БУМ!»
- Леонардо ДиКаприо — «Не смотрите наверх»
- Питер Динклэйдж — «Сирано»
- Купер Хоффман — «Лакричная пицца»
- Энтони Рамос — «На высоте мечты»
Лучшая актриса (мюзикл или комедия)
- Рэйчел Зеглер — «Вестсайдская история»
- Марион Котийяр — «Аннетт»
- Алана Хаим — «Лакричная пицца»
- Дженнифер Лоуренс — «Не смотрите наверх»
- Эмма Стоун — «Круэлла»
Лучший актер второго плана
- Коди Смит-Макфи — «Власть пса»
- Бен Аффлек — «Нежный бар»
- Джейми Дорнан — «Белфаст»
- Киран Хайндс — «Белфаст»
- Трой Коцур — «CODA: Ребенок глухих родителей»
Лучшая актриса второго плана
- Ариана ДеБос — «Вестсайдская история»
- Катрина Балф — «Белфаст»
- Кирстен Данст — «Власть пса»
- Онжаню Эллис — «Король Ричард»
- Рут Негга — «Идентичность»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Сядь за руль моей машины» — Япония
- «Купе номер 6» — Финляндия
- «Рука бога» — Италия
- «Герой» — Иран
- «Параллельные матери» — Испания
Лучший анимационный фильм
Лучший оригинальный саундтрек
- Ханс Циммер — «Дюна»
- Александр Деспла — «Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“»
- Джермейн Франко — «Энканто»
- Джонни Гринвуд — «Власть пса»
- Альберто Иглесиас — «Параллельные матери»
Лучшая песня
- «No Time to Die» — «Не время умирать»
- «Be Alive» — «Король Ричард»
- «Dos Oruguitas» — «Энканто»
- «Down to Joy» — «Белфаст»
- «Here I Am (Singing My Way Home)» — «Респект»
Лауреаты в области телевидения
Лучший телесериал (драма)
Лучший телесериал (мюзикл или комедия)
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
- «Подземная железная дорога»
- «Ломка»
- «Американская история преступлений»
- «Уборщица. История матери-одиночки»
- «Мейр из Исттауна»
Лучший актер в драматическом сериале
- Джереми Стронг — «Наследники»
- Брайан Кокс — «Наследники»
- Ли Джон-джэ — «Игра в кальмара»
- Билли Портер — «Поза»
- Омар Си — «Люпен»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- ЭмДжей Родригес — «Поза»
- Узо Адуба — «Пациенты»
- Дженнифер Энистон — «Утреннее шоу»
- Кристин Барански — «Хорошая борьба»
- Элизабет Мосс — «Рассказ служанки»
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
- Энтони Андерсон — «Черная комедия»
- Николас Холт — «Великая»
- Стив Мартин — «Убийства в одном здании»
- Мартин Шорт — «Убийства в одном здании»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Джин Смарт — «Хитрости»
- Ханна Эйнбиндер — «Хитрости»
- Эль Фаннинг — «Великая»
- Исса Рэй — «Белая ворона»
- Трэйси Эллис Росс — «Черная комедия»
Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале
- Майкл Китон — «Ломка»
- Пол Беттани — «Ванда/Вижн»
- Оскар Айзек — «Сцены из супружеской жизни»
- Юэн Макгрегор — «Холстон»
- Тахар Рахим — «Змей»
Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале
- Кейт Уинслет — «Мейр из Исттауна»
- Джессика Честейн — «Сцены из супружеской жизни»
- Синтия Эриво — Genius: Aretha
- Элизабет Олсен — «Ванда/Вижн»
- Маргарет Куэлли — «Уборщица. История матери-одиночки»
Лучший актер второго плана
- О Ён-су — «Игра в кальмара»
- Билли Крудап — «Утреннее шоу»
- Киран Калкин — «Наследники»
- Марк Дюпласс — «Утреннее шоу»
- Бретт Голдстин — «Тед Лассо»