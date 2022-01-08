«Власть пса» и «Наследники» — лауреаты премии «Золотой глобус — 2022»

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) объявила победителей премии «Золотой глобус». 79-я церемония прошла без красной дорожки и телетрансляции, на мероприятии присутствовали только некоторые члены HFPA, номинантов и почетных гостей не позвали.

В феврале 2021 года Los Angeles Times выпустила расследование о коррупции среди организаторов «Золотого глобуса». Ассоциацию обвиняли в непрозрачности выбора номинантов. Например, представителей HFPA пригласили на съемки «Эмили в Париже» и поселили в роскошном отеле, после чего шоу вошло в список претендентов на премию. С тех пор HFPA включила в состав новых журналистов, а также запретила своим членам принимать подарки от студий и звезд. После расследования телесеть NBC отказалась от трансляции премии, а HFPA бойкотировали Netflix и WarnerMedia. Мы подробно рассказывали о ходе скандала и о том, что думают о нем в индустрии.

В 2022 году лидерами по количеству номинаций были «Белфаст» Кеннета Браны и «Власть пса» Джейн Кэмпион (по семь категорий), а среди сериалов — «Наследники» (пять категорий). В итоге «Власть пса» и «Наследники» забрали призы в главных номинациях. На награду претендовало «Купе номер 6» с Юрой Борисовым, снятое в копродукции с Финляндией при поддержке Министерства культуры РФ, но лучшим фильмом на иностранном языке выбрали картину «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути. Еще впервые в истории премии награду получила трансгендерная актриса ЭмДжей Родригес за роль в сериале «Поза».

Лауреаты в области кино

Лучший фильм (драма)

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

Лучший режиссер

Лучший сценарий

Лучший актер (драма)

Лучшая актриса (драма)

Лучший актер (мюзикл или комедия)

Лучшая актриса (мюзикл или комедия)

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший анимационный фильм

Лучший оригинальный саундтрек

Лучшая песня

Лауреаты в области телевидения

Лучший телесериал (драма)

Лучший телесериал (мюзикл или комедия)

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

Лучший актер в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актер в мюзикле или комедии

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана