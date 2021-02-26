Почему Сергей Эйзенштейн — величайший режиссер в истории кино

Что восхищает в Сергее Эйзенштейне больше всего? Как режиссер повлиял на кино и почему его находки можно найти даже в «Гарри Поттере»? Какие фильмы снимал бы Эйзенштейн, если бы дожил до оттепели? И почему он остается актуален и сегодня?
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Подкаст «Крупным планом» возвращается с каникул! В новом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают карьеру главного отечественного режиссера и советуют, в каком порядке смотреть его фильмы.
У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. А еще устраиваем конкурсы с приятными призами: подробнее о нем мы рассказываем в конце эпизода и отдельно напишем в канале.
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов
Фото: «Легион-медиа», Universal History