Почему Сергей Эйзенштейн — величайший режиссер в истории кино

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Крупным планом

ПодкастПочему Сергей Эйзенштейн — величайший режиссер в истории кино

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Что восхищает в Сергее Эйзенштейне больше всего? Как режиссер повлиял на кино и почему его находки можно найти даже в «Гарри Поттере»? Какие фильмы снимал бы Эйзенштейн, если бы дожил до оттепели? И почему он остается актуален и сегодня?

Сергей Эйзенштейн
Эдуард Тиссэ, Дуглас Фэрбенкс, Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн
Сергей Прокофьев и Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн и основатель киностудии Paramount Pictures — Джесси Ласки
Сергей Эйзенштейн, Джозеф фон Штернберг, Марлен Дитрих
Сергей Эйзенштейн
Эдуард Тиссэ и Сергей Эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн разговаривает с актером на съемках фильма «Александр Невский»
Сергей Эйзенштейн в Зимнем дворце на съемках фильма «Октябрь»
Сергей Эйзенштейн, Владимир Попов, Эдуард Тиссэ, Григорий Александров

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Подкаст «Крупным планом» возвращается с каникул! В новом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают карьеру главного отечественного режиссера и советуют, в каком порядке смотреть его фильмы.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. А еще устраиваем конкурсы с приятными призами: подробнее о нем мы рассказываем в конце эпизода и отдельно напишем в канале.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Фото: «Легион-медиа», Universal History Archive / Contributor / Getty Images, ullstein bild Dtl. / Contributor / Getty Images, Slava Katamidze Collection / Contributor / Getty Images, Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images

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Больше, чем игра: документальная драма о том, как становятся хоккеистами
В главных ролях:Евгений Малкин
Режиссер:Арсений Кайдацкий
Смотрите по подписке
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