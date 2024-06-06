Что смотреть дома: «На автомате», «Марс Экспресс», «Аколит» и свежий сезон шоу The Ultimate Fighter

Криминальный замес со Славой Копейкиным и детектив во вселенной Star Wars. Стильный французский киберпанк и новый фильм Кена Лоуча. А еще — программа Beat film festival 2024 и свежий сезон шоу The Ultimate Fighter. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Криминальная комедия со Славой Копейкиным, Денисом Косиковым и ящиком оружия
Где вышло: Кинопоиск, Wink
Братья Рома (Копейкин из «Слова пацана») и Женя (Косиков из «Оффлайна») по-разному ищут пути самореализации в городке Неясном: один рифмует, другой майнит. У обоих все непросто в личной жизни, еще и ЕГЭ на носу, но все меняется, стоит им найти склад с оружием. Тут уже ребятами начинают интересоваться не только покупатели в даркнете, но и полиция с бандитами из Москвы.
Сериальный дебют режиссера Бориса Акопова («Бык», «Кэт») с непривычно длинным для режиссера названием. Колоритных горожан и столичных гостей сыграли Александра Урсуляк, Максим Стоянов, Агния Дитковските, Иван Добронравов и Николай Шрайбер.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Искусный анимационный детектив о перспективе бунта ИИ
Где вышло: Кинопоиск, Okko, «Иви», Kion, Premier
2200 год. Состоятельная часть человечества переселилась на Марс, где воспроизвела жизнь большого города, но более технологично: физическая и сервисная работа доверена андроидам. Правда, их иногда взламывают — и частная сыщица Алин Руби с робонапарником Карлосом Риверой получает заказ на поиски хакерши, которая «обокрала» корпорацию. Магнаты беспокоятся, что роботы начнут бунт накануне важного обновления и запуска революционной линейки искусственного интеллекта.
Полнометражный дебют Жереми Перена — режиссера «Последнего человека» и сценариста «Кризиса Юнга» — не просто выставка достижений киберпанка в сложной технике ротоскопирования, а целый богатый мир с фантастическим дизайном и рядом остроумных находок. Зрителя ожидают несколько сюрпризов и много красоты.
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Конец света (не страшен) с Джоди Комер
Где вышло: Кинопоиск, «Иви»
В результате аномально затяжных дождей Лондон затоплен, а за ним и почти весь остров Великобритания. На заре катастрофы повезло родить Женщине (Комер), чей муж Эр (Джоэль Фрай) предлагает покинуть город с младенцем Зебом, но бросает семью на полпути. Мать, однако, не сдается и продолжает странствие, в котором встречает таких же отчаянных незнакомцев (Бенедикт Камбербэтч, Кэтрин Уотерстон, Марк Стронг) и находит островок безопасности.
Кинотеатральный дебют Махалии Бело, ранее работавшей на британском ТВ («Эллен» и сериалы «Длинная песня» с «Реквиемом»). Главное украшение — стихия, природа и перфоманс Джоди Комер.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Тонкая драма об ошибках юности
Где вышло: Кинопоиск — с 6 июня
Соцработница Татьяна (Елена Яковлева) встречает юбилей, как всегда, в делах: в заботах о пенсионерах, муже и уже взрослом сыне. Самостоятельно организованное празднество еще больше заставляет думать о жизненных приоритетах — и вспоминать молодость. В 1970-е еще просто Таня (Дарья Коныжева) мечтала о будущем, выбирала университет и все свободное время проводила с подругой Мариной (Милана Владыкина), а потом что-то случилось.
Второй полный метр новейшего-тихайшего Антона Коломееца, снявшего эстетский короткий метр «Тоня плачет на мосту влюбленных», дебютировавшего мелодрамой «Ваш репетитор» и приложившего руку к сценарию «Чик». В крупной форме режиссер уже не подражает французской новой волне, но остается верен изображению сложных чувств.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Молодое феминистское кино — с Катрин Денёв и не только
Где вышло: Кинопоиск, Okko, Wink
Танцовщица Парижской оперы Эмма (Дороте Жильбер) узнаёт, что беременна, незадолго до поездки в Большой театр. Содержащая мужа и трех детей Симона (Моника Гуэрриторе) думает, как раздобыть денег на платье дочери, у которой скоро свадьба. Мать (Виоланте Плачидо) сталкивается с половым созреванием сына, прикованного к креслу-каталке. Эти и еще четыре истории о женщинах в современном мире, снятые постановщицами из Италии и не только, собраны под одной обложкой по случаю десятилетия Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия — домашнего и в адрес женщин). Также в альманахе снялись Денёв и косовская художница Диэлла Валла.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Фестиваль на диване недели: Beat Film Festival 2024
Очень молодой Ник Кейв, секреты Мишеля Гондри и изнанка Каннского фестиваля
Стильное неигровое кино о «новой культуре»: онлайн- и офлайн-секции Beat охватывают жизнь города, дизайн, передовые технологии и, конечно, кино. В Москве покажут фильм к юбилею «Смешариков» и документальные портреты Годара, Варда и Ардженто, а на Кинопоиске можно познакомиться ближе с авторским стилем Гондри, историей Каннского кинофестиваля (кто эти люди, которые постоянно хлопают по семь минут!), а также насладиться первым концертом Ника Кейва и его ранней группы The Birthday Party.
Смотрите фильмы из программы Beat Film Festival 2024 на Кинопоиске в Магазине — они доступны до 16 июня.
Следствие ведут джедаи — под надзором создательницы «Жизни матрешки»
Где вышло: Disney+
За 100 лет до событий «Скрытой угрозы», когда Республика, казалось бы, переживает расцвет, мастер-джедай Сол (Ли) начинает расследовать загадочную серию убийств, как-то связанных с Темной стороной Силы. На этом пути он воссоединяется с бывшей ученицей Оши (Стенберг из «Всего этого мира» и «Голодных игр»), у которой есть сестра-близнец Мэй, обуреваемая жаждой мести.
Детектив в далекой-далекой Галактике сочинила Лесли Хэдланд — создательница «Жизни матрешки» и сценаристка «Девичника в Вегасе». Большая поклонница Star Wars, она давно хотела показать, как ситхи пробрались в Сенат и покончили с расцветом Республики. В сериале намечается высокая концентрация джедаев: среди прочих — Кэрри-Энн Мосс в роли мастерицы (светового) клинка Индары и Дафни Кин, сыгравшая Джеки Лон — нынешнюю ученицу Сола.
Подробнее о сериале:
Даниэль Брюль в истории восхождения легендарного кутюрье
Где вышло: Hulu — с 7 июня
1972 год. Карл Лагерфельд (Брюль) стал главным модельером Chloé и теперь борется за власть с основательницей бренда Габи Агьен (Аньес Жауи), параллельно намереваясь обойти Ива Сен-Лорана (Арно Валуа) — человека № 1 в мире моды.
Вслед за Кристианом Диором байопика удостоился еще один кутюрье. Режиссерский дуэт Одри Эструго («Supreme: Бунтарский рэп») и Жерома Салля («Ларго Винч: Начало», «Теория заговора») предлагает благожелательный взгляд на Лагерфельда. В сериале они обходят острые углы и радуют зрителей ретронарядами на звездах эпохи: от Энди Уорхола (Пол Спера) и Марлен Дитрих (Сунньи Меллес) до Паломы Пикассо (Жанна Дамас).
Дакота Джонсон и Соноя Мидзуно в драмеди о познании себя после 30
Где вышло: Max
Давние подруги Люси (Джонсон) и Джейн (Мидзуно) практически неразлучны: вместе ходят на йогу и в кафе, часто переписываются, обсуждают все на свете. Дружба оказывается под угрозой, когда Джейн получает повышение и готовится к релокации в Лондон. Шокирующая новость заставляет Люси копаться в себе — в том числе разобраться в своей сексуальности.
Премьера независимого разговорного фильма Стефани Аллен и звездной стендаперки Тиг Нотаро состоялась на фестивале Sundance, где и начинается жизнь большинства приличных инди-фильмов. Ну а роль в нем Дакоты Джонсон дарит надежду, что актриса не увязнет в паутине сомнительных блокбастеров.
Ода солидарности Кена Лоуча
Где вышло: Prime Video
В небольшом валлийском городке после закрытия шахты остался лишь один паб — «Старый дуб», чей владелец Ти Джей Баллантайн (Дэйв Тернер) с трудом сводит концы с концами. Когда в освободившиеся дома шахтеров начинают въезжать беженцы из Сирии, он не проявляет недовольства, как некоторые земляки, а принимается налаживать контакт. Познакомившись с девушкой Ярой (Эбла Мари), которая занимается фотографией, он начинает помогать новым жителям, понимая, что без солидарности в наше время легко пропасть. Новая гуманистическая драма Кена Лоуча — живого классика, который продолжает блюсти верность «реализму кухонной раковины», напоминая зрителям со всего мира о тяжкой ноше современных работяг и людей вообще. В Каннах фильм отметили особым упоминанием экуменического (христианского) жюри.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
Боевик-дебют Дева Пателя
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — режиссерский дебют звезды «Миллионера из трущоб» и «Льва» Дева Пателя.
Последние годы Патель прискорбно мало снимается (зато почти всегда у известных авторов), вот и немудрено, что артист созрел для режиссерского дебюта в полном метре. Жанр довольно неожиданный — неоновый боевик в духе «Джона Уика» (и корейских триллеров), где сам постановщик в маске обезьяны играет Парня, одержимого местью за смерть матери. Место действия — похожий на Мумбаи вымышленный мегаполис Ятана.
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Джанкарло Эспозито играет злодея в четвертом «Капитане Америка»
Недавно артиста заметили на досъемках «Дивного нового мира», где ему предстоит сражаться с Сэмом Уилсоном (Энтони Маки), новым Кэпом MCU. Не будем гадать, какой суперзлодей предпочитает носить три ножа, три пистолета и топор, — лучше насладимся бенефисом Эспозито в триллере о бывшем гангстере, который возвращается в дело после убийства сына.
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Культовый фильм о фавелах Рио-де-Жанейро
Теперь официально нет такого произведения, к которому бы не придумали сиквел, приквел или спин-офф — настолько неожиданной кажется новость о продолжении «Города бога». Вернуться в самый криминальный район Рио-де-Жанейро, Сидаде-де-Деуш, намереваются многие исполнители ключевых ролей, так что мы наконец узнаем, как сложилась судьба подростка-фотографа Бускапе (Алешандре Родригис). Об участии режиссеров оригинала, Фернанду Мейреллиша («Шугар», «Сочувствующий») и Кати Лунд («Город мужчин»), пока неизвестно.
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Приятно поговорить с умным человеком
У большинства зрителей есть свое представление о жанровых канонах — и порой интересно сравнить его с тем, как их представляют другие, особенно — сведущие люди. Например, путешествовавший сквозь пространство («Аватар») и время («Терминатор») режиссер Джеймс Кэмерон, который обсуждает вехи сай-фая с другими видными режиссерами и актерами — от Ридли Скотта, Пола Верховена и Сигурни Уивер до Джорджа Лукаса, Гильермо дель Торо и Кристофера Нолана. Для ценителей хорроров и комиксов аналогичные горящие туры по жанрам есть с Элаем Ротом (аж три сезона) и Робертом Киркманом, автором «Ходячих мертвецов» (с пометкой «секретная» в названии).
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Спорт
Бойцовское реалити-шоу недели: The Ultimate Fighter, 32-й сезон
16 бойцов из 14 стран в погоне за мечтой
TUF — самое известное реалити-шоу в мире единоборств. Первый сезон сняли 20 лет назад, тренерами были известные бойцы, а многие «выпускники» стали впоследствии чемпионами UFC. Формат похож на обычное реалити, где участники живут в одном доме, общаются и решают бытовые разногласия. С той лишь разницей, что они еще и дерутся друг с другом в турнире на вылет. В конце останутся двое — и они получат заветные контракты с промоушеном. Тренеры самого интернационального состава в истории шоу — легенда женского дивизиона UFC Валентина Шевченко и Алекса Грассо, которая забрала у нее титул чемпионки в 2023 году. Первая серия уже доступна, новые эпизоды выходят эксклюзивно на Кинопоиске раз в неделю. Ожидается, что после финала сезона тренеры команд снова проведут бой за чемпионский пояс.
Смотрите это реалити-шоу на Кинопоиске в Плюсе.
Футбол недели: товарищеский матч сборной России в Минске
Шанс посмотреть на наших легионеров после евросезона
7 июня сборные Беларуси и России сыграют на Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Для команды Валерия Карпина этот матч — завершение сезона, в составе — ведущие игроки РПЛ и легионеры, выступающие в Европе: Алексей Миранчук, Далер Кузяев и Арсен Захарян. Сборные России и Беларуси не так часто играют друг с другом, в новой истории таких матчей было всего четыре. Ожидается, что посмотреть на пятый в Минске соберется полный стадион, но болеть можно и дома.
Международный футбол недели: товарищеский матч Португалии и Хорватии
Последние приготовления Криштиану и Луки
Чемпионат Европы по футболу начнется уже через неделю, а сейчас командам предстоит проверить свою готовность и сочетания игроков. Португальцы были чемпионами не так давно — в 2016 году, хорваты дважды в истории играли в четвертьфинале. 8 июня можно посмотреть на Криштиану Роналду и Луку Модрича, оценить их форму, а заодно потренироваться смотреть футбол — скоро можно будет делать это буквально каждый день.
Единоборства недели: UFC Каннонир — Имавов
Французский дагестанец проведет бой против американца с говорящей фамилией
В ночь с субботы на воскресенье (по московскому времени) в Луисвилле состоится регулярный турнир UFC Fight Night. У Джареда Каннонира тяжелые кулаки, что неудивительно, учитывая его фамилию. Нассурдин Имавов называет себя «французским дагестанцем»: родился в Хасавюрте, переехал во Францию в детстве, занялся там боксом, а затем и смешанными единоборствами. Победа поднимет техничного Имавова в рейтинге, но одержать ее будет непросто.
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Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Михаил Синицын / ТАСС, Damjan Zibert / Soccrates / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images