Что смотреть дома: «На автомате», «Марс Экспресс», «Аколит» и свежий сезон шоу The Ultimate Fighter

Братья Рома (Копейкин из «Слова пацана») и Женя (Косиков из «Оффлайна») по-разному ищут пути самореализации в городке Неясном: один рифмует, другой майнит. У обоих все непросто в личной жизни, еще и ЕГЭ на носу, но все меняется, стоит им найти склад с оружием. Тут уже ребятами начинают интересоваться не только покупатели в даркнете, но и полиция с бандитами из Москвы.

Сериальный дебют режиссера Бориса Акопова («Бык», «Кэт») с непривычно длинным для режиссера названием. Колоритных горожан и столичных гостей сыграли Александра Урсуляк, Максим Стоянов, Агния Дитковските, Иван Добронравов и Николай Шрайбер.

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