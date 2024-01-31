Как «Сочувствующий» комбинирует жанры политической сатиры и человеческой трагедии? Почему Роберт Дауни-младший в нескольких ролях выбивает из просмотра? Как режиссер Пак Чхан-ук критикует традицию американских фильмов о вьетнамской войне? И каким образом история эмигранта 1970-х годов отзывается сегодня?

Лиза Сурганова и Иван Филиппов* обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал платформы Max «Сочувствующий» — экранизацию романа Вьет Тхань Нгуена о вьетнамском шпионе в США.

