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Как «Сочувствующий» комбинирует жанры политической сатиры и человеческой трагедии? Почему Роберт Дауни-младший в нескольких ролях выбивает из просмотра? Как режиссер Пак Чхан-ук критикует традицию американских фильмов о вьетнамской войне? И каким образом история эмигранта 1970-х годов отзывается сегодня?
Лиза Сурганова и Иван Филиппов* обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал платформы Max «Сочувствующий» — экранизацию романа Вьет Тхань Нгуена о вьетнамском шпионе в США.
Иван Филиппов*
Ведущий подкаста «В предыдущих сериях»
Это сериал не про войну, не про шпионские игры, не про противостояние американскому империализму и его многоликость. «Сочувствующий» — сериал про дружбу. Про то, что теплые человеческие отношения в итоге-то важнее геополитических игр. Да, это не вполне очевидно, потому что сцен навалом и все слегка в кучу мешается, и создатели постоянно меняют сюжетный движок: то шпионский, то триллерный — и тебя мотает между ними.
Лиза Сурганова
Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»
Меня это, кстати, не смутило. Мы привыкли такие сериалы обсуждать, тот же Fallout недавний — тоже смесь разных жанров и тем. И я не уверена, что «Сочувствующий» — сериал прям только про дружбу, потому что лично для меня тут главной была история про потерянность. И герой не понимает, кому он сочувствует: США или Вьетнаму, — и вся вьетнамская диаспора, вынужденная уехать из страны, тоже не знает, где ее место, грустит и ностальгирует.
В следующем выпуске ведущие обсудят лучшие сериалы первого полугодия: громкие хиты и незамеченные шоу.
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* Признан иностранным агентом.
А вам понравился Роберт Дауни-младший в «Сочувствующем»?
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов*