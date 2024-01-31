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В предыдущих сериях

Подкаст«Сочувствующий». Сатирическая трагедия про вьетнамские флешбэки с Дауни-младшим

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Как «Сочувствующий» комбинирует жанры политической сатиры и человеческой трагедии? Почему Роберт Дауни-младший в нескольких ролях выбивает из просмотра? Как режиссер Пак Чхан-ук критикует традицию американских фильмов о вьетнамской войне? И каким образом история эмигранта 1970-х годов отзывается сегодня?

Лиза Сурганова и Иван Филиппов* обсуждают (со всеми спойлерами!) сериал платформы Max «Сочувствующий» — экранизацию романа Вьет Тхань Нгуена о вьетнамском шпионе в США.

Иван Филиппов*

Ведущий подкаста «В предыдущих сериях» 

Это сериал не про войну, не про шпионские игры, не про противостояние американскому империализму и его многоликость. «Сочувствующий» — сериал про дружбу. Про то, что теплые человеческие отношения в итоге-то важнее геополитических игр. Да, это не вполне очевидно, потому что сцен навалом и все слегка в кучу мешается, и создатели постоянно меняют сюжетный движок: то шпионский, то триллерный — и тебя мотает между ними.

Лиза Сурганова

Ведущая подкаста «В предыдущих сериях» 

Меня это, кстати, не смутило. Мы привыкли такие сериалы обсуждать, тот же Fallout недавний — тоже смесь разных жанров и тем. И я не уверена, что «Сочувствующий» — сериал прям только про дружбу, потому что лично для меня тут главной была история про потерянность. И герой не понимает, кому он сочувствует: США или Вьетнаму, — и вся вьетнамская диаспора, вынужденная уехать из страны, тоже не знает, где ее место, грустит и ностальгирует.

В следующем выпуске ведущие обсудят лучшие сериалы первого полугодия: громкие хиты и незамеченные шоу.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал с очень активным чатом! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

* Признан иностранным агентом.

А вам понравился Роберт Дауни-младший в «Сочувствующем»?

Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов*

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