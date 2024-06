«Аколит» — еще один спорный сериал в обойме «Звездных войн»

5 июня на Disney+ стартовал новый сериал, действие которого происходит в далекой-далекой Галактике. «Аколит» добавляет в формулу «Звездных войн» детективную составляющую, но, кажется, не сможет стать большим событием ни для фанатов, ни для рядовых зрителей. Рассказываем, что происходит в первых двух сериях и почему сериал не вызывает интереса.

О чем это

Далекая-далекая Галактика за сотню лет до событий первого эпизода («Скрытая угроза») и рождения Энакина Скайуокера. Галактическая Республика пока еще находится в расцвете своих сил, а за миром на разных ее планетах присматривает Орден джедаев. Но зло не дремлет — могущественную джедайку Индару (Кэрри-Энн Мосс) убивает загадочная сторонница Темной стороны Силы.

Подозрение падает на подходящую по описанию экс-падаванку Оши (Амандла Стенберг), которая покинула Орден несколько лет назад и зарабатывает на жизнь ремонтом космических кораблей. Ее бывший учитель Сол (Ли Джон-джэ), его новая ученица Джеки (Дафни Кин) и молодой рыцарь Йорд (Чарли Барнетт) пытаются арестовать беглянку, но вскоре понимают, что она тут ни при чем.

За этим и последующими убийствами стоит ее сестра-близнец Мэй (тоже Амандла Стенберг). Оказывается, 16 лет назад семья Мэй и Оши погибла в некоем инциденте, а сестры оказались по разные стороны баррикад — и обе не знали о том, что вторая осталась жива. В чем загадка их происхождения и кто все это время обучал юную злодейку — узнаем уже в следующих сериях.

Кто это сделал

Дафни Кин

Создательницей сериала выступила Лесли Хэдланд («Жизнь матрешки», «Любовь без обязательств»). Она любит «Звездные войны» с детства — причем не только оригинальную трилогию, но и, например, книжный цикл Тимоти Зана о гранд-адмирале Трауне. Сама Хэдланд выступила режиссером первых двух серий и написала сценарий первой. А сценарную команду она подбирала таким образом, чтобы в ней нашлось место людям, которые никакого представления о «Звездных войнах» (по крайней мере, до начала работы над «Аколитом») не имели, — за этот факт зацепились многие заочные хейтеры сериала; впрочем, позабыв, что создатель «Андора» Тони Гилрой тоже не фанат далекой-далекой Галактики.

За режиссуру остальных эпизодов отвечали сериальные ремесленники Алекс Гарсия Лопес («Каратель»), Ханель М. Кулпеппер («Двойник») и, что неожиданно, популярный видеоэссеист Когонада, снявший «После Янга» и сериал «Дорога в тысячу ли» и до этого не работавший над франшизами.

Сама Хэдланд описывает «Аколит» как смесь «Убить Билла» и «Холодного сердца», также она черпала вдохновение из «Расёмона» Акиры Куросавы и фильмов о боевых искусствах вроде «Телохранителя» Куросавы и «Пойдем, выпьем со мной». А ее основной задачей было показать точку зрения ситхов — и то, как Республика дошла до той точки, что в ее Сенат проник Дарт Сидиус.

Как это выглядит

Первые серии «Аколита» оставляют в смешанных чувствах — как в анекдоте про поддельные елочные игрушки: вроде бы все на месте, но радости от них никакой. Что конкретно пошло не так?

Джоди Тёрнер-Смит

Во-первых, выбор жанра тут сыграл скорее злую шутку с повествованием. Детективная составляющая в исполнении Хэдланд выглядит неубедительно: поначалу нас пытаются убедить, что убийства совершала Оши, но уже во второй серии мы узнаём, что во всем виновата ее потерянная сестра-близнец (слишком мыльнооперный поворот даже для «Звездных войн»). При этом Мэй и Оши до последнего не появляются в одном кадре! Видимо, Хэдланд и команда сценаристов пытались нас запутать — мол, возможно, у девушки что-то вроде раздвоения личности; правда, с этим совсем не стыкуется фактическая сторона сюжета (обе героини уже в начале второй серии находятся в двух разных местах).

Во-вторых, сыграно все это не очень убедительно. Амандла Стенберг в двух главных ролях сразу кажется слишком прямолинейной: Оши у нее получилась добро-улыбчиво-испуганная, Мэй же ходит с обиженным видом и насупленными бровями. Ли Джон-джэ, звезда «Игры в кальмара», звучит так, будто механически читает реплики с листа. А Чарли Барнетт играет карикатурно-заносчивого рыцаря-джедая. Пока что живой среди всех героев сериала кажется только падаванка Джеки — Дафни Кин («Логан», «Темные начала»), даже под слоем инопланетного грима она единственная не ощущается как персонаж, которого грубыми ножницами вырезали из листа бумаги со сценарием.

Ну и самая главная неудача. «Аколит», по признанию Хэдланд, берет пример с «Андора» — сериала, который лихо меняет оптику франшизы, превращая противостояние Империи и повстанцев в напряженный политический триллер с серой моралью. «Неоднозначный» взгляд «Аколита» на противостояние добра и зла в первых двух сериях проявляется лишь в том, что джедаи выглядят как дуболомные копы. И в чем же тут новизна, если Джордж Лукас уже в трилогии приквелов (а за ним и Дэйв Филони в мультсериале «Войны клонов») развенчал Орден джедаев как устаревшую бюрократическую структуру с дурацким чинопочитанием и мутными правилами? Правильно, ни в чем — вся смелость концепта осталась только в интервью создателей «Аколита».

Что пишут критики

Сейчас на Rotten Tomatoes у «Аколита» 88% положительных рецензий (критикам показали четыре из восьми серий). The Hollywood Reporter хвалит интонацию и третий эпизод, снятый Когонадой. Variety отмечает сильный актерский состав и быстрый темп шоу, CNN пишет, что история кажется многообещающей, но необходимо дождаться финала, чтобы сделать выводы.

Амандла Стенберг

Впрочем, даже рецензии, помеченные на Rotten Tomatoes как положительные, отмечают, что «Аколит» не выполняет собственных обещаний быть чем-то в духе «Андора». Немногочисленные негативные рецензии тоже имеются: The New York Times ругает безликий дизайн новых планет и актерскую игру, Rolling Stone сравнивает сериал с «Книгой Бобы Фетта» и упрекает его в неудачной реализации основных идей, а The Daily Beast прямо называет «Аколит» шокирующей тратой времени.

Первые зрительские отзывы — скорее негативные (на том же Rotten Tomatoes пользовательская оценка составляет 48%). В социальных сетях уже насмехаются над тем, что в первой серии главная героиня выходит в открытый космос, чтобы потушить… пожар (что может гореть в отсутствие кислорода?), и обсуждают третью, еще не вышедшую серию, в которой может случиться важный мифологический твист. Правда, стоит учитывать, что многие фанаты были заранее скептически настроены — из-за наличия в сценарной команде тех, кто не смотрел «Звездные войны», женского взгляда на франшизу и из-за той самой третьей серии, которую точно имеет смысл обсуждать не по слитым скомканным спойлерам, а дождавшись ее выхода.

Вердикт

Пока «Аколит» выглядит как еще один проходной сериал франшизы — и его хочется поставить на одну полку с «Книгой Бобы Фетта» и «Оби-Ваном Кеноби». Да, рукопашные бои без световых мечей выглядят эффектно, но почти все остальные аспекты шоу кажутся неудачными — это довольно квелый детектив с плоскими героями и якобы революционной попыткой по-новому посмотреть на ситхов и джедаев, которая на самом деле не предлагает ничего такого, чего уже не было в «Звездных войнах» ранее.

Проблема вовсе не в woke-культуре, дайверсити и нарушении физики (у Лукаса тоже бои в космосе сопровождались звуками!) — за сюжетом «Аколита» банально неинтересно следить, а захватывающая приключенческая сторона пока ограничилась двумя куцыми экшен-сегментами. Это точно не те «Звездные войны», которые вы ищете.

Автор: Марат Шабаев