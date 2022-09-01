«Зеленая миля», «1+1», «Дневник Бриджит Джонс» и другие любимые фильмы, которые можно послушать

Кинопоиск вспоминает восемь книг, по которым были сняты выдающиеся фильмы — от «Крестного отца» до «Девушки с татуировкой дракона». Предлагаем сравнить киноадаптации с их литературными первоисточниками: все эти романы вы можете прямо сейчас послушать в Яндекс Музыке.

До того как весь мир пристально следил за героями «Сопрано», главными поп-культурными гангстерами были члены семьи Корлеоне из «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Это легендарная криминальная сага о сицилийской мафиозной семье. Стартовая точка истории — свадьба. Дочь Вито Корлеоне выходит замуж, а в это время со Второй мировой войны возвращается ее брат Майкл. Он любимчик отца, вот только продолжать семейное дело совсем не хочет.

Фильм прошел через настоящий производственный ад: продюсеры не хотели брать на главные роли Аль Пачино и Марлона Брандо, да и студия не очень верила в «небольшую гангстерскую драму». В апреле 2022 года вышел мини-сериал «Предложение», в котором рассказывается обо всех проблемах, с которыми столкнулся Коппола в процессе. Ну, а сейчас «Крестный отец» стабильно входит в списки лучших фильмов в истории кино.

А что в книге? Когда Коппола адаптировал роман Марио Пьюзо, он старался не менять основные сюжетные линии. Вероятно, самое важное отличие — в книге вы сможете лучше узнать о ранних годах дона Корлеоне (это частично закрывается фильмом «Крестный отец 2»). Здесь будут подробности о его эмиграции и первых шагах в мире мафиози. От многих героев Пьюзо избавляется более жестоко, чем Коппола. Несмотря на то, что фильм довольно реалистичен, в нем совсем незаметно показан исторический контекст. Вспоминаем: на дворе 1945 год в США. Пьюзо в подробностях описывает последствия сегрегации и полицейского насилия, не пытаясь смягчить реалии этого времени для читателя.

Марио Пьюзо. «Крестный отец». М.: Издательство «Эксмо», 2021. Перевод с английского М. Кан. Слушать в Яндекс Музыке

В последние годы режиссер Фрэнк Дарабонт редко радует новыми фильмами, но в 1990-х он снял, вероятно, лучшие экранизации книг Стивена Кинга — «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю». Первую книгу вы осилите за один вечер, это короткая повесть. А вот вторая может затянуть на несколько дней.

Главный герой — начальник тюремного блока Пол Эджкомб. Он рассказывает историю по ошибке осужденного на смертную казнь Джона Коффи. Тот сильно выделяется на фоне сокамерников своим огромным ростом, мощным телосложением и спокойствием тибетского монаха. Кроме этого, Джон обладает удивительной способностью исцелять. Скорее всего, вы смотрели этот фильм хотя бы раз и, разумеется, плакали — никаких волшебных поворотов сюжета здесь ожидать не стоит.

А что в книге? Если вы думали, что у фильма грустный финал, то с книгой все еще более печально. Не будем портить вам впечатление, но скажем одно: Стивен Кинг позаботился, чтобы окончательно добить читателя трагедией судьбы уже пожилого Пола Эджкомба.

Стивен Кинг. «Зеленая миля». М.: Издательство АСТ, 2022. Перевод с английского В. Вебера. Слушать в Яндекс Музыке

Фильм «1+1» стал настоящим культурным феноменом во Франции и за ее пределами. Его смотрели по всему миру, а через несколько лет даже сняли ремейки в Индии («Друг»), Аргентине («1+1. Нарушая правила») и Голливуде («1+1: Голливудская история»). Это неудивительно: трогательная история парализованного аристократа Филиппа и только что освободившегося из тюрьмы Дрисса — это то, что выведет на эмоции даже самого черствого человека.

Фильм сочетает в себе драматичность и комедийные детали бадди-муви. Герои помогают друг другу, меняются и заставляют поверить, что когда-нибудь все обязательно будет хорошо. И, конечно, особенно воодушевляюще выглядят финальные титры, в которых мы узнаем, что фильм основан на реальной истории Абделя Селлу.

А что в книге? Это тот случай, когда книга идеально дополняет фильм. В этих мемуарах нет кинематографичных моментов, например когда Дрисс выступил свахой для Филиппа. Но есть постоянное ощущение приятной болтовни. Абдель Селлу проведет вас по истории своей жизни, иногда отвлекаясь на мелкие детали. Советуем настроиться на атмосферу долгого, но страшно интересного разговора в поезде с соседом, которого вы только что узнали.

Абдель Селлу. «Ты изменил мою жизнь». М.: Издательство «Синдбад», 2022. Перевод с французского М. Норок. Слушать в Яндекс Музыке

Она научила нас жизни с чистого листа, тому, как грациозно спускаться по пожарному шесту и плакать под песню «All By Myself». Фильм с Рене Зеллвегер уже долгие годы используется в качестве быстрой терапии при грусти и апатии. Главная героиня — 32-летняя Бриджит, которая постоянно пытается сбросить вес, построить карьеру и найти идеального мужчину. На рождественской вечеринке мать знакомит ее с разведенным Марком Дарси. Играет его Колин Фёрт — это второй раз, когда он берется за роль героя с фамилией Дарси. Такое совпадение не случайно: сюжет книги «Дневник Бриджит Джонс» Хелен Филдинг, на которой основан сценарий, вдохновлен романом «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Линии переплетаются, а большая часть героев — это современные прототипы Элизабет, Дарси и Уикхема.

А что в книге? Литературная версия Бриджит намного чаще ссылается на конкретные книги о самопомощи и через них пытается наладить свою жизнь. Плюс в фильме события развиваются во многом по канонам романтической комедии, так что фокус в нем сделан на отношениях Бриджит с мужчинами. А вот в книге мы можем лучше узнать ее знакомых и друзей. Помните сцену с обедом для счастливых супружеских пар у Магды и Джереми? В книге у них есть отдельная сюжетная ветка, в которой выясняется, что Джереми изменяет жене.

Хелен Филдинг. «Дневник Бриджит Джонс». М.: Издательство «Эксмо», 2021. Перевод с английского М. Зориной. Слушать в Яндекс Музыке

В фильме «Не отпускай меня» действие происходит в антиутопической Великобритании конца XX века. Три главных героя живут в приюте — здесь воспитывают клонированных детей, которые в будущем станут живыми донорами органов для пересадки. Они вырастают, влюбляются и пытаются смириться со своей судьбой.

Сценарий фильма написал Алекс Гарленд, известный по «28 дням спустя», «Из машины» и «Аннигиляции». Гарленд — давний друг нобелевского лауреата по литературе Кадзуо Исигуро. Писатель дал Гарленду почитать роман еще до публикации. К моменту официального выхода режиссер уже написал черновик сценария будущего фильма. В актерском составе тоже нашлись фанаты Исигуро: до съемок Кэрри Маллиган обожала «Не отпускай меня», так что с радостью согласилась сыграть главную героиню Кэти.

А что в книге? Роман Исигуро обманчиво медленный. В фильме все события равномерно распределены по сюжету, вы как будто постепенно готовитесь к кульминации и печальному завершению этой истории. Книга работает иначе. Возможно, вы даже удивитесь, что последние страницы не заставят вас рыдать. Но здесь сработает отложенный эффект.

Кадзуо Исигуро. «Не отпускай меня». М.: Издательство «Эксмо», 2019. Перевод с английского Л. Мотылева. Слушать в Яндекс Музыке

Детектив от Дэвида Финчера с потрясающей главной героиней — хакершей Лисбет Саландер (Руни Мара). Вместе с журналистом Микаэлем Блумквистом они расследуют убийство, произошедшее 40 лет назад на острове клана Вагнер. Но, возможно, вам больше нравится первая версия — экранизация от Нильса Ардена 2009 года?

В любом случае, оба фильма были сняты по мотивам одноименного романа Стига Ларссона. Писатель рассказывал, что образы он заимствовал у Астрид Линдгрен, а Лисбет — это Пеппи Длинныйчулок, но с татуировками и в кожаной куртке. Обе экранизации отлично передали атмосферу серой и мрачной Скандинавии, которая уже много лет становится идеальным сеттингом для детективных нуаров.

А что в книге? Стиг Ларссон умеет захватывать с первой страницы. Все части его трилогии «Миллениум» в бумажном виде выглядят как увесистые кирпичи, но это не помешает осилить их за пару вечеров. В романе «Девушка с татуировкой дракона» герои дольше ищут решения загадок, так что расследование выглядит более реалистичным. Любопытный факт: за всю книгу герои пьют кофе 113 раз.

Стиг Ларссон. «Девушка с татуировкой дракона». М.: Издательство «Эксмо», 2021. Перевод с шведского К. Мурадян. Слушать в Яндекс Музыке

После экранизации «Гордости и предубеждения» с Кирой Найтли режиссер Джо Райт позвал тех же продюсеров и ту же главную актрису, чтобы взяться за адаптацию другого английского романа — «Искупление» Иэна Макьюэна. Действие «Искупления» начинается в 1935 году. Тринадцатилетняя Бриони Таллис из обеспеченной семьи обожает придумывать истории и грезит о карьере писательницы. Ее старшая сестра Сесилия влюбляется в Робби, сына их бывшего садовника. Бриони, как настоящая писательница, наблюдает за тем, как развиваются эти отношения и интерпретирует их по-своему. Когда Сесилия становится жертвой насильника, Бриони заверяет всех, что виновен Робби. Это навсегда меняет жизнь — и ее, и других героев.

Фильм взял две премии «Золотой глобус», «Оскар» за лучшую музыку и боролся в 14 номинациях на BAFTA. Многие отмечали работу не только режиссера и сценаристов, но и дизайнеров по костюмам, легендарному зеленому платью Киры Найтли даже посвящена отдельная страница на «Википедии».

А что в книге? Фильм «Искупление» — это довольно точная адаптация. Сценарист Кристофер Хэмптон постарался перенести на экран важные диалоги и сюжетные линии. Но сложно уместить все в двухчасовой хронометраж. Вспомните печальные взгляды героев Киры Найтли и Джеймса МакЭвоя — в книге это длинные предложения с объяснением эмоционального состояния персонажей. Макьюэн не боится долгих сцен и предложений на огромный абзац, он делает все, чтобы рассказать читателю о каждом нюансе.

Иэн Макьюэн. «Искупление». М.: Издательство «Эксмо», 2022. Перевод с английского И. Дорониной. Слушать в Яндекс Музыке

Благодаря этому фильму тысячи людей проверяли, нет ли и в их шкафах выхода в волшебную страну. Сюжет таков: четверо детей переезжают из Лондона в деревенский дом старого профессора. Здесь они находят старый платяной шкаф, через который можно пробраться в страну Нарнию. В ней по-другому идет время, живут сказочные существа и правят злые колдуньи.

«Хроники Нарнии» основаны на серии книг Клайва Стейплза Льюиса, в которой семь томов. Голливуд дошел до третьей части в 2010-м, но дальше адаптировать книги не собирается. «Покоритель Зари» (экранизация третьей книги) активно продвигался студией, но отзывы на него не были восторженными. Актеры начали разбредаться по другим проектам: никто не хотел ассоциироваться с одной ролью, сыгранной в детстве. Так что кинозавершение истории мы так и не увидели. Но не стоит переживать — есть книги!

А что в книге? Главный плюс книжной серии про Нарнию — пять полноценных частей с логичным финалом. Но это не всё. В фильмах большой акцент сделан на борьбе со злом: дети постоянно с кем-то дерутся. В оригинале же больше сказочных мотивов. Эпичные битвы остаются, но они уравновешиваются простыми и добрыми моментами, где герои ведут себя как обычные дети — играют и дурачатся.

Клайв С. Льюис. «Лев, колдунья и платяной шкаф. Хроники Нарнии». М.: Издательство «Эксмо», 2022. Перевод с английского И. Дорониной. Слушать в Яндекс Музыке