Кости, джинны и девочка-убийца: 9 детективов, которые нужно срочно экранизировать

Многие фильмы и сериалы в жанре детектива основаны на книгах. Кинопоиск выбрал девять детективных романов, до которых еще не добрались Голливуд и стриминговые платформы. А зря!

Шэрон Болтон «Маленькая черная ложь»

Место действия — Фолклендские острова. На дворе 1994-й. За два года до событий, происходящих в книге, Кэтрин теряет двух детей. Ее уже бывшая лучшая подруга за ними не уследила, и оба ребенка разбились насмерть. Это была трагическая случайность, но героиня винит во всем подругу и готовит план мести. В это же время на острове бесследно пропадает уже третий маленький мальчик. Жители в панике. Полиция заверяет, что это несчастный случай. Но вдруг за исчезновениями стоит кто-то из местных жителей?

Название здесь явно отсылает к «Большой маленькой лжи» Лиэнн Мориарти. Из-за этого может возникнуть обманчивое ощущение, что книга Шэрон Болтон — претендент на следующий телевизионный проект Риз Уизерспун. Но атмосфера в «Маленькой черной лжи» совсем другая. Это клаустрофобная история, напоминающая «Полуночную мессу» с примесью «Мейр из Исттауна». Каждый герой в романе перестает доверять людям, которых раньше называл друзьями и близкими.

В книге Болтон есть сразу несколько моментов, которые будто специально облегчают работу сценаристам. Во-первых, это детектив, сконцентрированный на персонажах и их развитии. Здесь есть основная загадка, но в процессе мы очень близко знакомимся с тремя главными героями. Во-вторых, здесь выбрано не самое привычное место действия, и оно описано максимально кинематографично. Ветер, скалы, утесы — даже в книге дикая природа Фолклендских островов пробирает до мурашек. Увидеть это на экране — мечта.

М.: Издательство Inspiria, 2022. Перевод с английского Ю. Гольдберга. Купить на Маркете

Лотте и Сёрен Хаммер «Все имеет свою цену»

Продолжаем тему с красивым местом действия, но в этот раз перемещаемся в Гренландию. Копенгагенский полицейский Конрад Симонс берется за странное дело: среди льдов найдено тело молодой женщины, связанной и убитой четверть века назад. Обстоятельства смерти напоминают Конраду расследование, в котором он уже участвовал в далеком прошлом. А некоторые факторы намекают, что нечто похожее происходило совсем недавно. Вот только основной подозреваемый уже мертв, а Конраду и его коллегам предстоит столкнуться с уликами, намекающими на связь с датскими политиками.

Из этого получился бы типичный скандинавский детективный сериал вроде «Убийства» или «Моста». Роман «Все имеет свою цену» выдерживает спокойный темп, на фоне плетутся политические интриги, и это то, за что мы полюбили историю детектива Сары Лунд.

Лотте и Сёрен Хаммер — брат и сестра. В начале 2000-х они решили ради развлечения попробовать вместе написать криминальную историю. Сюжет постепенно обрастал деталями, так что они не заметили, как получили тысячу страниц текста. Это был их дебютный роман «Зверь внутри» — первая часть серии про детектива Конрада Симонса. Сейчас она уже закончена, а брат с сестрой работают над исторической прозой.

М.: Издательство «Городец», 2021. Перевод с датского О. Рождественского. Слушать на Яндекс Музыке

Фруде Гранхус «Шторм»

В районе рыбацкой деревни Рейне на Лофотенских островах сходит оползень, из-за которого появляется глубокая расщелина. А в ней — человеческие кости. Полицейский Рино Карлсен берется за расследование и параллельно пытается разобраться с личными проблемами: он развелся и теперь делит опеку над сыном с бывшей женой.

Если в книге «Все имеет свою цену» улики приводят детектива к политическим интригам, то здесь Фруде Гранхус сталкивает героев с их травмами и скелетами из прошлого.

Место действия выбрано неслучайно: на Лофотенских островах автор провел всю свою жизнь. Более того, он намеренно не отправлял своего героя в Осло или Берген — в этих городах и так оказывались практически все персонажи норвежских криминальных романов.

М.: Издательство «Городец», 2021. Перевод с норвежского А. Юченковой. Слушать на Яндекс Музыке

Дипа Анаппара «Патруль джиннов на фиолетовой ветке»

Девятилетний Джай вместе с семьей живет в басти — индийских трущобах. Он может часами смотреть криминальные драмы по телевизору, а потом искать приключений в реальности. Когда одноклассник Джая и другие дети из трущоб пропадают без вести, мальчик решает начать собственное расследование.

Из «Патруля джиннов» вряд ли получится классическое детективное шоу — скорее, драматичный полнометражный фильм. В книге мы видим несправедливый и страшный мир глазами ребенка, а не взрослого прожженного детектива. Джай наивно верит, что именно он и его друзья смогут найти преступника.

Сама Дипа Анаппара много лет работала журналисткой в Индии, в своих материалах она рассказывала о социальных проблемах районов Гуджарата, Дели и Мумбаи. «Патруль джиннов» изначально был написан как часть диссертации, когда Анаппара получала степень магистра искусств.

М.: Издательство «Эксмо», 2020. Перевод с английского К. Новиковой. Купить на Маркете

Лив Константин «Незнакомка в зеркале»

Девушка по имени Эддисон собирается играть свадьбу. Ее муж — очаровательный и заботливый парень. Но героиня не может как следует порадоваться предстоящему празднику. Дело в том, что Эддисон понятия не имеет, кто она на самом деле. За несколько лет до событий книги ее нашли рядом с шоссе в Нью-Джерси раненой и не помнящей даже собственного имени. В это же время в шикарном бостонском поместье живет Джулиан со своей семилетней дочкой. Он не может отпустить мысли о жене, которая пропала два года назад. Не могла же она просто взять и исчезнуть?

Это невероятно динамичный роман, из которого получился бы бодрый мини-сериал, где многочисленные сюжетные повороты равномерно распределяются по сезону, удачно вставая в конец эпизодов в лучших традициях «И повсюду тлеют пожары».

Лив Константин — псевдоним сестер-писательниц Линн и Вэлери Константин, авторов международных бестселлеров из подборки Книжного клуба Риз Уизерспун — «Последняя миссис Пэрриш» и «Когда мы виделись в последний раз».

М.: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2021. Перевод с английского Е. Чебучевой. Купить на Маркете

Джонатан Симз «Тринадцать этажей»

Баньян-Корт — красивое здание Лондона, которое построил миллиардер Тобиас Фелл. Дом разделен на две части: с одной — дорогие апартаменты, с другой — бедные доступные квартиры. Каждая новая глава «Тринадцати этажей» написана от лица одного из жителей Баньян-Корта. Каждый из них получает приглашение на званый ужин к Тобиасу. В день вечеринки все оказываются на месте, и никто не понимает, почему хозяин выбрал именно их. А к концу ночи Тобиас оказывает мертв.

Джонатан Симз — создатель и ведущий популярного хоррор-подкаста The Magnus Archives. В июле 2020 года (в это время выходил финальный сезон) у него ежемесячно было 4 миллиона слушателей. В день релиза первого эпизода сервис Patreon не выдержал наплыва пользователей и на некоторое время вышел из строя.

На момент написания дебютной книги Симз хорошо понимал, как с помощью нестандартного формата повествования создать увлекательную историю. «Тринадцать этажей» уже по своей структуре напоминают сценарий сериала на 13 эпизодов. Кульминация — финал вечеринки, на которой мы постепенно получаем ответы на все загадки предыдущих серий.

М.: Издательство Inspiria, 2021. Перевод с английского С. Саксина. Купить на Маркете

Йен Пирс «Загадка Рафаэля»

Сериал «Утраченный символ» про молодого Роберта Лэнгдона отменили после первого сезона, так что нам скорее нужно что-то на замену. Джонатан Аргайл — молодой английский искусствовед, который думает, что нашел неизвестную картину Рафаэля. Вот только его арестовывают прямо посреди расследования в римской церквушке, а картину успевают продать. Аргайл подозревает, что дело тут нечисто, но он даже не представляет, что впереди его ждут загадки посложнее — и убийства, и мошенничество.

Йена Пирса часто сравнивают с Дэном Брауном, в одно время их книги на русском даже выходили в похожих обложках. Но Лэнгдон Брауна выглядит уж слишком идеальным; то, что когда-то его сыграл Том Хэнкс, лишь усложняет ситуацию. Аргайл тем временем совершает ошибки, которые страшно не хочет признавать. Неловкий и забавный, такой герой на экране выглядел бы реалистичнее, чем страшно умный Лэнгдон.

М.: Издательство АСТ, 2005. Перевод с английского Г. Весниной. Слушать на Яндекс Музыке

Мишель Бюсси «И все-таки она красавица»

Единственный французский детектив в этой подборке. Лейли и ее трое детей ютятся в маленькой квартире. Героиня старательно пытается выбраться из бедности. Она готова рассказывать каждому встречному историю своей непростой жизни — например, как нелегально добиралась до Европы. Параллельно с ее сюжетной линией мы узнаем, что в округе находят тела убитых мужчин. Конечно же, все эти истории как-то связаны между собой.

«И все-таки она красавица» написан по принципу «перевернутого детектива»: перед вами не стоит вопрос, кто совершил убийство. Все ясно с первых страниц. А вот на пути к ответам «почему?» и «зачем?» вы столкнетесь с огромным количеством твистов. Из этого романа получился бы сериал в духе «Коломбо», но более серьезный, затрагивающий тему социальных проблем. И без фразы «И еще кое-что…».

М.: Издательство «Фантом Пресс», 2019. Перевод с французского Е. Клоковой. Слушать на Яндекс Музыке

Нэнси Такер «Первый день весны»

Крисси Бэнкс — мать-одиночка, которая скрывает свое имя, чтобы обеспечить дочери спокойное детство и светлое будущее. У Крисси есть тайна: в 8 лет она убила мальчика. Полиция даже не могла допустить, что такое сделала малышка, виновного так и не нашли и дело замяли. Никто не обращал внимания на девочку из неблагополучной семьи, которая впервые почувствовала, что у нее есть хоть какая-то власть. Много лет спустя Крисси думает, что та история уже давно позади, но тут ей домой начинают названивать c угрозами.

История в книге рассказывается с двух точек зрения — совсем юной и уже взрослой Крисси. И если сначала вы ее возненавидите, то с течением времени начнете проникаться сочувствием. Это отличная структура для сериальной или киноадаптации. Сюжет двигается вперед не столько из-за загадочных телефонных звонков, сколько благодаря главной героине, отношение к которой радикально меняется и не по одному разу.

Сама Нэнси Такер окончила Оксфордский университет, работала в психиатрическом отделении для детей и подростков, а сейчас помогает людям с расстройством пищевого поведения. «Первый день весны» — это ее дебютный художественный роман.

М.: Издательство Inspiria, 2022. Перевод с английского М. Смирновой. Купить на Маркете