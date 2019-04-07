6 книг о кино: история съемок «Властелина колец», воспоминания Феллини и другие новинки издательств

Запускаем новую рубрику: теперь мы будем регулярно рассказывать о новинках книжной индустрии, посвященных кино или связанных с кинематографом. Выбрали книги, которые недавно вышли на русском языке или вот-вот появятся в продаже: попытка объяснить феномен Джека Николсона, размышления Федерико Феллини о самом себе, история экранизации «Властелина колец» и художественный роман о путешествии со съемочной группой.

Ирина Марголина «Николсон»

Издательство «Сеанс» продолжает выпускать компактные киноведческие монографии, посвященные важнейшим лицам мирового кино. Уже вышли «Роман Поланский» Станислава Зельвенского, «Алан Рикман» Лилии Шитенбург, «Лариса Шепитько» Олега Ковалова и другие. Настало время звезды Нового Голливуда и легенды Голливуда современного — трехкратного обладателя «Оскара» Джека Николсона.

Киновед и кинокритик Ирина Марголина анализирует полувековой путь актера — от первой кинопробы в 1958-м и до окончания карьеры в начале 2010-х. Книга предлагает свою трактовку феномена Николсона, объясняя, как один, казалось бы, не самый примечательный актер смог стать символом Нового Голливуда и как Николсон находил себя и свои ключевые сюжеты в последующих эпохах.

М.: Издательство «Сеанс» (серия «Сеанс. Лица»: Вып. 12), 2022

Элинор Коппола «Апокалипсис сегодня. Заметки о создании фильма»

Об истории создания «Апокалипсиса сегодня» написано много текстов, снят даже документальный фильм. «Сердца тьмы: Апокалипсис кинематографа» подробно запечатлел производственный ад, разверзшийся на съемках антивоенного шедевра Фрэнсиса Форда Копполы. Элинор Коппола, работавшая над этим фильмом документалистка и жена режиссера, предлагает в книге свой взгляд на непростой съемочный процесс. Это путешествие в закулисье «Апокалипсиса сегодня» не менее увлекательное и шокирующее, чем сам фильм. И все же заметки Элинор не просто описание тяжелых съемок и жутких происшествий, а прежде всего история про отчаянных мечтателей, изо всех сил преодолевающих любые трудности ради кино.

М.: Издательство Дединского, 2022. Перевод с английского А. Перелыгиной

Дэвид Микикс «Стэнли Кубрик. Американский кинорежиссер»



Тщательная биография одного из самых загадочных режиссеров в истории, построенная на редких интервью и архивных, ранее не публиковавшихся материалах. Ее автор Дэвид Микикс — заслуженный профессор английской филологии Хьюстонского университета и постоянный обозреватель онлайн-журнала Tablet, специализирующегося на еврейской культуре. Микикс рассматривает личную жизнь Кубрика в связке с содержанием его фильмов, а также рассказывает, как еврейство сыграло решающую роль в формировании личности и творчества режиссера. Книга подойдет и для давних фанатов Кубрика, и для тех, кто только собирается смотреть «2001: Космическая одиссея», «Заводной апельсин», «Сияние» и «С широко закрытыми глазами».

М.: Издательство АСТ, 2022. Перевод с английского О. Семиной. Купить на Маркете

Джонатан Коу «Мистер Уайлдер и я»



Джонатан Коу — один из важнейших британских авторов наравне с Джулианом Барнсом, Иэном Макьюэном и Мартином Эмисом. Его новый роман «Мистер Уайлдер и я» погружает читателя в эпоху 1970-х и рассказывает о девушке Калисте, которая покидает родные Афины и едет в кругосветное путешествие со съемочной группой великого Билли Уайлдера, чья популярность и востребованность начинают потихоньку падать.

Это и детальный портрет эпохи (точнее, фиксация ее заката), и нежное признание в любви кинематографу, которого больше никогда не будет. А точнее, Билли Уайлдеру, к которому у писателя особое отношение: имя режиссера «В джазе только девушки», «Квартиры» и других важнейших лент золотого века Голливуда не раз мелькает в прошлых романах Коу. «Мистер Уайлдер и я» — синефильское и комфортное чтение, доверху забитое отсылками к миру кино, но вместе с тем печальное рассуждение о травматическом прошлом и безвозвратно ушедших людях.

М.: Издательство «Фантом Пресс», 2022. Перевод с английского Е. Полецкой. Купить на Маркете

Иэн Нейтан «Питер Джексон и создание Средиземья. Все, что вы можете себе представить»



Джон Р. Р. Толкин умер почти 50 лет назад, но дело его живет. В этом году мы вновь возвращаемся в Средиземье вместе с сериалом «Кольца власти» Amazon Prime Video. Чем не повод погрузиться в историю создания двух легендарных трилогий Питера Джексона — «Властелина колец» и «Хоббита».

Редактор журнала Empire Иэн Нейтан, пользуясь многочисленными интервью, рассказывает, как страсть и авантюризм одного человека навсегда изменили киноиндустрию. Питер Джексон захотел перенести на экран любимую вселенную, и у него получилось: 17 премий «Оскар», почти 3 миллиарда кассовых сборов и еще 3 приквела вдогонку со своими не менее впечатляющими рекордами. Это захватывающая, смешная и поразительная история о том, как невозможное становится возможным.

М.: Издательство АСТ, 2022. Перевод с английского З. Мамедьярова. Купить на Маркете

Федерико Феллини «Делать фильм»



Долгожданное переиздание (первый перевод вышел в 1987 году) автобиографии Федерико Феллини — режиссера «Дороги», «Сладкой жизни», «Восьми с половиной» и других выдающихся картин, повлиявших и продолжающих влиять на все мировое кино. В книге Феллини вспоминает детство, войну, молодость, начало карьеры, делится воспоминаниями о своем коллеге Роберто Росселлини и других режиссерах, а также, разумеется, рассуждает о собственных фильмах, режиссерских методах и магии съемочного процесса. «Делать фильм» по духу напоминает «Латерну магику» Ингмара Бергмана, «Жабий жир» Акиры Куросавы и «Делать кино» Сидни Люмета — все три книги переведены и изданы на русском языке. Это откровенная автобиография с присущей Феллини и его шедеврам карнавальностью, юмором и фантасмагоричностью.

М.: Издательство «Подписные издания», 2022. Перевод с итальянского Ф. Двин. Книга выйдет 8 сентября.

Автор: Павел Мальцев