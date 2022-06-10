Похоже, «Кольца власти» получились не хуже «Дома Дракона». За что критики хвалят приквел «Властелина колец»?

2 сентября на Amazon Prime Video начнет выходить один из самых многообещающих (и заочно поруганных) сериалов 2022 года — «Властелин колец: Кольца власти», приквел культовой кинофраншизы Питера Джексона по вселенной Дж. Р. Р. Толкина. Действие здесь разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, когда были выкованы те самые Кольца власти. Это самый дорогостоящий сериал в истории: по данным The Wall Street Journal, на проект, в том числе на создание масштабных декораций и на приобретение прав, Amazon уже потратила 715 млн долларов (ранее сообщалось, что производственные траты на первый сезон составляют 465 млн долларов). Всего запланировано пять сезонов, причем создатели Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн даже знают, каким будет последний кадр.

Накануне премьеры критикам дали увидеть первые две серии. Вчера эмбарго на публикации спало, и в мировых медиа наконец появились рецензии на проект. Кинопоиск изучил отзывы и пересказывает их, отмечая достоинства и некоторые недостатки амбициозного возвращения в мир «Властелина колец».

Что критики оценили?

Визуальная часть и предметный мир. Ребекка Николсон (The Guardian) пишет, что это настолько красиво, что заставляет буквально «таращить глаза». Совет критика — смотреть на самом большом экране из доступных вам. «Сериал так богато и великолепно снят, что весь первый эпизод можно просто глазеть на пейзажи. В нем показывают земли эльфов и гномов, людей и мохноногов. Это проект, созданный для больших экранов, хотя, несомненно, предназначен для просмотра на маленьких», — добавляет автор. Отметим, что некоторое количество критиков-зрителей увидели первые эпизоды в кинотеатрах.

«Во внушительных декорациях разворачиваются бесспорно эпические сражения», — отмечает Бен Треверс (IndieWire). При этом автор добавляет, что показанное великолепие Средиземья даже слишком великолепно.

Повествование. «Первые 10 минут дебютного эпизода задали фантастически напряженный темп и тон», — отмечает Ребекка Николсон (The Guardian). В серии нас знакомят с устройством мира и его обитателями: начинается все с Галадриэли, также зрители увидят эльфов и мохноногов, а еще, по словам Николсон, нам демонстрируют южные земли, где эльфы и люди не так уж миролюбиво сосуществуют на фоне десятилетий обиды после войны. Гномов покажут во втором эпизоде. «Ближе к его концу все становится невыносимо напряженным и гораздо более ужасающим, чем я ожидала», — интригует Николсон.

В рецензии Variety повествовательный стиль стартовой серии называют «торжественным и внушающим благоговейный трепет». «Первые эпизоды обеспечивают прочный баланс между войной, политикой и повседневной жизнью и определяют эпоху, поскольку в них появляются главные герои со всех уголков Средиземья и за его пределами», — добавляет Кэролин Фрэмк (Variety). Даниэль Финдерг (The Hollywood Reporter) отмечает, что после экспозиционного первого эпизода во втором больше внимания уделяют взаимоотношениям героев. Кстати, сценарий второй серии написала Дженнифер Хадчинсон, автор из сценарных групп «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Овайн Артур

Взаимосвязь с фильмами Джексона. «„Кольца власти“ настолько точно вписываются в ранее существовавшую кинематографическую вселенную трилогий Питера Джексона „Властелин колец“ и „Хоббит“, насколько это возможно для сериала, а также расширяют знания о вселенной», — оценивает Кэролин Фрэмк (Variety). Бен Треверс (IndieWire) считает, что в первой серии столько отсылок к «Братству кольца», что имя Джексона должно быть в титрах. При этом у шоураннеров получилось сделать самостоятельное произведение, но опять-таки надо учитывать, что вывод критики делают на основе двух серий.

Режиссура Хуана Антонио Байоны. Работу испанского постановщика, снявшего первые две серии (а еще «Мир Юрского периода 2» и фильм-катастрофу «Невозможное»), оценил Даниэль Финдерг (The Hollywood Reporter). Критик похвалил режиссера за «постановку сцен без излишеств и ненужного напряжения».

Музыка Беара Маккрири. «Она грандиозная и захватывающая, показывает, насколько масштабным хочет быть сериал, независимо от того, с насколько большого экрана вы его смотрите», — пишет Даниэль Финдерг (The Hollywood Reporter). Над музыкой к сериалу также работал Говард Шор, автор саундтрека к трилогиям «Хоббит» и «Властелин колец».

А что не понравилось?

Исмаэль Крус Кордова

Каких-то глобальных претензий к сериалу критики не высказали, но отметили ряд недочетов. После просмотра двух серий Ребекка Николсон (The Guardian) обратила внимание на временами странную актерскую игру, однако сразу же оговорилась, что дело в сценарии, потому что некоторые герои разговаривают исключительно афоризмами. Темп ей показался сбивчивым: «Тут все либо проносится через удивительные экшен-сцены, либо задерживается на одном разговоре или многозначительном взгляде». Критик называет это только «придирками», добавляя, что сериал — «невероятно приятное телевидение, настоящий кинематографический праздник».

Кэролин Фрэмк (Variety) пишет о ярых толкинистах, которые могут расстроиться, что создатели сконцентрировались вокруг стольких событий. Однако плотность действия можно оправдать тем, что в сезоне будет восемь серий — по хронометражу почти как два фильма Джексона. Учитывая соизмеримый с ними масштаб действия, в первом сезоне нужно обозначить конфликт добра и зла и успеть увлечь зрителей.

Даниэль Финдерг (The Hollywood Reporter) придрался к технической части сериала. Например, на его взгляд, комично выглядят рассеивающиеся облака в кульминации первого эпизода и плот с выжившими после бури, плавающими в чем-то похожем на ванну. Еще ему не понравилась постоянная задумчивость лесного эльфа Арондира, героя Исмаэля Круса Кордовы.

И Николсон, и Бен Треверс (IndieWire) заметили, что создатели слишком фамильярничают со зрителями, которые не очень хорошо разбираются в работах Толкина. Сериал начинается с флешбэка, где бегло описывают обстановку, особо не вдаваясь в подробности. Николсон написала, что непросвещенной аудитории придется проделать домашнюю работу, чтобы лучше все понять.

Как сравнивают с «Домом Дракона»?

Кажется, по отзывам критиков «Дом Дракона» проигрывает в этой сериальной битве. В рецензии The Guardian указано, что сериал Amazon настолько поражает воображение, что на его фоне «Дом Дракона» выглядит любительским, «будто собранным в „Minecraft“». Variety отмечает, что «Кольца власти» можно смотреть с детьми, в отличие от шоу-наследника «Игры престолов». В «Кольцах» монстры не такие страшные, по крайней мере в первых эпизодах (к слову, такой недостаточно зловещий вид чудищ вызывает вопросы журналистов к специалистам по визуальным эффектам). На момент написания материала у «Колец власти» оценка на Metacritic, сформированная по вышедшим рецензиям, — 72, у «Дома Дракона» — 68.

Вердикт

По мнению прессы, у сериала внушительный потенциал, но делать выводы о всем сезоне после просмотра двух эпизодов рано. До его выхода частой претензией фанатов Толкина (и особенно российских) была расовое дайверсити каста, которое, по их мнению, не соответствует канону писателя. Однако в ключевых англоязычных рецензиях цвет кожи актеров вообще не упоминается, зато критики отмечают большое количество персонажей, происходящих из разных уголков Средиземья. Вероятно, в 2022 году хвалить сериал за репрезентацию разных расовых и этнических групп довольно странно.

«Кольца власти» в отзывах называют многообещающим проектом. Правда, Даниэль Финдерг (The Hollywood Reporter) добавляет, что пока действие дается широкими мазками, и непонятно, как на шоу повлияют появление новых героев и смена режиссеров в следующих эпизодах.

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